Morning Briefing Joe Biden will Putin doch loswerden

Legionen von PR-Helfern, Kollegen und Politikern haben versucht, einen Satz über Wladimir Putin zurückzuholen. US-Präsident Joe Biden hatte ihn am Samstag in Warschau über den russischen Präsidenten gesagt: „Dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.“

Der Kreml hatte daraufhin scharf gegen die Idee vom Regimewechsel protestiert. Einen Tag später aber will Biden nichts mehr korrigieren: „Ich nehme meinen Satz nicht zurück.“

Er habe „moralische Empörung“ zum Ausdruck gebracht und keine neue US-Politik: „Ich entschuldige mich nicht für meine persönlichen Gefühle.“ Zugleich bittet er den Kongress um die historisch höchsten Militärausgaben, allein ins Verteidigungsministerium sollen 773 Milliarden Dollar fließen.

Geplant ist für 2023 ein Haushalt von knapp 5,8 Billionen US-Dollar bei 1,15 Billionen Defizit. Zur Sicherung der Finanzen im Anti-Putin-Kampf versucht sich Biden mit einem neuen Anlauf für eine Mindestbesteuerung von Superreichen sowie mit einer höheren Unternehmensbesteuerung.

Aus der Deckung gekommen ist Olaf Scholz am Sonntag in seiner Einzelvernehmung bei „Anne Will“. So temperamentvoll war der Bundeskanzler selten, auch nicht so angriffslustig. Etwa gegen Ökonomen, die ihm nach eigenen Berechnungen vorhalten, ein Energieembargo gegen Russland sei sehr wohl durchzuhalten.

Es sei „unverantwortlich, irgendwelche mathematischen Modelle zusammenzurechnen, die dann nicht funktionieren“, wetterte der Regierungschef, der sich als Finanzminister noch mit Ökonomen geschmückt hatte. Auch argumentierte Scholz, Putin könne wegen der vielen Sanktionen die Erlöse aus den Gas-, Öl- und Kohleverkäufen gar nicht nutzen.

(Foto: dpa) Ölfeld in Russland: Bislang sträubt sich Deutschland gegen einen Importstopp von russischer Energie.

„Das entbehrt der Grundlage“, kontert die Wirtschaftsweise Veronika Grimm im Handelsblatt: „Ich weiß nicht, wie der Kanzler darauf kommt.“ Die verfügbaren Daten und Analysen würden eine andere Sprache sprechen. Der Streit dürfte bald von der Realität überholt werden.

Die G7-Wirtschaftsminister lehnen nämlich Putins Pression ab, russisches Gas in Rubel zu zahlen. Moskaus Antwort kommt von Iwan Abramow, Mitglied des Wirtschaftsausschusses im Parlament: Eine solche Weigerung der G7 werde zu einem Stopp der Lieferungen führen.

Sie war die letzte kremlkritische Zeitung, geführt von Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow, ein international geachtetes russisches Organ der Wahrheitsfindung – doch nun stellt die „Nowaja Gaseta“ ihr Erscheinen bis zum Ende des Ukrainekriegs vorübergehend ein.

Die Redaktion hatte die zweite Verwarnung von der Medienaufsicht Roskomnadsor erhalten, ein Lizenzentzug droht. Zwar schreibt das Blatt, wie verlangt, nicht vom Krieg, sondern von der „Spezialoperation“. Es soll aber versäumt haben, in einem Artikel den Zusatz „ausländischer Agent“ zu integrieren. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sieht eine „Folge der Zensur und der Jahre systematischer Einschüchterung durch die russischen Behörden“.

Wir kommentieren mit Jean Paul: „Bücher, Zeitungen und Zeitschriften machen nicht gut oder schlecht, aber besser oder schlechter machen sie doch.“

Als Wächter des Datenschutzes präsentiert sich Timotheus Höttges sehr gerne. Flankierend basht der Vorstandschef der Deutschen Telekom gerne die Tech-Riesen aus den USA.

Doch ausgerechnet dort betreibt T-Mobile US ein Werbeprogramm, das sich vom Überwachungskapitalismus nach Art von Google & Co kaum unterscheidet. Intime Daten der Nutzer werden gezielt ausgewertet und an Werbekunden verkauft.

Es gehe um aufgerufene Websites, Informationen über das Endgerät der Kunden und ihren Standort, aber auch um persönliche Daten, schildern meine Kollegen – alles zwar anonymisiert, aber dennoch könne die Identität der Nutzer ergründet werden, befürchten Datenschützer.

T-Mobile US gilt ökonomisch als Erfolgsmodell im Reich der Telekom, bei der der Bund größter Aktionär ist. Fast zwei Drittel der Konzernumsätze fallen hier an – also überlegt CEO Höttges, Teile des US-Werbebeglückungsprogramms nach Deutschland zu bringen. Das geschähe natürlich „gemäß den deutschen Datenschutzregeln“, versichert die Telekom. Manchmal wirkt die halbe Wahrheit wie eine volle Lüge.

(Foto: imago images/sepp spiegl) Deutsche Telekom-Vorstandschef Timotheus Höttges plädiert gerne für Datenschutz, dabei verkauft T-Mobile US Nutzerdaten.

Wer Pannen, Pech und Peinliches kaschieren will, führt sie gerne auf „technisches Versagen“ oder, noch besser, auf „Bürofehler“ zurück. Man selbst war es ja nicht. So erklärte sich das dubiose Verhalten von Papst Benedikt XVI. in einem Missbrauchsfall, der in München zur Sprache kam. Und so hilft sich auch die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) aus der Patsche.

Einst gab sie an, sich unmittelbar nach der Jahrhundertflut im Juli 2021 fünf Tage lang in ihrer Ferienwohnung auf Mallorca aufgehalten zu haben. Nun aber nennt sie offiziell neun Tage – alles die „Folge eines Bürofehlers“.

Bei der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer waren in NRW viele Menschen gestorben, was sich auch auf den Balearen herumgesprochen haben soll. Die oppositionelle SPD fordert den Rücktritt von Mrs.Mallorca. „Reisen macht einen bescheiden. Man erkennt, welch kleinen Platz man in der Welt besetzt“, erkannte Gustave Flaubert.

Und dann ist da noch die Ohrfeige. Einst war sie – in pädagogisch dunklen Zeiten – Erziehungsmittel, ansonsten immer ein moralischer Schlag in Sachen Ehre.

Die schallende Maßnahme der Entnervten scheint einen gewissen Boom zu erleben: In Los Angeles bei der Oscar-Gala stürmte Schauspieler Will Smith auf die Bühne und verabreichte dem Moderator Chris Rock eine Ohrfeige, weil dieser seine Frau geschmacklos verulkt hatte. In Dortmund bei einem Box-Event wurde just am Wochenende der Rapper „Fat Comedy“ gegen TV-Wiedergänger Oliver Pocher körperlich.

Das alles ist natürlich läppisch im Vergleich zu Beate Klarsfeld, die 1968 den Bundeskanzler und früheren NSDAP-Mitläufer Kurt Georg Kiesinger mit dem Ruf „Nazi, Nazi!“ ohrfeigte.

Vor lauter Aufregung über die jüngste Backpfeife in Hollywood ging ein wenig unter, dass der iPhone-Konzern Apple der große Sieger des Abends war. Der eigene, für den Streamingdienst Apple TV aufbereitete Film „Coda“ erhielt gleich drei Oscars. Vielleicht darf man das als eine Art Ohrfeige für das alte Hollywood-Studiosystem werten.

