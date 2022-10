Morning Briefing Kampf den „Zufallsgewinnen“ der Energiekonzerne

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

zu den Feinheiten der aktuellen Politik gehört der Unterschied zwischen „Übergewinnen“ und „Zufallsgewinnen“. Beide sind Ausdruck wettbewerbsloser Oligopole, die sich als Normalzustand in einem System eingenistet haben, das einmal „Marktwirtschaft“ hieß. Doch „Übergewinne“ sind die Größe, gegen die die EU-Kommission in Sachen Energie bei den Stromkonzernen vorgehen will. Die Bundesregierung verbalisiert dagegen „Zufallsgewinne“ der Energiekonzerne. Sie sollen zum Wohl der Verbraucherinnen und Verbraucher abgeschöpft werden, um so den Strompreis zu dämpfen.

Aus einem uns vorliegenden Papier des Bundeswirtschaftsministeriums von Robert Habeck geht hervor, wie sehr das Konstrukt der Gaspreisbremse ähnelt, die eine Expertenkommission vorgeschlagen hatte. Jeder Haushalt soll demnach ein Grundkontingent an vergünstigtem Strom erhalten, beim Gas sind es 80 Prozent des historischen Verbrauchs.

In den Pulk der Zufalls-, Über- oder sagen wir Kriegsgewinner gehört auch das schöne, dünn besiedelte Norwegen mit seinen Fjorden, Hochflächen und Gebirgen. Das Land ist durch die Förderung von Gas und Öl in der Nordsee zu Geld gekommen. Darüber beschweren sich unisono die deutsche und französische Politik, die aktuell jedoch zusammen wenig auf die Reihe bekommen. Die Brancheninflation, ausgelöst durch Wladimir Putins Kriegswut, führt in Oslo zur Umsatzexplosion. Lieferte Norwegen 2020 noch für zwei Milliarden Euro Gas in die EU, so kamen allein im ersten Halbjahr 2022 – weitgehend durch Preiserhöhungen – schon zehn Milliarden Erlös zusammen.

Und was sagt der norwegische Regierungschef Jonas Gahr Støre im Handelsblatt-Interview dazu?

: „Es gibt keine Gewinner im Krieg, sondern grundsätzlich nur Verlierer auf allen Seiten. Diese Preise sind eine Folge von Gasknappheit. Sie sind ein Ergebnis von Putins Krieg.“ Er zeigt sich als solidarischer Verkäufer : „Der wichtigste Beitrag, den Norwegen für Europa leisten kann, besteht darin, Gas zu produzieren und zu exportieren. Wir ermutigen Unternehmen, langfristige Lieferverträge in Betracht zu ziehen, die zur Stabilisierung der Märkte beitragen könnten.“

Norwegen wird eine Rolle auf dem EU-Gipfel am heutigen Donnerstag und am Freitag spielen. Von solchen Ländern wollen die Mitgliedsländer künftig gemeinsam per Sammelbestellung kaufen. Vor dem diskutierten Preisdeckel warnt Støre lebhaft – es würde sein Geschäft empfindlich stören, das schließlich erstmal die Verluste des norwegischen Staatsfonds an den Börsen ausgleichen muss.

In Großbritannien bewirbt sich Liz Truss für den Goldene-Zitrone-Titel der am kürzesten regierenden Regierungs-Verantwortlichen. Gestern ist sie dem Amtsende wieder ein Stück nähergekommen. Innenministerin Suella Braverman trat zurück, wenige Tage nachdem Schatzkanzler Kwasi Kwarteng von der Rolle gegangen war. Die rechte Hardlinerin kritisierte die ihr zu laxe Einwanderungs- und Abschiebepolitik, kürzlich zog sie im Parlament über „Tofu essende“ Linke her.

Auf sie folgt Ex-Verkehrsminister Grant Shapps, ein gemäßigter Konservativer. Gestern Abend wiederum fanden die Tories nur mühsam zur Ablehnung eines Fracking-Verbots zusammen, das die Labour-Opposition forderte. Das Ganze war brisant, da auch viele Tories Fracking kritisieren und Truss‘ Aufhebung eines Moratoriums für die umweltschädliche Energiegewinnung ablehnen. Zunächst hatte die Fraktionsführung der Konservativen den Event von Westminster sogar zur Vertrauensabstimmung über die Regierung hochjazzen wollen, doch dann hielt man den Ball lieber flach.

Den eigenen Rücktritt lehnt Liz Truss ungeachtet aller Häme über sie noch ab: „Ich bin eine Kämpferin und keine Drückebergerin.“

Dem deutschen Beobachter fällt hierzu nur Wilhelm Busch ein: „Kein Übel ist so groß, dass es nicht von einem neuen übertroffen werden könnte.“

(Foto: dpa) Liz Truss: Die britische Premierministerin gab sich am Mittwoch kämpferisch im Parlament.

Gehen wir zur Abwechslung mal in unsere Hauptstadt, deren Zustand der Nichtperfektion man amüsant und außergewöhnlich, andererseits aber auch schrecklich dysfunktional nennen könnte. In Dritte-Welt-Staaten geht es oft effizienter zu. In der Sache der technisch völlig verpatzten 2021er Bundestagswahl will der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages heute tatsächlich beschließen, die Wahl in 431 Berliner Wahlbezirken zu wiederholen – in 16 Prozent aller 2256 Stimmbezirke.

Es sollen die gleichen Wahlzettel zum Einsatz kommen, also mit Erst- und Zweitstimme, erklären SPD, Grüne und FDP. Es handelt sich um eine Wiedergutmachung im Verhältnis zu den Bürgern, die damals vor verschlossenen Wahllokalen standen, keine Wahlzettel hatten oder später am Abend immer noch keine Stimme abgeben konnten – weil die Schlange so lang war.

Fazit: Nicht auszuschließen, dass bei der Wiederholungswahl der Stimmzettel für einige Berliner zur Quittung wird.

Am heutigen Donnerstag berät der Bundestag einen Antrag der Unionsfraktion, in der Energiekrise auch der Forschung in Deutschland mit einem Entlastungspaket und einem Notfallfonds zu helfen. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will da nicht zurückstehen. Auch Forschungseinrichtungen müssten unter den wirtschaftlichen Abwehrschirm, fordert die Politikerin im Handelsblatt: „Denn Forschung ist der Schlüssel zur Überwindung der aktuellen und zukünftiger Krisen sowie für Wachstum und Wohlstand.“

Sie sieht die Spitzenforschung derzeit durch steigende Energiepreise bedroht. Nach Angaben des Ministeriums rechnen die vier außeruniversitären Forschungseinrichtungen – Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, Leibniz-Gemeinschaft und Helmholtz-Gemeinschaft – mit stark steigenden Energiekosten. Sie könnten sich von 324 Millionen Euro im Jahr 2021 auf bis zu 780 Millionen Euro in 2023 erhöhen. Bei den Forschern wäre das Geld eindeutig besser aufgehoben als bei manchen Energiemanagern.

(Foto: AP) Silvio Berlusconi: Der Ex-Ministerpräsident Italiens hat Kontakt mit Wladimir Putin (Foto von 2010).

Und dann ist da noch der Multiunternehmer und Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi, 86, der in Brüssel als Christdemokrat gilt, sich selbst aber als guter Freund von Kriegsherr Putin sieht. Vor Abgeordneten seiner Partei Forza Italia hat er unter dem Siegel der Verschwiegenheit verdächtig viel Verständnis für Russlands Überfall auf die Ukraine gezeigt. Auf einer Tonaufnahme seines Auftritts ist zu hören, wie er die Ukraine beschuldigt, das Minsker Friedensabkommen von 2014 durch Angriffe auf die „neugegründeten Republiken im Donbass“ gebrochen zu haben. Diese hätten dann Russland um Hilfe gebeten.

„Ich habe meine Verbindung zu Präsident Putin ein bisschen wiederhergestellt“, verkündete der Greis. Nachdem ihm Putin zum Geburtstag „20 Flaschen Wodka und einen wirklich netten Brief“ schickte, habe er „mit Lambrusco-Flaschen und einem ebenso süßen Brief geantwortet“. Berlusconi habe lediglich „eine alte Geschichte“ erzählt, relativiert ein Sprecher. Vielleicht sind Lobeshymnen auf den Kreml doch ein wenig zu viel für Europa, wenn Forza Italia Teil einer rechtskonservativen Regierung unter der neofaschistischen Wahlsiegerin Giorgia Meloni werden sollte.

Bei Tacitus haben wir gelernt: „In Rom fließen alle Sünden und Laster zusammen, um verherrlicht zu werden.“

Ich wünsche Ihnen einen herrlichen Tag, vielleicht findet sich ja etwas Lambrusco.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

