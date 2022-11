 Morning Briefing: Klicken und shoppen: Aldi plant Lieferdienst

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Aldi Süd plant die wohl größte Online-Offensive der Unternehmensgeschichte. In den USA testet der Discounter einen Webshop für frische Lebensmittel, der nach Informationen des Handelsblatts die Blaupause für einen Onlinelieferdienst in Deutschland sein soll. Insidern zufolge ist der Start eines Angebots hierzulande bereits für das erste Halbjahr 2023 geplant. Für das Unternehmen wäre die Offensive eine riskante Zäsur. Mit dem Onlinehandel von frischen Lebensmitteln verdient bislang kein Anbieter in Deutschland Geld.

Handelsblatt-Handelsexperte Florian Kolf kennt die Details und benennt die offenen Fragen:

Warum die Eigentümerfamilie noch zögert.

Wie eine Zusammenarbeit mit Aldi Nord aussehen könnte.

Warum Wettbewerber Lidl im Onlinegeschäft vorne liegt.

Der Discounter testet bereits den Verkauf frischer Lebensmittel übers Internet. (Foto: imago images/Fotostand) Aldi Süd

Die Ministerpräsidentenkonferenz ist ein Gremium, das unsere Verfassung eigentlich gar nicht vorsieht, das aber während der Coronakrise zeitweise zum eigentlichen Machtzentrum des Landes wurde. Heute kommt die Runde zu neuen Ehren: Bund und Länder wollen unter anderem über die geplante Strom- und Gaspreisbremse beraten.

Aus der vorab bekannt gewordenen Beschlussvorlage der Bundeskanzleramts geht hervor:

Die Gaspreisbremse soll einen Monat früher greifen. Sie werde zwar wie bislang geplant zum 1. März eingeführt, aber „eine Rückwirkung zum 1. Februar 2023 wird angestrebt“.

Die außerdem geplante Strompreisbremse soll zum 1. Januar in Kraft treten. Die Bundesregierung will den Strompreis für Privathaushalte ab Anfang kommenden Jahres bei 40 Cent pro Kilowattstunde deckeln. Dies soll für ein Grundkontingent von 80 Prozent des Jahresverbrauchs gelten. Bei Industrieunternehmen würden die Strompreise bei 13 Cent pro Kilowattstunde für 70 Prozent des Vorjahresverbrauchs gedeckelt.

Das Geld für die Entlastung im Strombereich soll zum Teil bei Unternehmen wieder eingesammelt werden. In dem Entwurf heißt es: „Zur Finanzierung der Entlastungen im Strombereich werden befristet Zufallsgewinne bei der Stromerzeugung sowie bei Gas-, Öl- und Kohleunternehmen sowie Raffinerien abgeschöpft.“

Die geplante Gaspreisbremse könnte schon einen Monat früher greifen. (Foto: dpa) Energieverbrauch

Bei der Ausgestaltung der Gaspreisbremse will sich der Bund offenbar möglichst dicht an die Empfehlungen der entsprechenden Expertenkommission halten, alles über deren Abschlussbericht finden Sie hier.

Änderungen durch die Länder sind zu erwarten. Die Ministerpräsidenten debattieren mit der Bundesregierung auch über das geplante bundesweite 49-Euro-Ticket im Nahverkehr und über die Flüchtlingskosten.

Nichts bekannt ist bislang über einen Geheimplan des Kanzleramts: Demzufolge müssten Ministerpräsidenten weiterhin den vollen Strom- und Gaspreis zahlen, wenn Olaf Scholz sie während der Beratungen beim Candy-Crush-Spielen erwischt.

Der ehemalige israelische Ministerpräsident steht vor einem Comeback an der Regierungsspitze. (Foto: dpa) Benjamin Netanjahu

Nach mehr als einem Jahr Opposition könnte Benjamin Netanjahu laut Prognosen in Israel vor einer Rückkehr ins Amt des Ministerpräsidenten stehen. Bei der fünften Parlamentswahl binnen dreieinhalb Jahren erzielte das rechts-religiöse Lager um den 73-Jährigen demnach eine knappe Mehrheit von 61 bis 62 von 120 Sitzen.

Seine rechtskonservative Likud-Partei wurde demnach mit 30 bis 31 Sitzen stärkste Kraft. Direkt dahinter kommt nach den Prognosen die Zukunftspartei von Ministerpräsident Jair Lapid mit 22 bis 24 Sitzen. Das Bild kann sich bis zur Auszählung aller Stimmen noch verschieben. Das Endergebnis wird nicht vor Donnerstag erwartet.

Erinnern Sie sich noch an die Sache mit dem Purpose? Damals vor Corona und dem Ukrainekrieg, in den Jahren also, die uns heute als die guten erscheinen, war er der letzte Schrei der Managementmoden: Unternehmen sollten für sich einen höheren Daseinszweck formulieren, neudeutsch Purpose. Denn Beschäftigte, die an den Sinn des eigenen Tuns glauben sind motivierter als solche, die nur die Tage bis zur Rente runterzählen – ein wichtiger Wettbewerbsvorteil.

Daran ist erst einmal nichts falsch. Im Moment freilich sind bei Unternehmen handfestere Wettbewerbsvorteile entscheidend: Komme ich irgendwie an billige Energie? Wie schnell kann ich mein Geschäftsmodell dekarbonisieren? Und wie schaffe ich die fehlenden Teile aus China in meine Fabrik?

Die aktuelle Krise hat in Sachen Purpose aber auch zu interessanten Verschiebungen geführt. Das zeigt eine noch unveröffentlichte Untersuchung der auf das Thema spezialisierten Unternehmensberatung Globeone. Dabei wurden mehr als 4300 Konsumenten dazu befragt, wie sie Unternehmensmarken in Sachen Nachhaltigkeit, Authentizität, Ehrlichkeit, Profitorientierung und Zukunftsfähigkeit beurteilen. Deutlich verbessert hat sich der Rüstungskonzern Rheinmetall. Waffen, die in der Ukraine helfen, die Russen zu stoppen, sind offenbar sinnhafter als Waffen, die im Bundeswehrdepot vergammeln.

Auffällig: Die großen deutschen Wohnungsgesellschaften, deren gesellschaftlicher Zweck eigentlich auf der Hand liegen sollte (nämlich bezahlbaren Wohnraum zu schaffen), werden in Sachen Purpose als besonders unglaubwürdig wahrgenommen. Oder, wie ein Unternehmensberater in seinem Purpose-Pitch vielleicht sagen würde: Da gibt es noch Upside-Potential.

Der neue Twitter-Chef will verifizierte Nutzerprofile kostenpflichtig machen. (Foto: Reuters) Elon Musk

Und dann ist da noch der neue Herr über den Kommunikationsdienst Twitter, der sich auf seinem eigenen Account mittlerweile als „Twitter Complaint Hotline Operator“ bezeichnet. Gestern Abend twitterte Elon Musk seine Pläne für den neuen Premium-Account: Für acht Dollar pro Monat soll es ein verifiziertes Nutzerprofil geben, das bislang gratis zu haben ist. Ferner eine bessere Sichtbarkeit der eigenen Beiträge, weniger Werbeeinblendungen und einen Zugang zu Inhalten anderer Medien, die sonst hinter einer Paywall stehen.

Unser Vorschlag: Warum auf halben Weg stehen bleiben? Warum nicht für jeden Premiumnutzer eine komplett individualisierte Twitterwelt schaffen, in der die Zahl der eigenen Follower täglich wächst, die eigenen Tweets mindestens 200-mal retweetet werden, die eigenen Kommentare Begeisterungsstürme ernten und die eigenen Gegner jeden Tag aufs Neue im Shitstorm versinken? Wenn schon virtuelle Realität, dann richtig. Dafür zahle ich sogar 80 Euro im Monat.

Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie auch ohne Premium-Account zu begeistern wissen.

Christian Rickens

Textchef Handelsblatt