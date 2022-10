 Morning Briefing: Kompliziert und teuer: Elon Musk übernimmt Twitter

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

monatelang hatte sich Elon Musk gegen die von ihm selbst eingefädelte Übernahme von Twitter gesperrt. Nun ist es doch passiert: Der Tech-Milliardär sitzt laut Medienberichten am Steuer des Kurzmitteilungsdienstes – und feuert zum Amtsantritt den bisherigen CEO Parag Agrawal sowie Finanzchef Ned Segal. Auch die für den Kampf gegen Hassrede und falsche Informationen zuständige Top-Managerin Vijaya Gadde sei unter den Entlassenen, berichten unter anderem der US-Fernsehsender CNBC sowie die britische Zeitung „Financial Times“.

Musk hatte bis heute Zeit gehabt, die Übernahme abzuschließen oder sich vor Gericht mit dem Unternehmen zu streiten. Bereits am Mittwoch hatte er die Twitter-Zentrale besucht und mit Mitarbeitenden gesprochen. Analyst Dan Ives vom Vermögensverwalter Wedbusch resümiert: „Der 44-Milliarden-Dollar-Preis für Twitter wird als eine der am meisten überbezahlten Tech-Akquisitionen in die Geschichte eingehen.“

Wenn die US-Regierung will, dass in Sachen Ukraine-Unterstützung etwas vorangeht, dann bittet sie die Verteidigungsminister und Armeekommandeure ihrer Verbündeten in die Pfalz – auf die US-Militärbasis Ramstein, weshalb man im Diplomatenjargon vom „Ramstein-Format“ spricht. Dass nicht etwa die Bundesregierung in Deutschland zu diesen Treffen lädt, zeigt eindringlicher als jede geopolitische Analyse, wie unangefochten und unersetzlich die amerikanische Führungsrolle ist – nicht nur im Ukraine-Krieg.

Zumal es US-Präsident Joe Biden und seine Leute offenbar schaffen, die Verbündeten nicht nur anzuspornen, sondern auch einzubinden. Selbst aus jenen deutschen Regierungskreisen, in denen man sonst gerne mal über „arrogante Amis“ lästert, wird über das Team Biden nur Gutes erzählt. Und wirtschaftlich sind die USA mit ihrer billigen Energie und ihren üppigen Konjunkturprogrammen längst so etwas wie die letzte Hoffnung für die Weltwirtschaft – und ein Magnet für investitionswillige deutsche Unternehmen.

Die Demokratie in den USA befindet sich in einem Balanceakt und droht zu kippen.

Supermacht USA also. Wenn da nur nicht die Unsicherheit wäre, wie es innenpolitisch weitergeht: Bei den Wahlen am 8. November könnten Bidens Demokraten in einer oder sogar in beiden Parlamentskammern ihre Mehrheit verlieren. Und zwar an die irrlichternden Republikaner, für die womöglich Donald Trump 2024 noch einmal ins Präsidentschaftsrennen startet – oder ein ähnlich unerfreulicher Alternativkandidat.

Dass Biden am 20. November 80 wird und keinen Tag jünger wirkt, trägt auch nicht zur Vertrauensbildung bei. Und dann ist da noch der konservativ dominierte Supreme Court, der demnächst über einen Fall entscheiden muss, mit dem womöglich das gesamte US-Wahlsystem auf den Kopf gestellt würde. Diesen zwei Gesichtern der USA – stark nach außen, zerbrechlich nach innen – widmen wir beim Handelsblatt unser großes Themenpaket zum Wochenende.

Haben Sie das Gefühl, dass es mit Ihrer Geldanlage gerade nicht so richtig läuft? Dann haben wir eine kleine Trostgrafik für Sie vorbereitet. Sie zeigt den Kursverlauf einer hundertjährigen österreichischen Staatsanleihe, verzinst mit 0,0 Prozent und fällig am 10. Juni 2120. In Zeiten von niedriger Inflationserwartung und Negativzinsen, also bis vor wenigen Monaten, erschien das womöglich als gutes Geschäft. War es aber nicht: Wer die Anleihe im Sommer 2021 zum Höchststand von 68,44 Euro gekauft hat, hat jetzt noch 6,16 Euro übrig.

Im Kursverfall von solchen Langläufer-Anleihen zeigt sich eindringlich die ganze Wucht der Zinswende. Gestern hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins wie erwartet erneut um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Gleichzeitig machte die Notenbank klar, dass sie sich auf weitere Zinserhöhungen vorbereitet.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte: „Die Inflation ist viel zu hoch und wird für einen längeren Zeitraum auch noch über dem angestrebten Ziel liegen.“ Heute stehen die deutschen Inflationsdaten für Oktober an. Experten rechnen im Schnitt mit einem weiteren Anstieg von zuletzt 9,9 auf 10,1 Prozent.

Eine ungewöhnliche Idee zur Inflationsbekämpfung hat der britische „Economist“. Er schlägt vor, das Inflationsziel von zwei auf vier Prozent zu erhöhen, damit die Notenbanken nicht durch allzu strikte Geldpolitik die Konjunktur abwürgen. Vorgestern habe ich darüber beim Abendessen mit Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup diskutiert, und sagen wir mal so: Ich war überrascht über seine Position.

Heinz Hermann Thiele mit zweiter Frau Nadia (links) und Tochter Julia Thiele-Schürhoff im Oktober 2018

Irgendwo in der Ruhmeshalle der deutschen Wirtschaftsgeschichte gibt es vermutlich ein Extrakabinett für die Unternehmerkategorie „knorzige Haudegen“. Und soviel ist sicher: Dem im März 2021 verstorbenen Unternehmer Heinz Hermann Thiele gebührt darin ein Ehrenplatz.

Wie es sich für Unternehmer-Haudegen gehört – sie sind schließlich per Definition unersetzlich bis zum letzten Atemzug – wies Thieles Nachfolgeregelung die ein oder andere Unschärfe auf. Im Prinzip wollen die Erben die milliardenschweren Beteiligungen an Vossloh und Knorr-Bremse in eine Stiftung überführen. Anders als von der Familie kurz nach Thieles Tod angekündigt, soll nun aber nicht das gesamte von der Familie gehaltene Aktienpaket in Höhe von 59 Prozent in der Stiftung aufgehen. Das haben meine Kollegen Martin Buchenau und Markus Fasse herausgefunden.

Thieles Tochter Julia Thiele-Schürhoff will ihr privates Aktienpaket in Höhe von rund 17 Prozent nicht in die Stiftung einbringen. Auch ein Poolvertrag, der das Verhältnis zwischen Stiftung und Tochter regelt, sei vorerst nicht vorgesehen. Offenbar pokern Tochter Julia und Thieles zweite Ehefrau Nadia um Macht und Einfluss im Bremser-Clan.

Steil bergab ging es gestern Abend im nachbörslichen Handel in den USA für die Amazon-Aktie, sie verlor zeitweise mehr als 20 Prozent. Der Grund: Im klassischen Versandhandel hat Amazon im dritten Quartal diesmal auch im Heimatmarkt USA Geld verloren. Unterm Strich stand dort ein operativer Verlust von 412 Millionen Dollar, wo vor einem Jahr noch ein Gewinn von 880 Millionen Dollar zu verzeichnen war. Dass das Konzernergebnis trotzdem positiv ist, liegt wieder einmal am Cloud-Geschäft von AWS. Doch auch dort hatten die Analysten beim Umsatz mehr erwartet.

Und dann ist da noch eine Enthüllungsstory des „Spiegel“, nach der womöglich weite Teile der deutschen Kunstgeschichte neu geschrieben werden müssen: Ein bedeutendes Werk von Piet Mondrian hängt offenbar seit Jahrzehnten falsch herum in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Kleiner Servicehinweis für alle, die Kunst nach der Neunten abgewählt haben: Mondrian ist der Künstler, dessen Bilder meist aussehen wie Stadtpläne in Extremvergrößerung.

Öffentlich gemacht hat den Fehler die Kuratorin Susanne Meyer-Büser. Auf einem Foto, das wenige Tage nach Mondrians Tod 1944 in dessen Atelier entstand, ist das fragliche Bild „New York City 1“ demnach in richtiger Ausrichtung auf der Staffelei zu sehen. Weiteres Indiz: Das Bild besteht aus farbigen Klebestreifen. Meyer-Büser glaubt, dass Mondrian von oben nach unten geklebt hat. Oben am Bild habe er noch Kontrolle über die Streifen gehabt und sie präzise angesetzt, zitiert der „Spiegel“ die Kuratorin, aber: „Nach unten labbert es aus“. In Düsseldorf hängen die unsauberen Kanten oben, also mutmaßlich verkehrt herum.

Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem nach unten nichts auslabbert.

