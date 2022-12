Morning Briefing Korruptionsverdacht: Darum will EU-Politikerin Kaili auf unschuldig plädieren

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

das Genre der klassischen griechischen Sage gilt gemeinhin seit über 2000 Jahren als abgeschlossen. Doch gestern Abend hat es ein Anwalt der korruptionsverdächtigen EU-Politikerin Eva Kaili um ein bedeutendes Oeuvre erweitert.

Michalis Dimitrakopoulos sagte dem griechischen TV-Sender Skai: Die große Menge Bargeld in Kailis Brüsseler Wohnung habe weder ihr noch ihrem Partner, sondern einem Dritten gehört. „Frau Kaili hat ihren Partner gefragt, was für Gelder das seien“, so Anwalt Dimitrakopoulos. Dieser habe erwidert, dass das Geld jemand anderem gehöre. „Daraufhin hat Frau Kaili gesagt, sie erlaube nicht, dass Gelder, die jemand anderem gehörten, in der gemeinsamen Wohnung aufbewahrt werden.“

Aus diesem Grund habe Kailis Vater die Tasche mit Geld an sich genommen und sich auf den Weg zu einem Hotel gemacht, wo der nicht namentlich genannte Empfänger hätte auftauchen sollen. Nur folgerichtig, dass Kaili laut ihrem Anwalt auf unschuldig plädieren will.

(Foto: AP) 1,5 Millionen Euro stellten die Ermittler bei Wohnungsdurchsuchungen sicher.

Wir sollten diese Geschichte nicht leichtfertig als unglaubwürdig abtun. Griechenland hat mit Odysseus immerhin einen Seefahrer hervorgebracht, der seine jahrelange Verspätung mit dem Kampf gegen einäugige Riesen und betörend singende Sirenen zu erklären suchte. Und nach allem, was wir wissen, kam er damit durch.

(Foto: Reuters) Fed-Chef Jerome Powell gibt sich „fest entschlossen“, die US-Inflation wieder auf die Zielmarke von zwei Prozent zu bringen. Doch bis dahin „ist es noch ein weiter Weg.“

Die Entscheidung fiel wie erwartet aus, die Reaktion darauf hingegen nicht: Die US-Notenbank Federal Reserve hat gestern die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte angehoben und damit langsamer als in den vergangenen Monaten. Doch der Freudenhüpfer an den Aktienmärkten blieb aus: Der technologielastige Nasdaq-Index gab 0,8 Prozent nach und der breit gefasste S&P 500 büßte 0,6 Prozent ein.

Schuld hat die ökonomische Prognose, die die Fed gestern ebenfalls veröffentlichte: Insgesamt gehen die Notenbanker jetzt davon aus, dass der Leitzins im kommenden Jahr mit bis zu 5,1 Prozent höher sein wird als bislang angenommen, auch wenn die Zinsschritte nun kleiner ausfallen. Die Prognosen seien „enttäuschend für die Märkte“, sagte David Kelley, Chef-Stratege beim Vermögensverwalter J.P. Morgan Chase Asset Management.

Wir lernen: Mit Enttäuschungen können die Märkte offenbar ähnlich schlecht umgehen wie ein überbezahlter Nachwuchsstürmer, der überraschend die Reservebank drücken muss.

Heute wird die Europäische Zentralbank (EZB) nachziehen und nach Ansicht der meisten Experten ebenfalls auf einen etwas weniger aggressiven Zinserhöhungskurs umschalten. Den Prognosen zufolge werden die Euro-Notenbanker die Schlüsselsätze um 0,5 Prozentpunkte anheben. Nur sehr wenige Ökonomen erwarten einen weiteren Jumbo-Schritt von 0,75 Prozentpunkten, denn zuletzt hatte die Inflation im Euro-Raum leicht abgenommen. Sie sank im November auf 10 Prozent gegenüber 10,6 Prozent im Oktober.

Wird eigentlich noch ein Plot für den nächsten James-Bond-Film gesucht? Wie wäre es hiermit: Plötzlich sind 300 Tonnen Gold vom Weltmarkt verschwunden, und niemand weiß wohin. Erste Indizien deuten nach Peking, doch der Verdacht erweist sich als falsch. Stattdessen führt die Spur zu einem kriegslüsternen Herrscher im Osten, der sich mit dem Gold vom westlichen Währungssystem abkoppeln will.

Dann kommen Verfolgungsjagd, Liebesnacht, Showdown, nochmal Liebesnacht, fertig. Und das Beste an der Geschichte: Bis zur Verfolgungsjagd hat sie offenbar einen wahren Hintergrund.

Im dritten Quartal kauften Notenbanken knapp 400 Tonnen Gold, so viel wie zuletzt 1967. Rund 300 Tonnen, also drei Viertel dieser Käufe, gingen auf das Konto von Notenbanken, die nicht oder nur unregelmäßig über ihre Goldreserven Auskunft geben. Das löste zunächst Spekulationen aus, wonach China ein anonymer Käufer sein könnte. Doch die chinesische Notenbank hat mittlerweile Daten zu ihren Goldreserven veröffentlicht – Großeinkäufe Fehlanzeige.

Wer sonst kauft Hunderte von Tonnen Gold vom Markt? Viele Indizien deuten auf die russische Notenbank, die auf diese Weise die Einnahmen aus den russischen Ölexporten vor dem Zugriff der internationalen Sanktionen schützen könnte – allein im September waren das Schätzungen zufolge 16,8 Milliarden Dollar. Henrik Marx, Leiter Edelmetallhandel bei Heraeus Precious Metals, hält es zwar auch für „naheliegend, dass Russland unter den unbekannten Käufern ist“. Er kann sich jedoch auch noch „50 andere Notenbanken“ vorstellen, die ebenfalls hinter den anonymen Käufen stehen könnten – weil sie ein Interesse daran haben dürften, Gold zur Diversifizierung zu nutzen und „vom Dollar wegzukommen“.

Den Goldpreis treiben die Notenbanken mit ihren massiven Goldkäufen offenbar nicht hoch. Zwar entfielen 33 Prozent der gesamten Goldnachfrage im dritten Quartal 2022 auf Notenbanken – der Goldpreis aber fiel zwischen Anfang Juli und Ende September um rund acht Prozent.

Und dann ist da noch ein Gerichtsprozess um einen Fall von Unterschlagung in der Logistikabteilung des Axel Springer Verlags, der amüsante Details aus dem Innenleben des Konzerns ans Licht bringt.

Was mir als passioniertem Zeitungsleser besonders gefallen hat: 2005 ließ sich Springer-Chef Mathias Döpfner demnach tagesaktuelle Blätter seines Hauses („Bild“, „Welt“, „Berliner Morgenpost“ und andere) von der Konzernlogistik in den Urlaub auf ein Chateau in Westfrankreich liefern. Das Handelsblatt konnte den Vorgang anhand von internen Dokumenten nachvollziehen. Der Transport via Fahrer von Paris aus kostete demnach 450 Euro pro Tag. Die Blätter sollten nicht abgelegt, sondern übergeben werden („bitte auf keinen Fall vor 9 Uhr klingeln!!!!!“).

Womit wir bei einem entscheidenden Vorteil des Handelsblatt Morning Briefing wären: Egal auf welchem Chateau Sie gerade nächtigen, Sie haben unseren Newsletter bereits gegen fünf Uhr morgens im elektronischen Postkasten und werden dennoch nicht durch mein Klingeln geweckt.

