 Morning Briefing: Krypto-Krise: Wie geht es weiter für Bitcoin und Co.?

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

eine Scheinwelt zerbricht – und wir reden hier noch nicht über die von Donald Trump: Die Übernahme der angeschlagenen Krypto-Handelsplattform FTX durch den Marktführer Binance ist am späten Mittwochabend gescheitert. Die Kurse von Bitcoin und Co. sind auf Talfahrt, erste Blogger schreiben vom „Lehman-Moment“ der Kryptobranche.

Binance teilte auf Twitter mit, man habe die Bücher von FTX geprüft und daraufhin Abstand von einer möglichen Akquisition genommen: „Die Probleme sind außerhalb unserer Kontrolle und übersteigen unsere Möglichkeiten, zu helfen.“

Die Investoren von FTX bereiten sich auf einen Totalausfall vor. Das gleiche müssen wohl die Kunden, die noch Assets auf der Börse haben. Die jüngste Kehrtwende brachte erneute Kurseinbrüche auf dem Kryptomarkt mit sich. Der Bitcoin, die größte und älteste digitale Währung fiel unter die Marke von 16.000 Dollar – das ist der tiefste Stand seit über zwei Jahren.

Über 24 Stunden nach Schließung der ersten Wahllokale ist die Parlamentswahl in den USA immer noch nicht entschieden, doch eine Botschaft ist klar: Die vielbeschworene „Rote Welle“ bleibt aus (wobei rot in den USA die Farbe der erzkonservativen Republikaner ist).

Der Ausgang der Wahl im Senat könnte dabei allerdings bis in den Dezember offen bleiben. Im US-Bundesstaat Georgia scheint nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen weder der demokratischen Amtsinhaber Raphael Warnock noch sein republikanischer Herausforderer Herschel Walker ein Ergebnis von mehr als 50 Prozent erreicht zu haben. Deshalb könnte eine Stichwahl am 6. Dezember nötig sein.

Vor allem für Donald Trump, der sich stark im Wahlkampf engagiert hat, ist das eine schwere Schlappe. Der beste Beleg für seine Demütigung: Er motzt schon wieder über Wahlbetrug. Hätte Trump mit einer erneuten Präsidentschaftskandidatur jetzt überhaupt noch eine Chance gegen seinen innerparteilichen Widersacher Ron DeSantis, der triumphal als Gouverneur von Florida wiedergewählt wurde?

Fazit: Frage spannend, Antwort offen.

Und US-Präsident Joe Biden? Der verkündete am späten Mittwochabend deutscher Zeit im Weißen Haus seine rudolfscharpinghafte Version einer Siegesnachricht: „Wir haben weniger Sitze im Repräsentantenhaus verloren als irgendein anderer demokratischer Präsident in seiner ersten Midterm-Wahl in den letzten 40 Jahren.“

Mal ehrlich: Wer zu solchen Superlativen greifen muss, hat die Wahl auch nicht wirklich gewonnen, sondern ist einfach nur glimpflich davongekommen. Zumal Biden immer noch bevorstehen könnte, was bereits vielen seiner Vorgänger das Regieren sauer gemacht hat – gegen eine gegnerische Parlamentsmehrheit in einer oder gar beiden Kammern anzuregieren. Die Mehrheit im Repräsentantenhaus liegt übrigens bei 218 Mandaten, im Senat bei 51 Stimmen.

Unsere Washington-Korrespondentin Annett Meiritz warnt deshalb: Biden sollte das Wahlergebnis nicht als Mandat für eine erneute Kandidatur missverstehen – sondern lieber die Gunst der Stunde nutzen und 2024 einer jüngeren demokratischen Kandidatin oder einem Kandidaten Platz machen.

Den richtigen Zeitpunkt für den eigenen Abgang hat Wladimir Putin um mindestens eine Dekade verpasst. Gestern war Russlands Dauerpräsident auffällig abwesend von den russischen Fernsehschirmen. Sein Verteidigungsminister Sergej Schoigu musste stattdessen in einer sorgfältig choreographierten „Lagebesprechung“ mit seinen Generälen den Befehl zum Rückzug aus der ukrainischen Gebietshauptstadt Cherson erteilen – wohl um die russischen Truppen vor einer Einkesselung zu bewahren.

Wird dieser Befehl tatsächlich umgesetzt (die ukrainische Seite zweifelt noch), dann handelt es sich um die schwerste militärische Niederlage Russlands seit dem gescheiterten Vorstoß auf Kiew in den ersten Kriegstagen.

(Foto: dpa) Putin könnte im Winter in der Ukraine insbesondere die Strom-, Wasser- und Wärme-Versorgung angreifen.

Wie geht der Krieg jetzt weiter? Das wahrscheinlichste Hauptziel des russischen Militärs in den kommenden Wintermonaten: Die Versorgung mit Wasser, Strom und Wärme in der Ukraine immer wieder zu unterbrechen. Guntram Wolff, Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik: „Die Zerstörung zentraler Teile der Infrastruktur beeinträchtigt die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit der Ukraine.“

Putins Kalkül: Je mehr Zerstörung russische Raketen anrichten, je teurer der Wiederaufbau wird und je mehr Ukrainer nach Europa flüchten, desto eher wird die Unterstützung für Kiew in der EU und den USA bröckeln. Ohne die Hilfe von außen, das ist sowohl den Russen als auch den Ukrainern klar, wären die ukrainischen Streitkräfte nicht in der Lage, die Invasoren zurückzudrängen.

In der Frage, ob Deutschland Waffen an die Ukraine liefern soll, ist die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland weiterhin gespalten. Mit einer anderen politischen Festlegung hatten die Kirchenparlamentarier gestern kein Problem: Die Synode verabschiedete die Forderung nach einem allgemeinen Tempolimit von 120 Stundenkilometern. Außer für die Männer und Frauen der Kirche selbst – die sollen auf Dienstfahrten nur noch maximal 100 auf Autobahnen und 80 auf Landstraßen fahren dürfen.

Mir ist diese Regelung zu pauschal. Warum nicht ein Punkte-System, bei dem man zum Beispiel durch regelmäßiges kaltes Duschen das Recht auf Überschreitung der kirchlichen Diensthöchstgeschwindigkeit um zehn Stundenkilometer erwirbt? Überfällig erscheint mir auch eine Sonderregelung für Vikare in Diakonissinnenbegleitung auf Leichtkrafträdern.

Und die Logik gebietet: Wenn protestantische Gottesmänner oder -frauen im Sinne der Ökumene gemeinsam mit einem katholischen Kollegen im Dienst-Kfz reisen, sollte Tempo 110 als Mittelwert zwischen protestantischem und allgemeinem Tempolimit gelten, solange die katholische Kirche nicht eigene Temporegeln erlässt. Jesus war kein Gleichmacher.

Herzliche Grüße

Ihr

Christian Rickens

Textchef Handelsblatt