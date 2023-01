Morning Briefing Künstliche Intelligenz: Microsoft investiert in OpenAI

Guten Morgen, sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der weltgrößte Softwarekonzern entlässt erst 10.000 Beschäftigte und verkündigt dann Milliardeninvestitionen in ein Computerprogramm, das von Menschen geschriebene Texte täuschend echt imitieren kann. Was bis gestern klang wie der Plot für eine neue Staffel der satirischen Fernsehserie „Silicon Valley“, ist seit heute Realität. Microsoft habe eine „mehrjährige Investition“ in die Firma OpenAI getätigt, die Produkte wie ChatGPT entwickelt, teilte der Softwarekonzern am Montag mit.

Das Investment belaufe sich auf zehn Milliarden Dollar, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Microsoft hatte zuvor bereits eine Milliarde Dollar in OpenAI investiert.

ChatGPT kann komplette Texte zu beliebigen Themen verfassen, die zwischen erstaunlich fundiert und komplett gaga oszillieren. Und wer mir jetzt schreibt, dass dieses Morning Briefing ja auch nichts anderes leiste, den nehme ich eigenhändig aus unserem Mailverteiler.

Denn: Noch sitze ich hier, ein echter Mensch, und kann das tun.

(Foto: AP) Fatih Birol: „Deutschland und der Rest Europas zahlen den Preis für jahrzehntelange Abhängigkeit von einem einzigen Lieferanten.“

Durch den derzeitigen Winter wird es Deutschland aller Voraussicht nach ohne Energienot schaffen. Zugleich durchlaufen wir nun das erste komplette Jahr, in dem wir ohne russisches Pipelinegas auskommen müssen. Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, warnt die Europäer im Handelsblatt-Interview davor, die Versorgungskrise angesichts fallender Gaspreise vorschnell abzuhaken: „Kein russisches Gas, Chinas Comeback als Importeur, wenig Angebotszuwachs: Diese drei Faktoren machen den nächsten Winter zur Herausforderung.“

Vor dem Hintergrund der angespannten Lage kritisiert der IEA-Direktor auch den deutschen Atomausstieg: „Ich wünschte, es gäbe die Möglichkeit, die Laufzeiten bei Bedarf deutlich stärker zu verlängern.“ Dagegen lobte Birol, dass sich der Ausbau von Windkraft und Solaranlagen beschleunigt habe: „Vor allem die Beschleunigung der Planungsverfahren zahlt sich aus.“

Zugleich fürchtet der Energie-Experte, dass die Europäer in neue Abhängigkeiten geraten. So würden 70 Prozent aller E-Auto-Batterien in China hergestellt. Europa müsse neue Lieferanten finden und selbst in die Förderung kritischer Mineralien einsteigen.

Immerhin: Bei der Batteriefertigung hat Europa gute Chancen, seine Importabhängigkeit in den kommenden Jahren zu verringern. Laut einer Prognose der Umweltschutzorganisation Transport & Environment (T&E) ist es wahrscheinlich, dass bis 2027 in Europa Lithium-Ionen-Batterien mit einer Gesamtkapazität von 413 Gigawattstunden (GWh) hergestellt werden, weitere 203 GWh seien möglich. T&E verfolgt die Ankündigungen für Batteriefabriken in Europa. Werden alle Pläne tatsächlich umgesetzt, würde das laut T&E den Bedarf decken, selbst wenn die Nachfrage an Batterien weiter angekurbelt werde.

Wirtschaftlich ist die Ukraine ein zerrüttetes Land. Im Dezember lag die Inflation auf Jahressicht bei 26,6 Prozent. Die Wirtschaftsleistung dürfte im Gesamtjahr 2022 um rund ein Drittel geschrumpft sein. Doch trotz Bombenangriffen und Stromausfällen geht es dem Finanzsektor der Ukraine vergleichsweise gut.

„Ich bin nach wie vor nicht dahintergekommen, was dafür genau das Rezept ist“, scherzt Gerhard Bösch, der die größte ukrainische Retail-Bank leitet, die Privatbank. Wobei der Name seines Kreditinstituts trügt: Seit einer Zwangsverstaatlichung 2016 befindet sich die Privatbank in ukrainischem Staatsbesitz.

Einen Bankrun, bei dem Sparer die Schalter stürmen, um Geld abzuheben, hat es bei keinem Institut gegeben, teilweise haben die Spareinlagen jüngst sogar zugenommen. Laut der ukrainischen Zentralbank haben die Finanzinstitute des Landes in den ersten elf Monaten 2022 im Durchschnitt eine Eigenkapitalrendite von über neun Prozent erzielt – und das, obwohl der Anteil der ausfallgefährdeten Kredite seit Kriegsausbruch deutlich gestiegen ist.

Deutschland erlebt eine Flüchtlingswelle der anderen Art. Anders als 2015 gibt es keine Migranten-Massenmärsche über die Autobahn und auch keine großen Debatten über Willkommenskultur und Grenzschließungen. Und doch ist die Zahl der Asylanträge in Deutschland laut EU-Kommission gegenüber 2021 um ein Drittel gestiegen – und liegt damit auf dem höchsten Wert seit 2016.

Hinzu kommt eine Vielzahl Schutzsuchender aus der Ukraine. Bis zum Jahresende 2022 flüchteten von dort über eine Million Menschen nach Deutschland. Kein ernstzunehmender Politiker stellt deren Aufenthaltsrecht infrage. Und doch halten Vertreter von Kommunen die derzeitige Flüchtlingssituation für kaum noch beherrschbar. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, sagte dem Handelsblatt: „Viele Städte und Gemeinden sind bei der Unterbringung von Flüchtlingen und Vertriebenen längst an ihrer Leistungsgrenze.“

Es würden teilweise Hotelzimmer angemietet und Notunterkünfte in Turnhallen, aber auch in freistehenden Gebäuden in Gewerbegebieten eingerichtet. „Das lässt sich nicht mehr beliebig ausweiten“, sagt Landsberg. Auch der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, sieht Handlungsbedarf. Ein „Krisentreffen“ mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sei überfällig.

Betriebsrat bei Volkswagen – das war mal was. Und wir reden hier nicht von den unseligen „Gebauer-wo-bleiben-die-Weiber“-Zeiten, in denen sich die Konzernführung die Arbeitnehmervertreter mit Prostituierten und Luxusreisen gewogen hielt. Auch in der Zeit danach konnte man als Betriebsrat bei Volkswagen prächtig verdienen. Prominentes Beispiel: Der langjährige VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh fing einst als Bandarbeiter im Konzern an. Später kassierte er als Betriebsratschef sechsstellige Jahresgehälter, in der Spitze inklusive Bonuszahlungen sogar rund 750.000 Euro. Begründet wurde dies mit einer hypothetischen Karriere, die Osterloh im Management des Konzerns hätte machen können.

Doch dem Konzept der hypothetischen Karriere droht nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs das höchst reale Aus. Bis zu einem Drittel der rund 250 VW-Betriebsräte steht eine Gehaltskürzung ins Haus. Das erfuhr das Handelsblatt aus mit den Vorgängen vertrauten Kreisen. In Einzelfällen gehe es um monatliche Summen von rund 4000 Euro. Ein Insider: „Hier brennt die Hütte.“

In einigen Fällen seien die Einschnitte so groß, dass dadurch wichtige Teile der Lebensplanung infrage stünden – etwa, wenn Betriebsräte auf Basis ihres bisherigen Gehalts ihr Eigenheim finanziert hätten.

Ich wünsche Ihnen einen Tag, dessen Planung nicht nur auf einer hypothetischen Karriere beruht.

Herzliche Grüße

Ihr Christian Rickens

Textchef Handelsblatt

