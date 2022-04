Morning Briefing „Kurz vor zwölf“ am deutschen Gasmarkt 

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

einen Einblick in den Abgrund deutscher Energieversorgung gibt uns Klaus Müller. Der neu eingesetzte Chef der Bundesnetzagentur ist von der Bundesregierung als Treuhänder für die russische Gazprom Germania eingesetzt – und wundert sich, dass der große Gasspeicher seines Zwangs-Schützlings nur zu einem Prozent gefüllt ist. „Das ist sehr nahe an der technischen Untergrenze“, sagt er im Interview mit meinem Kollegen Klaus Stratmann, „bildlich gesprochen ist es also kurz vor zwölf.“

Alle sollten Gas sparen, also zum Beispiel die Heizung herunterdrehen. Offenkundig bereitet sich Müller mit seinen Mitarbeitern auf einen qualifizierten Abschaltplan vor, sollte das russische Gas nicht mehr fließen. „Es ist leider nicht völlig auszuschließen, dass wir Entscheidungen treffen müssen, die furchtbare Konsequenzen für Unternehmen, für Arbeitsplätze, für Wertschöpfungsketten, für Lieferketten, für ganze Regionen haben“, sagt er ahnungsvoll.

Erst einmal jedoch muss Müller auf die Forderung des Mutterkonzerns Gazprom reagieren, Markenname und Logo nicht länger zu verwenden. „Spasiba“, vielen Dank auch dafür.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Gut möglich, dass Russland bald im Ping-Pong-Spiel der Sanktionen mit Gas auf die Vorstöße der Europäischen Union bei Kohle und Öl reagiert. Die EU-Kommission beschloss ein Importverbot für russische Steinkohle und arbeitet daran, dass die 27 Mitgliedsstaaten nicht länger das Öl des Rosneft-Konzerns beziehen. Die Gräueltaten von Butscha „können und werden nicht unbeantwortet bleiben“, kündigt Präsidentin Ursula von der Leyen an: Die Strafmaßnahmen, darunter Exportverbote von Hightech-Gütern, seien erweitert, „sodass sie noch tiefer in die russische Wirtschaft einschneiden“.

Am heutigen Mittwoch werden die USA ebenfalls ein neues Sanktionspaket gegen Russland verkünden – „jegliche neue Investition“ in dem Land soll untersagt werden. Präsident Joe Biden geht es um härtere Sanktionen gegen Finanzinstitutionen und russische Staatskonzerne sowie um neue Strafaktionen gegen Kreml-Vertreter. Fazit: Auch hier haben die Horrorbilder aus Butscha die Aktionsgeschwindigkeit deutlich erhöht.

(Foto: dpa) Der Präsident der Ukraine spricht per Videoübertragung zu den Delegierten des UN-Sicherheitsrats.

Reden von Wolodimir Selenski sind einerseits dramaturgisch gut gebaut und aufwühlend, andererseits meist eine Attacke auf das Gewissen seines Publikums. So war es auch gestern bei seiner Video-Ansprache vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Dort forderte der ukrainische Präsident einen sofortigen Kriegsverbrecherprozess gegen das russische Militär, vergleichbar mit den Nürnberger Prozessen und fragte: „Wo ist der Sicherheitsrat? Es ist offensichtlich, dass die zentrale Institution der Welt zum Schutz von Frieden nicht effektiv arbeiten kann.“

In seiner Antwort bestritt der russische Botschafter Vasily Nebenzya wie gehabt alle Kriegsverbrecher-Vorwürfe und erzählte, man bringe „lang erwarteten Frieden in das blutgetränkte Land im Donbass“. Russlands Außenminister Sergej Lawrow bezeichnete sogar in Russlands Staatspropaganda-TV die Entdeckung von Leichen in Butscha als „Provokation“, um Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau zum Scheitern zu bringen.

Was er nicht erwähnt: Satellitenbilder zeigen, dass schon Leichen in den Straßen Butschas lagen, als die russischen Truppen noch nicht abgezogen waren. Wollen wir hoffen, dass Otto von Bismarck Recht hatte: „Lügen können Kriege in Bewegung setzen, Wahrheiten hingegen können ganze Armeen aufhalten.“

Für den Kreml ist Außenministerin Annalena Baerbock zur äußersten Reizfigur geworden. Sie pflege eine mit besonderem Zynismus aufgeladene „aggressive antirussische Linie“, erklärt das Außenministerium in Moskau, nachdem die Grünen-Politikerin 40 russische „Diplomaten“ wegen Spionageverdachts aus Deutschland ausgewiesen hat. Baerbock beweise „russophobe Hysterie“.

Die nächsten Moskauer Mahnworte werden sicher bald folgen, schließlich ist die jüngste Analyse der Ministerin auch nicht freundlicher: „Kein Land ist Verfügungsmasse, niemand ist Russlands Hinterhof, niemand ist dazu verdammt, in ewiger Unfreiheit zu leben, weil die russische Regierung das im nationalistischen Wahn so will“. So erklärt Baerbock, warum Deutschland und Europa die Republik Moldau mit insgesamt knapp 700 Millionen Euro unterstützt.

Mit dem Internet aus dem All kann AWS seine Applikationen und Dienste ergänzen und in allen Teilen der Welt anbieten.

Zum ersten Mal steht Elon Musk ganz oben auf der Reichen-Liste von „Forbes“ – die dritte Person in der Geschichte, die mehr als 200 Milliarden Dollar Vermögen hat. Der Chef von Tesla und SpaceX und neuer Twitter-Verwaltungsrat verdrängt damit Amazon-Gründer Jeff Bezos, was er mit dem Spott garniert, „Jeffrey B.“ eine große Statue mit der Zahl „2“ und eine Silbermedaille zu schicken.

In der Vergangenheit hat Musk seinen Rivalen gerne als „copycat“, als Nachahmer, geneckt, weil er etwa nach dem Vorbild des SpaceX-Projekts „Starlink“ auch ein Satelliten-Internet aufbauen wollte. Bezos nimmt den Kampf hierzu verspätet mit seinem Projekt „Kuiper“ auf – und schließt Verträge mit der französischen Arianespace, der United Launch Alliance (ULA) und seiner Firma Blue Origin über 83 Raketenstarts in fünf Jahren. Schon 2024 will Amazon das Internet per Satellit anbieten, 2028 soll es voll funktionsfähig sein. Allerdings verwenden sowohl Arianespace als auch ULA teilweise russische Triebwerke oder ukrainische Bauteile. Falls Bezos zweiter Sieger bleibt, lag’s am Krieg.

Neulich hat Karl Lauterbach diagnostiziert, dass Putins Verwaltungsrat Gerhard Schröder an der Grenze zur „Witzfigur“ sei. Der Bundesgesundheits- und Talkshowminister muss aufpassen, dass niemand dies über ihn sagt.

Einerseits ist Lauterbach auf Twitter der alte Hardcore-Mahner vor Corona geblieben – Long Covid sei gefährlich, Risikogruppen müssten geschützt werden. Anderseits findet er die von der Koalition beschlossen Lockerungen auch ganz toll.

Einerseits appelliert Lauterbach eindringlich, weiter Maske zu tragen. Andererseits ist es auch okay, dass die Maskenpflicht endet.

Einerseits begründet der Minister erst, warum für Infizierte ab Mai die Quarantänepflicht vorbei ist und sie nur noch freiwillig zu Hause bleiben sollen. Andererseits streicht er die freiwillige Isolation dann kurzerhand doch wieder, was er gestern Abend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ ankündigte. Das wolle er heute offiziell machen. Bleiben solle aber eine verkürzte Isolation von fünf Tagen.

Über all den Widersprüchen wirkt Lauterbach noch fahriger als sonst. Und aus der generellen Impfpflicht wird bei der anstehenden Abstimmung im Bundestag bestenfalls eine Impfpflicht für alle über 60, was der Minister demnächst in leicht abgehackter Rede garantiert verteidigen wird.

Und dann ist da noch Lionel Souque, 50, französischer Betriebswirt mit Job in Köln. Als Chef des Handelskonzerns Rewe verneint er die Lebensmittel-Inflation. „Es ist totaler Schwachsinn zu glauben, dass wir alles nach hinten an den Letzten weitergeben können“, sagt er: „Wer soll das bezahlen?“ Gute Frage in einer Branche, die seit Wochen Preisetiketten mit immer höheren Zahlen auf die Produkte klebt. Erst am Montag hatte Aldi erneut etliche Produkte verteuert, zum dritten Mal innerhalb von vier Wochen. Vor allem Butter, Jogurt, Milch, Chips und Kaffee steigen im Preis, auch Rewe (Umsatz 2021: 76,5 Milliarden Euro) wird teurer.

Man habe aber auf einen dreistelligen Millionenbetrag verzichtet, um die Preisaufschläge zu begrenzen, so Souque. Trotz steigender Rohstoff- und Energiekosten will er die Preisvorstellungen der börsennotierten Lebensmittelmultis nicht kampflos akzeptieren. Klingt nach freudlosen „Jahresgesprächen“ ohne Kaffee, Wasser und Heizung. Für Heinrich Heine siegt hier am Ende der Kompromiss: „Der Kaufmann hat in der ganzen Welt die gleiche Religion.“

Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Tag.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs