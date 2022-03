Morning Briefing Leben mit der gefühlten Inflation

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

irren ist menschlich, an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) aber gänzlich unangebracht. Dort hat Präsidentin Christine Lagarde die Gefahr einer Inflation lange Zeit kleingeredet.

Nun bringt das Rohstoff-Chaos, bedingt durch den Ukrainekrieg, einen Triebwerk-Schub für die Preise. Die Chefvolkswirte der zwölf größten Banken und Vermögensverwalter heben in einer Handelsblatt-Umfrage die Inflationsprognose für 2022 deutlich auf rund fünf Prozent an. Princeton-Professor Markus Brunnermeier schätzt: „Die Inflation wird länger bleiben und sich verfestigen.“

Eine knifflige Lage also vor der heutigen Sitzung des EZB-Rats. Gegen die Teuerung müssten die Notenbanker die Niedrigzinsen anheben, für eine Belebung des Wachstums aber im Keller lassen. Lagardes Ausweg: das Ende der Nettoankäufe von Anleihen verkünden.

Vielleicht schaut die Runde im EZB-Tower auch einmal auf einen neuen Inflationsindikator, den das Handelsblatt zusammen mit der Technischen Universität Dortmund entwickelt hat. Auf der Basis von Millionen Zeitungsartikeln ist der „I-Index“ eine Art Teuerungs-Frühwarnsystem, das die erwartete und gefühlte Inflation im Volk widerspiegelt.

Aktuell zeigt „Vox populi“ an: Steigende Preise werden zum Dauerphänomen, der Ukrainekrieg wirkt wie ein Inflations-Booster und eine Lohn-Preis-Spirale ist wahrscheinlich. Die hat seit 2000 keine Rolle gespielt, aber es gab ja auch keine Rohstoff-Klemme

Altkanzlerin Angela Merkel war 2019 zu Besuch in Harvard. Nun wurde ihr vor Monaten von Princeton eine Gastprofessur angeboten.

Wenn wir jetzt schon mal die Elite-Universität Princeton genannt haben, darf im Kontext eine aktuelle Meldung nicht fehlen. Wir haben erfahren, dass Princeton sowohl der Altkanzlerin Angela Merkel als auch ihrem Mann, dem Quantenchemiker Joachim Sauer, vor neun Monaten eine Gastprofessur angeboten hat. Seitdem geht die Christdemokratin offenbar mit der Idee „schwanger“, eine Zu- oder Absage steht noch aus.

18 Mal haben Universitäten die Politikerin mit einem Ehrendoktortitel ausgezeichnet, in den USA etwa Harvard sowie zuletzt im Sommer 2021 die Johns-Hopkins-Universität. Dabei sagte Merkel über ihre Pläne als Pensionistin: „Und dann werde ich vielleicht versuchen, was zu lesen, dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin, dann werde ich ein bisschen schlafen, und dann schauen wir mal.“

Vielleicht antwortet Merkel der US-Uni ja mit einer Text-Passage aus dem für Müßiggänger legendären Beatles-Song „I’m only sleeping“: „Please don’t wake me / No don’t shake me / Leave me where I am / I’m only sleeping.“

(Foto: dpa, Handelsblatt) Inflationsrate (weiß), I-Index (orange): Der neue Indikator kann als Frühwarnsystem fungieren.

Aufgewacht sind gestern die Investoren – und machten aus der Börse eine Wunderkammer. Andeutungen der ukrainischen Seite, man sei beim heutigen Treffen im türkischen Antalya mit Russlands Außenministerium bereit, über einen Neutralitätsstatus zu reden, interpretierten die Finanz-Auguren als Aufforderung: Kaufen! Kaufen!

Am Ende dieser „Erleichterungsrally“ hatte der heruntergeprügelte Deutsche Aktienindex 7,9 Prozent gewonnen, der Dow Jones an der Wall Street zwei Prozent, der dortige Technologiewerte-Index Nasdaq 3,6 Prozent. Am Ende sangen alle Katja Ebsteins „Wunder gibt es immer wieder“. Und ahnen doch: Morgen könnte es ein „blaues Wunder“ sein, das sie erleben.

Antalya könnte ein Ort der Finten sein in einem Krieg, in dem sich Kremlchef Wladimir Putin längst für ein Kriegsverbrecher-Tribunal in Den Haag qualifiziert hat. Gestern bombte seine Soldateska ukrainischen Angaben zufolge ein Kinderkrankenhaus in Mariupol zusammen. 1200 Zivilisten seien in dem Hafenort innerhalb von neun Tagen gestorben. Russland bestätigte auch, Aerosolwaffen einzusetzen. Diese Informationen lassen sich nicht unabhängig prüfen. Unterdessen zeigt sich die Ukraine enttäuscht von Deutschland, weil...

es einen EU-Beitritt des angegriffenen Landes nicht forciert,

einer Entsendung von polnischen MiG-29-Kampfjets von Ramstein aus ins Kriegsgebiet nicht zustimmt, woran auch die USA und die Nato bisher nicht denken,

und auch bislang – anders als die USA – einen Totalboykott von Gas, Öl und Kohle aus Russland ablehnt.

Es ist Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU), der den sofortigen Stopp von Gaslieferungen via Nord Stream 1 fordert: „Wir wollen nicht warten.“ Die Mineralölsteuer müsse genauso sinken wie die Mehrwertsteuer. Die Bundesregierung aber begnügt sich bislang mit langatmigen Erklärungen, warum russisches Gas fließen muss.

Fazit: Von einem Notfallkonzept keine Spur.

Man weiß derzeit nicht, was zuerst kommt: Einlenken in Kiew angesichts der waffenstarrenden russischen Übermacht oder aber die Staatspleite des Aggressors Russische Föderation. Als letzte Ratingagentur senkte jetzt Fitch den Daumen – und hält einen Zahlungsausfall des Kriegslands für „unmittelbar bevorstehend“. Erst kamen die Sanktionen, dann die Pleitegerüchte.

Die Kurse russischer Anleihen sind dramatisch abgestürzt, der Rubel ist immer weniger wert, Reserven der Zentralbank sind teils eingefroren und die Kosten zur Absicherung eines Zahlungsausfalls („Default“) schnellen in die Höhe. Die Bonität des Schuldnerlandes Russland ist ungefähr da zu finden, wo die Mülltonnen der internationalen Finanzmärkte stehen.

Inmitten dieser Schwächeanfälle will Staatschef Wladimir Putin die Stärken seines Machismo-Kapitalismus beweisen. Er droht deutschen Firmen, die demonstrativ das Land verlassen haben, mit der Enteignung ihrer Werke, Maschinen, Grundstücke. Ein neues Gesetzespaket erlaubt diese juristisch notdürftig angepinselte Gewaltmaßnahme gegen Unternehmen aus „unfreundlichen Staaten“.

Firmen wie VW, Mercedes oder McDonald’s sind bedroht, falls sie nach fünf Tagen nicht wieder den Betrieb aufnehmen oder ihre Anteile verkaufen. Mit Putins Großmacht-Fantasien ist der Bolschewismus zurückgekehrt. Für Winston Churchill war das keine politische Richtung, sondern nur eine Krankheit: „Er ist keine Schöpfung, er ist eine Pestilenz.“

Zur Kunst eines im Gewerbe üblichen Spindoktors gehört, eine schlechte Nachricht einfach durch eine gute zu übertönen. So läuft es bei Amazon von Jeff Bezos, dem Weltkaufhaus-Monopolisten aus den USA mit angeschlossenen Amüsier-Streamingservices und Cloud-Geschäften.

Die schlechte News ist, dass ein Komitee des US-Kongresses das Justizministerium um Hilfe bittet: Es soll untersuchen, ob der Konzern und einige seiner Manager die Parlamentarier mit Falschaussagen hinter die Fichte geführt haben (was Amazon bestreitet).

Die gute News ist, dass sich der Verwaltungsrat gestern Nacht zum Aktiensplit entschloss: Für ein altes Wertpapier soll es 20 neue geben. So etwas gab es seit dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 nicht mehr. Zudem will Amazon eigene Aktien für zehn Milliarden Dollar zurückkaufen, was den Kurs nachbörslich sofort um sieben Prozent anziehen ließ.

(Foto: Adobe Stock) Guide Michelin: Die Tester des französischen Restaurantführers finden immer mehr Topadressen in Deutschland.

Und dann sind da noch, um zum Dessert mal etwas Schönes zu servieren, die gerade verliehenen Gastronomie-Sterne des Guide Michelin. Wer in München lebt, hält es wahrscheinlich für völlig normal und verdient, dass gleich drei neue Zwei-Sterne-Köche an der Isar aktiv sind.

Nur wenige Monate nach dem Griff zum Kochlöffel reüssierten: Tohru Nakamura („Schreiberei“), Benjamin Chmura („Tantris“) und Anton Gschwendtner („Atelier“). Mit Sigi Schelling vom „Werneckhof“ schaffte es endlich eine weitere Frau in die Ein-Sterne-Klasse.

Insgesamt dreimal vergaben die Tester drei Sterne. Dabei fällt der Aufstieg von Thomas Schanz aus dem gleichnamigen Restaurant im Mosel-Ort Piesport auf. Den Dritt-Stern schaffte der 42-Jährige mit dem eigenen Familienbetrieb, ganz ohne Sponsor oder Mäzen. Da bleibt als letzte Praline nur der Renaissance-Dichter Giovanni Boccaccio: „Es ist besser, zu genießen und zu bereuen, als zu bereuen, dass man nicht genossen hat.“

