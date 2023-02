Morning Briefing Leopard 1 statt Blume 2000: Die Mitbringsel des Boris Pistorius

Guten Morgen, sehr geehrte Leserinnen und Leser,

andere Menschen bringen zum Antrittsbesuch ein paar Tulpen von Blume 2000 mit oder die Flasche Deinhard, die noch irgendwo im Keller verstaubte. Verteidigungsminister Boris Pistorius fährt im wahrsten Sinne des Wortes schwereres Geschütz auf: Bei einem überraschenden Besuch in Kiew kredenzte er der ukrainischen Regierung die Lieferzusage für mehr als 100 Kampfpanzer des älteren Typs Leopard 1A5. Eine Gruppe europäischer Länder werde sie in Etappen liefern.

Das Bundeswirtschaftsministerium teilt dazu mit, es habe die Ausfuhr von bis zu 178 Leopard 1A5 genehmigt. Zumindest ein Teil davon dürfte allerdings erst 2024 in der Ukraine eintreffen.

Verglichen mit Pistorius hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck gestern die weniger gefahrvolle, inhaltlich aber heiklere Mission zu erfüllen. Dazu muss man sich vergegenwärtigen: Eine Reise nach Washington bedeutet für europäische Minister einen ähnlichen Realitätscheck wie für einen ZDF-Seriendarsteller der Trip nach Hollywood. Selbst wenn der zuhause schon von der „Super Illu“ mit der „Goldenen Henne“ ausgezeichnet wurde, muss er sich bei der Warner-Brothers-Studiotour trotzdem ganz hinten anstellen: „No, Sir, never heard of SOKO Leipzig.“

Und nur weil man sich daheim Vizekanzler nennen darf, wird einem in Washington nicht gleich das Oval Office aufgesperrt. Robert Habeck weiß das und gibt den Tiefstapler. Seine Reise sei nur ein „Arbeitsbesuch“, betonte er immer wieder. Sein Reisebegleiter und französischer Kollege Bruno Le Maire wird deutlicher: Habeck und er seien „zur Verteidigung der Interessen der europäischen Industrie“ unterwegs.

(Foto: dpa) Die beiden Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bruno Le Maire in Washington.

Das Problem, gegen das es sich zu verteidigen gilt, kennen Sie inzwischen: Es hört auf den Namen Inflation Reduction Act (IRA), das schätzungsweise 370 Milliarden Dollar schwere Subventionsprogramm der USA. Die Europäer stören sich vor allem an Nachteilen für Elektroautos und Batterien, die nicht aus nordamerikanischer Produktion stammen. Le Maire sagte gestern: „Es ist nicht unsere Absicht und es war nie unsere Absicht, das amerikanische Gesetz zu ändern.“

Dazu wäre in Washington ohnehin niemand bereit. Stattdessen könnten die Europäer auf die Richtlinien des US-Finanzministeriums zur Umsetzung des IRA Einfluss nehmen – um die eine oder andere Diskriminierung doch noch abzumildern.

Was bei der IRA-Aufregung manchmal untergeht: Auch die Europäer subventionieren Öko-Technologien wie Elektroautos oder Wärmepumpen mit dem ganz dicken Förderrohr. Simone Tagliapietra vom Brüsseler Institut Bruegel sagt: „Wenn man die Zahlen vergleicht, gibt Europa mehr Geld für grüne Subventionen aus als die USA.“

Bremsen wird diese Erkenntnis kaum jemanden, wenn sich an diesem Donnerstag die EU-Regierungschefs zu einem Sondergipfel treffen, um über eine europäische Antwort auf den IRA zu beraten. In einem Entwurf der Gipfelerklärung, der dem Handelsblatt vorliegt, wird die EU-Kommission aufgefordert, die Beihilferegeln für die Mitgliedstaaten zu lockern: Die Abläufe müssten einfacher und vorhersehbarer werden, damit „gezielte, temporäre und angemessene“ Unterstützung schnell in die wichtigen Branchen für den grünen Umbau der Wirtschaft fließen könne.

Wir übersetzen in einfacher Sprache: Mehr Steuergeld für alles, was sich als Grün deklarieren lässt.

So, gerade als ich dieses Morning Briefing schreibe, schickt mir unser Silicon-Valley-Korrespondent Stephan Scheuer eine Slack-Nachricht: „Was Microsoft hier gerade in Redmond vorstellt, ist schon cooles Zeug. Das wird uns noch lange beschäftigen.“

Der Softwarekonzern will unter anderem seine chronisch erfolglose Internetsuche Bing um einen intelligenten Chatbot erweitern. Damit fordert die Firma den weltgrößten Suchmaschinenanbieter Google heraus. „Heute beginnt das Wettrennen“, sagte Microsoft-Chef Satya Nadella in der Firmenzentrale in Redmond bei Seattle.

Wenn Microsoft im Rennen um die beste Internetsuche auch nur gleichzieht, wäre das in der Tat ein Epochenbruch. Es ist so lange her, dass ich zuletzt Bing benutzt habe, ich müsste wahrscheinlich erst einmal danach googlen. Nicht umsonst spricht Kollege Scheuer in seinem Kommentar von einem „neuen iPhone-Moment“.

Von den digitalen in die analogen Welten: Mit den Zeitschriften von Gruner+Jahr (G+J) verbinde ich schöne Kindheitserinnerungen. Ein Abonnement von „Essen und Trinken“ sorgte dafür, dass in meinem Elternhaus Iglo-Schlemmerfilet à la Bordelaise nicht länger als Krone der Kulinarik galt. Die damals noch mild pornographischen Titelbilder des „Stern“ bescherten mir erste Erkenntnisse über die weibliche Anatomie. Und „P.M.“ half mir durch die Jahre, in denen ich für „Yps“ zu alt und für „Tempo“ zu jung war. Aber, wie ein früherer Handelsblatt-Chefredakteur gern zu sagen pflegte: „Nostalgie ist kein Geschäftsmodell.“

G+J ist inzwischen mit RTL fusioniert. Gestern hat der gemeinsame Mutterkonzern Bertelsmann verkündet, dass ein großer Teil der hauseigenen Zeitschriftentitel eingestellt oder verkauft werden soll, darunter auch „Essen und Trinken“ und „P.M.“. 700 der 1900 Stellen im Zeitschriftenbereich sollen wegfallen, zahlreiche meiner Hamburger Journalistenkolleginnen und -kollegen sind betroffen. Das macht den objektiven Blick schwer.

Dieser Blick müsste wahrscheinlich zu der Erkenntnis führen: Irgendwann in den Nullerjahren hat G+J den Abzweig Richtung Digitalisierung verpasst und sich stattdessen in immer absurderen Ablegern seiner etablierten Zeitschriftenmarken verzettelt. Aus den einstigen kollektiven Lagerfeuern wurden verlegerische Irrlichter. Dass es mittlerweile tatsächlich einen Titel namens „Essen und Trinken für jeden Tag Low Carb“ gab, habe ich erst dem gestrigen Verkaufsbeschluss entnommen.

Ich wünsche Ihnen einen gehaltvollen Start für jeden Tag.

Herzliche Grüße

Ihr Christian Rickens

Textchef Handelsblatt

PS: In seiner Rede zur Lage der Nation hat US-Präsident Joe Biden gestern den Republikanern die Hand ausgestreckt. „An meine republikanischen Freunde: Wir konnten im letzten Kongress zusammenarbeiten, es gibt keinen Grund, warum wir nicht auch in diesem Kongress zusammenarbeiten und einen Konsens über wichtige Dinge finden können“, sagte Biden. Der US-Präsident erklärte außerdem, er wolle die heimische Industrie noch stärker unterstützen und auf das Prinzip „Made in America“ setzen. Zudem rühmte er die robuste US-Wirtschaft und die niedrige Arbeitslosigkeit von 3,4 Prozent als Leistung seiner Regierung.