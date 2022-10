Morning Briefing Machtvakuum in London  

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Wenn Medienschaffende die unbarmherzige Kurzatmigkeit der Welt da draußen verdeutlichen wollten, dann griffen sie eine Zeit lang gerne zur Zahl der in einem bestimmten Zeitraum verschlissenen HSV-Trainer. Doch der Zweitligist aus Hamburg hat nun bereits seit über einem Jahr denselben Coach – ein neuer Vergleichsmaßstab muss her.

Wie wäre es damit: Mein Kollege Hans-Jürgen Jakobs hat in seinen viereinhalb Jahren als Hauptautor des Handelsblatt Morning Briefing drei britische Premierministerinnen beziehungsweise Premierminister erlebt. Und hätte Hans-Jürgen die Amtsgeschäfte dieses Newsletters nur eine Woche später an mich übergeben, wären es wahrscheinlich sogar vier geworden.

Seit heute bin ich ihr neuer morgendlicher Gastgeber und darf sie zunächst über die turbulenten Geschehnisse in London informieren: Dort sucht die konservative Partei der Tories nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für Kurzzeit-Regierungschefin Liz Truss.

Lange war über einen Comebackversuch von Boris Johnson spekuliert worden. Doch spät gestern Abend teilte der Truss-Vorgänger überraschend mit, dass er doch nicht antreten werde.

Heute Nachmittag müssen die innerparteilichen Kandidaten bekanntgeben, ob sie die nötige Zahl von 100 Tory-Abgeordneten hinter sich haben. Ex-Finanzminister Rishi Sunak hat diese Schwelle bereits überschritten. Im Rennen ist auch noch Penny Mordaunt, konservative Mehrheitsführerin im Unterhaus. Sie ist aber mit bislang nur 24 Unterstützerinnen und Unterstützern weit abgeschlagen.

Erreicht heute nur Sunak die 100er-Marke, würde er automatisch neuer Parteichef und Premierminister. Schafft es auch Mordaunt über die Hürde, käme es zu einer Onlinestichwahl unter den rund 180.000 Mitgliedern der Konservativen.

(Foto: REUTERS) Parteichef Xi Jinping zementiert seine Macht und bleibt Generalsekretär der Kommunistischen Partei in China.

Was die Briten da derzeit aufführen, wirkt wie ein Heavy-Metal-Festival der Demokratie: Laut, chaotisch und bisweilen wie eine Parodie auf das eigene Genre. Und doch ist mir die Londoner Variante des politischen Machtkampfes tausendmal lieber als die geisterhafte Choreographie, mit der in Peking am Wochenende die neuen Verhältnisse zementiert wurden.

Auf dem dortigen Parteitag der Kommunistischen Partei (KP) führten Ordner den früheren Parteichef Hu Jintao augenscheinlich gegen dessen Willen aus dem Sitzungssaal. Viele Beobachter werten die Aktion als Machtdemonstration des alten und neuen Parteichefs Xi Jinping. Staatsmedien erklärten den Vorfall hingegen mit „Unwohlsein“ des 79-jährigen Hu.

Das Schöne an beiden Begründungen: Die eine muss die andere keineswegs ausschließen. Wer bei Xi in Ungnade fällt, hat schließlich allen Anlass zum Unwohlsein.

Das Zentralkomitee der KP stimmte gestern erwartungsgemäß für eine dritte fünfjährige Amtszeit des 69-jährigen Xi als Generalsekretär. Die neue Führungsspitze der Partei deutet darauf hin, dass Xi sogar noch länger an der Macht bleiben will. Dafür sprechen laut unserer Peking-Korrespondentin Sabine Gusbeth zwei Beobachtungen: Aufgrund ihres Alters ist keiner der sechs Männer aus der neuen KP-Spitze als Xi-Nachfolger geeignet. Zugleich besteht die neue Führungsriege ausschließlich aus Xi-Gefolgsleuten.

(Foto: Photothek/Getty Images) Vizekanzler Robert Habeck spricht im Handelsblatt-Interview auch über den Streit mit Christian Lindner: „Es war eine unschöne Hängepartie.“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gibt sich im Handelsblatt-Interview keinen Illusionen über die wirtschaftliche Lage in Deutschland hin: „Die Inflation ist hoch und wir sind 2023 in einer Rezession. Das ist ein toxisches Gemisch.“ Es gehe darum, „die gute Substanz unserer Wirtschaft durch die Krise zu bringen und ihre Investitionsfähigkeit zu wahren, auch, damit die Transformation angegangen werden kann.“

Habeck trifft einen wunden Punkt: Viele Unternehmen müssten jetzt eigentlich investieren, was die Konzernkassen hergeben. Schließlich gilt es gleich drei akute unternehmerische Herausforderungen zu meistern:

Sich unabhängig zu machen von teuren fossilen Energieträgern.

Dem Arbeitskräftemangel mit mehr Automatisierung und Rationalisierung zu begegnen.

Und zugleich die Suche nach neuen Geschäftsmodellen nicht zu vernachlässigen, die auch in einer digitalisierten Weltwirtschaft noch Wachstum versprechen.

Wachstum zeigt sich derzeit allerdings vor allem bei den Verbindlichkeiten deutscher Konzerne. Die Nettofinanzschulden der gut 150 börsennotierten Unternehmen im Dax, MDax und SDax (ohne Banken und Versicherungen) sind nach Handelsblatt-Berechnungen binnen eines Jahres um 85 Milliarden Euro auf 533 Milliarden Euro gestiegen. Das ist so viel wie noch nie. Die Zinswende der Notenbanken lässt zudem die Kosten für neue Kredite drastisch steigen: Unternehmensanleihen rentieren nach Bundesbank-Statistiken derzeit durchschnittlich mit einem Jahreszins von 4,3 Prozent. Vor gut einem Jahr waren es noch 0,7 Prozent.

Mit Nettofinanzverbindlichkeiten, das heißt Gesamtschulden abzüglich der Cash-Bestände, von 145,8 Milliarden Euro (Tendenz steigend) ist die Deutsche Telekom am höchsten verschuldet. Die Telekom und 24 weitere Unternehmen in Dax, MDax und SDax haben mittlerweile mehr Nettoschulden als Eigenkapital.

Kein Wunder, dass es Firmenlenkern derzeit schwerfällt, die Chance zu erkennen, die sich ja angeblich in jeder Krise verbergen soll. Vor allem wegen der hohen Energiepreise streichen stattdessen immer mehr Unternehmen Investitionen oder gleich ganze Geschäftsfelder zusammen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Münchener Ifo-Instituts unter 1060 Firmen. 25 Prozent von ihnen geben an, auf die Belastung mit dem Abbau von Arbeitsplätzen zu reagieren. Vor einem halben Jahr waren es noch 14 Prozent. 17 Prozent wollen ihre energieintensiven Geschäftsfelder in Deutschland aufgeben. Vor einem halben Jahr hatten dies noch elf Prozent vor.

Und dann ist da noch das kleine Fest der Demokratie, das gestern die rund 90.000 Tübingerinnen und Tübinger feierten. Die Wiederwahl von Langzeit-Oberbürgermeister Boris Palmer mit 52,4 Prozent der Stimmen erinnert dabei weniger an politischen Heavy Metal als an das randständige Genre des Folk Punk – dissonant und rebellisch. Palmer, dessen Grünen-Mitgliedschaft wegen diverser verbaler Ausfälle derzeit ruht, hatte von der eigenen Partei eine Gegenkandidatin vor die Nase gesetzt bekommen. Sie blieb erfolglos.

Ich meine: Unabhängig davon, was man von Palmer hält, zeugen solche regionalen Widerspenstigkeiten gegen die Parteiendemokratie von einer wirklich lebendigen Volksherrschaft. Prädikat: Erhaltenswert.

Ich wünsche Ihnen einen Tag mit dem richtigen Maß an Dissonanz.

Herzliche Grüße



Ihr

Christian Rickens