Morning Briefing Macron muss die Samthandschuhe weglegen

in einem Führungsland Europas mit einer Tradition der Aufklärung und bürgerlicher Revolutionen sind 30 Prozent für die Rechte extrem viel. Es sind andererseits auch nicht 50 Prozent. Und so ergibt die pure Mathematik nach dem ersten Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahl, dass am Ende der alte auch der neue Präsident sein wird.

Emmanuel Macron erreichte nach dem letzten Stand der Auszählung 27,6 Prozent, Marine Le Pen 23,4 Prozent. Le Pen kann vor allem mit den sieben Prozent des Ultrarechts-Desperados Éric Zemmour rechnen, während der linke Wahlsieger Jean-Luc Mélenchon (fast 22 Prozent) für die Stichwahl am 24. April anordnete: „Keine einzige Stimme für Marine Le Pen.“

Die bürgerlich kostümierte Hardlinerin macht es ganz groß und spricht von einer Frage der Zivilisation. Falls damit der illiberale Autokratismus ihres Idols Wladimir Putin gemeint ist, dürfte das ihre Chancen kaum steigern. Alle werden darüber reden, wie die in Prag sitzende First Czech-Russian Bank der Rechtspopulistin mit neun Millionen Euro Kredit Liebesgrüße aus Moskau übermittelte.

Beim Blick auf das französische Ergebnis fällt auf, wie sehr Sozialisten und Konservative – die früher die Besetzung des Elysée-Palasts unter sich ausmachten – mittlerweile abgeschmiert sind.

Valerie Pécresse von den Republikanern schaffte mit 4,8 Prozent nicht einmal einen Trostpreis, und die Pariser Bürgermeistern Anne Hidalgo von der Parti Socialiste ist mit 1,7 Prozent eine quantité négligeable, um es höflich zu sagen. Natürlich, falls Macron in den nächsten 14 Tagen nicht die Foie-Gras- und Dealmaker-Welt dieses schönen Landes hinter sich lässt, bleibt ein rechtes Restrisiko.

Wenn es schon um Wahrscheinlichkeiten geht, zitieren wir einfach den Mathematiker und Philosophen René Descartes: „Nichts ist so gerecht verteilt wie der gesunde Menschenverstand. Niemand glaubt mehr davon zu brauchen, als er hat.“

Mit dem politisch stets wendigen und neutralen Österreich hat Putin innige Erfahrungen gemacht. Unvergessen, wie er im August 2018 der damaligen Außenministerin Karin Kneissl von der Gabentischpartei ÖVP einen Walzer und Ohrringe im Wert von 50.000 Euro schenkte.

Oder wie Parteifreund Karl Nehammer noch im Dezember 2021 kurz nach seinem Antritt als Kanzler tönte, die praktisch fertige Pipeline Nord Stream 2 solle möglichst rasch Gas liefern: Es sei „falsch, die Inbetriebnahme mit Russlands Verhalten im Ukrainekonflikt zu verknüpfen“.

(Foto: IMAGO/SEPA.Media) Der österreichische Kanzler Nehammer reist heute nach Moskau.

Schlimmes ist zu fürchten, wenn der Mann aus Wien am heutigen Montag wieder Weltpolitik macht. Nach einem Besuch in der Ukraine am Wochenende trifft Nehammer am Nachmittag im geistigen Bunker des Kremls auf Putin – als erster westlicher Regierungschef seit Kriegsbeginn. Auch die Kriegsverbrechen will der Reisende ansprechen. Es sind so viele, dass die Audienzzeit hierfür kaum ausreichen dürfte.

Was das Ende der naiven Globalisierung und die Verlagerung von Handelstransaktionen in die jeweiligen Wirtschaftsblöcke rechnerisch bedeutet, hat der Ökonom Gabriel Felbermayr im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen ermittelt.

In der öffentlichen Debatte sind zwar hinreichend viele Beispiele bekannt, wie die großen Antipoden USA und China den Handel als außenpolitische Waffe einsetzen. Doch: „Die Vorstellung der EU von einem handelspolitisch harmlosen Spieler ist nicht richtig“, sagt der Präsident des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung.

Das Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland ist demnach um 1,6 Prozent kleiner, als es im Idealzustand eines freien Handels gewesen wäre. Es geht um das richtige Maß von „Decoupling“ von Russland und China, die ihrerseits mit protektionistischen Maßnahmen Preise und Märkte manipulieren. Felbermayr warnt, bei einem Decoupling von China entstünde jährlich eine halbe Billion Euro Schaden.

Man stärke mit neuen Standards die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Firmen, sagt dagegen Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge: „Konkurrenzunternehmen aus anderen Ländern können so nicht einfach ihre Ware in die EU einführen, die sie womöglich unter viel billigeren, weil sozial- und klimaschädlicheren Bedingungen, hergestellt haben.“

(Foto: dpa) Anne Spiegel hat bei einem kurzfristig einberufenen Statement ihren vierwöchigen Familienurlaub nach der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer als Fehler bezeichnet und sich dafür entschuldigt.

Man sagt, Politik sei ein brutales Geschäft. Auf den ersten Blick könnte man Bundesfamilienministerin Anne Spiegel von den Grünen hier einordnen. Den Tränen nahe offenbarte sie gestern Abend bei einer Pressekonferenz intime Familiendetails, um zu erklären, warum sie 2021 vier Wochen in Südfrankreich urlaubte, als alle Welt mit den Flutschäden im Ahrtal kämpfte. Das sind die Gründe:

Ihr Mann habe im März 2019 einen Schlaganfall erlitten, seitdem versuche die Familie, Stress strikt zu vermeiden.

Die Corona-Pandemie sei für die Familie eine „wahnsinnige Herausforderung“ gewesen, die „die Kinder auch ganz klar mit Spuren versehen hat“.

Alle hätten Urlaub gebraucht, sie sei stets erreichbar gewesen und habe auch telefoniert. Dennoch sei sie den Anforderungen nicht gerecht geworden: „Ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung.“

So sympathisch diese Offenherzigkeit ist, so sehr stellt sich die Frage, warum die völlig überlastete rheinland-pfälzische Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz Anfang 2021 auch noch das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten übernahm. Parallel bereitete sie sich zudem als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl vor.

Man kann auch „Nein“ sagen. So ist sie weder gegenüber ihrer Familie noch gegenüber dem Staat verantwortlich genug gewesen. Zum konfusen Gesamtbild passt, dass Anne Spiegel am Sonntag ihre schriftliche Einlassung vom Vortag, sie habe „digital und telefonisch“ an Kabinettssitzungen teilgenommen, widerrief.

Damit dürfte die Politikerin so wenig durchkommen wie Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU), die wegen eines Mallorca-Urlaubs während der Flut zurücktrat.

Was knapp ist, ist teuer. Ein hohes Gehalt weist auf den Knappheitsgrad der jeweiligen Qualifikation. So verdienen alle, die mit IT-Systemarchitektur zu tun haben, seit März 2020 rund 25 Prozent mehr.

Bei Controlling, Marketing, Finanzanalyse und Vertrieb liegt das Gehaltsplus bei 15 Prozent, wie unser Titelreport analysiert. Nach den Zahlen der Beratungsfirma Willis Tower Watson machten sich neben dem akuten Personalmangel auch häufige Jobwechsel und eine von Trab auf Galopp gewechselte Inflation bemerkbar. Ifo-Chef Clemens Fuest sagt: „Der Ukrainekrieg verstärkt stagflationäre Tendenzen, die schon vorher vorhanden waren.“

Und dann ist da noch der 1963 gegründete Sachverständigenrat zur Begutachtung der Gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der ebenfalls ein Beispiel für die Knappheit wichtiger Fachkräfte liefert.

Nun, nach dem Abgang der beiden Liberal-Konservativen Lars Feld und Volker Wieland (bei Letzterem auch aus privaten Gründen) gibt es plötzlich nur noch drei statt fünf „Wirtschaftsweise“.

Das liegt weniger an Marktgesetzen, sondern vielmehr an politischen Fehlzündungen. Man stritt sich immer wieder über Finanz- und Schuldenpolitik, und gerade der Inflationsmahner Wieland dürfte künftig fehlen.

Zum Energie-Embargo gegen den russischen Gewaltkapitalismus verabschiedet er sich mit der Einschätzung, dass die deutsche Wirtschaft „einen Lieferstopp von russischer Seite, auf den man sich dringendst vorbereiten muss, genauso wie ein eigenes Embargo verkraften würde.“ Beim Anhören solcher Sätze hebt Olaf Scholz mit leichtem Lächeln sofort seine Hand zum herzlich gemeinten Abschiedsgruß.

Der Kanzler denkt vielleicht an eine Weisheit Michel de Montaignes, wonach wir vielleicht durch das Wissen anderer gelehrter werden: „Weiser aber werden wir nur durch uns selbst.“

