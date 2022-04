Morning Briefing Macrons Sieg ist kein Triumph  

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

man schaut auf die politische Landkarte Frankeichs und sieht ziemlich viele braungefärbte Stellen, vom Norden über den Osten bis in den Süden, auch im Westen rund um Bordeaux. Trotzdem hat es nicht gereicht für die rechtsextreme, im Wahlkampf selbstverbürgerlichte Marine Le Pen. Sie verlor die Präsidentschaftswahl mit etwas über 41 Prozent zu knapp 59 Prozent gegen den liberalen Amtsinhaber Emmanuel Macron.

In Europa sind angesichts dieses Resultats so viele Steine vom Herzen gefallen, dass sie einen Tsunami im Ärmelkanal auslösen könnten. Die Horrorvisionen, so etwas wie Donald Trumps Triumph oder der Brexit könnten sich wiederholen, haben sich nicht bewahrheitet. Aber wer ist hier wirklich Sieger und wer Verlierer?

Es ist klarer geworden als befürchtet, das spricht für Macron. Er schafft als erster Präsident seit 20 Jahren die Wiederwahl, ist aber doch in der breiten Bevölkerung unpopulär. „Ich weiß, dass viele Landsleute für mich gestimmt haben, nicht, um mich zu unterstützen, sondern um ein Bollwerk gegen die extreme Rechte zu errichten“, sagte er selbst.

Von einem „leuchtenden Sieg“ redet Le Pen und davon, dass ihre Partei Rassemblement National die „einzig echte Opposition“ sei. Tatsächlich hatte sie vor fünf Jahren bei der Stichwahl nur 34 Prozent erreicht, und ihr Vater Jean-Marie schaffte 2002 sogar nur 18 Prozent. So muss man fürchten: Die Nationale Front, die jetzt anders heißt, wird gesellschaftsfähig.

Der wahre Verlierer dieses Urnengangs ist die Demokratie. Die Wahlbeteiligung ist gegenüber 2017 noch einmal um gut drei Punkte auf nur noch 72 Prozent gesunken, der niedrigste Stand seit Jahrzehnten.

Macron ist nur ein (kleiner) Sieger des Augenblicks. Schon am 12. und 19. Juni wird das Parlament in zwei Runden gewählt. Und da ist es mehr als fraglich, ob sich Macrons Pakt „La République en Marche“ erneut die meisten Abgeordnetensitze sichern kann.

Der jungenhafte Charme des Aufbruchs ist weg. Die meist jungen Fans des populären linken Kandidaten Jean-Luc Mélenchon machen sich Hoffnungen, das fragmentierte linke Lager könne einig sein. Jetzt beginne die „dritte Wahlrunde“, verkündete Mélenchon gestern Abend. Macrons „präsidiale Monarchie“ habe nur aus Mangel an Alternative überlebt. Richtig ist: Gestern Nacht dachten wir kurz an Albert Camus. Der schrieb: „An Kaisern fehlt es uns nicht, nur an Persönlichkeiten.“

Die wahre Sensation ereignete sich über 1000 Kilometer südöstlich von Paris in Ljubljana: Dort siegte die oppositionelle Freiheitsbewegung (GS) des liberalen Newcomers Robert Golob, 55, bei der slowenischen Parlamentswahl mit rund 34 Prozent deutlich vor Regierungschef Janez Jansa, 63, und seiner rechtspopulistischen SDS (24 Prozent). „Die Menschen wollen Veränderungen und haben uns das Vertrauen ausgesprochen, diese Veränderungen herbeizuführen“, erklärte der Wahlsieger, der früher Manager einer Stromgesellschaft war.

Golob kann zur Regierungsbildung mit der Hilfe mehrerer Mitte-Links-Parteien rechnen. Für Jansa dagegen hat es sich nicht ausgezahlt, wahlweise wie Viktor Orban oder gleich wie sein größtes Idol Trump zu klingen. Sein Slogan „Keine Experimente“ wirkte wie ein Relikt aus der Adenauer-Zeit.

(Foto: dpa) Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder will nicht von seinen Ämtern zurücktreten.

Die Republik rätselt noch über einen Artikel in der „New York Times“, der nun auf zwei Audienzen der Autorin bei Gerhard Schröder in Hannover gefolgt ist. Es manifestiert sich hier das Bild einer stabilen Männerfreundschaft mit Wladimir Putin (Fußball! Wein!), von dem wir seitdem wissen, dass er den Krieg angeblich auch beenden will (vermutlich nach der Kapitulation Kiews sowie von Moldau und Georgien).

In Sachen Russlandpolitik erinnerte Putins deutscher Aufsichtsrat (Nord Stream, Rosneft) im New Yorker Weltblatt subtil an den Druck, den die Industrie machte – und den Begleitjubel der Medien: „In den letzten 30 Jahren haben sie alle mitgemacht. Aber plötzlich wissen es alle besser.“

Wo sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier inzwischen wortreich für alle seine Putin-Irrtümer entschuldigt hat, ist Altkanzler Schröder auf sprachkarge Art unbeirrbar: „Ich mache jetzt nicht einen auf mea culpa. Das ist nicht mein Ding.“ Für die SPD wächst sich ihr einstiger Held zu einer größeren Belastung aus, als sie Thilo Sarrazin je war.

Die Sache mit der Kanzlertauglichkeit will Unions-Fraktionschef Friedrich Merz diese Woche mit einem Antrag im Bundestag testen. So fordert er, schwere Waffen an die Ukraine „unverzüglich und spürbar“ zu liefern – die Initiative will er nicht mehr als Solo, sondern zusammen mit SPD, FDP und Grüne einbringen.

Aus den Beständen der Bundeswehr sollten „gepanzerte Waffensysteme (darunter Kampfpanzer und Schützenpanzer) und Artilleriesysteme, weitreichende Aufklärungsmittel, Führungsausstattungen, Schutzausrüstungen und Mittel zur elektronischen Kampfführung“ geliefert werden, heißt es. Eine Taskforce „aus Experten des Beschaffungsamtes der Bundeswehr“ solle die Ukraine unterstützen. Es sei „unser humanitäres Gebot“, so Merz, dem russischen „Vernichtungswahn“ ein Ende zu setzen. SPD-Chef Lars Klingbeil wirft dem CDU-Feldherrnkollegen wegen dessen Antragswesen „Krawall in der Opposition“ und „parteipolitischen Klamauk“ vor.

Vielleicht sind Dienstwagen immer noch eher ein Statussymbol als die berühmten Eckbüros. Aber die Zeiten sind vorbei, als ein solches Fahrprivileg als Beweis für die Schwiegersohntauglichkeit des Freundes der Tochter herhalten konnte. Sicher ist: Die Schar passionierter Dienstwagenfahrer leidet in Zeiten von Lieferengpässen und hohen Spritpreisen sehr.

Unsere Umfrage bei Dax-Konzernen und Mittelständlern zeigt, dass Firmen ihr mobilitätsfreudiges Personal inzwischen bitten müssen, ihre alten Dienstkarossen länger zu fahren, da es nicht genug Neu-Fahrzeuge gibt. Bei der Deutschen Bank sind Verlängerungen bis zu einem Jahr keine Rarität, bei Eon wartet man 14 Monate auf ein E-Auto. Und der Darmstädter Pharmakonzern Merck erlaubt den Mitarbeitern, an meist billigeren freien Tankstellen zu tanken anstatt an Markentankstellen. Fazit: Wahrscheinlich sind eine Bahncard 100 und ein schickes E-Bike ohnehin die wahren neuen Statussymbole.

Und dann ist da noch die Schweizer Skandalbank Credit Suisse, der eine turbulente Woche mit einer Hauptversammlung am Freitag als Abschluss bevorsteht. So fordert Norges Invest, weltgrößter Staatsfonds aus Norwegen, eine Sonderuntersuchung der jüngsten brisanten Vorkommnisse. Bereits nach außen drang, dass Finanzvorstand Franz Mathers, Asien-Vorstand Helman Sitohag und Chefjurist Romeo Cerutti in Zürich den Abschied nehmen.

Unter anderem hatte der Crash des Hedgefonds Archegos die Bank fünf Milliarden Dollar Kapital gekostet. Jüngst gab es sogar die zweite Gewinnwarnung in drei Monaten. In den USA wiederum droht der Entzug des Status als „qualifizierte Vermögensverwalterin“ und damit der Verlust des lukrativen Geschäfts mit US-Pensionskassen. Wenn CEO Thomas Gottstein, 58, nicht aufpasst, könnte auch sein Stuhl bald anderweitig vergeben sein.

Schließlich gilt eine Weisheit von Voltaire: „Wenn es ums Geld geht, hat jeder die gleiche Religion.“

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs