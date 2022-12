Morning Briefing Mehr Attacken, zu wenig IT-Personal: Die Gefahr durch Cyberangriffe wird immer größer

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

es ist ein Rüstungswettlauf, den die andere Seite zu gewinnen droht. Cyberangriffe im Netz werden immer professioneller, staatliche Akteure immer aktiver. Gleichzeitig fehlt es an IT-Dienstleistern, die Unternehmen gegen die Attacken verteidigen könnten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt jetzt vor einem grundsätzlichen „Engpass“ beim Personal für den Umgang mit IT-Sicherheitsvorfällen. Die Bedrohung im Cyberraum sei deshalb so hoch wie nie.

Denn wie bei jedem lukrativen Geschäft entwickeln sich die Methoden auch bei der Cyberkriminalität weiter. Schadsoftware zu bedienen wird immer einfacher, dadurch sinkt das Einstiegslevel für Angriffe. Die Folge: Immer mehr Unternehmen werden zur Zielscheibe und müssen mit hohen Verlusten und langen Verzögerungen rechnen.

Wie schnell es gehen kann, einer schädlichen Software versehentlich Zugang zu verschaffen, zeigt das Beispiel Continental. Ein einzelner Mitarbeiter hatte dort einen nicht autorisierten Browser aus dem Internet heruntergeladen. Die Folge: Die Angreifer konnten 40 Terabyte Daten des Unternehmens erbeuten. Solche „Ransomware“-Attacken, bei denen Hacker Daten quasi als Geiseln nehmen und Lösegeld für ihre Freigabe verlangen, können Unternehmen viel Geld kosten.

Da es an professionellem Personal mangelt, um solche Cyberattacken zu managen, mahnen Experten dazu, die IT-Systeme möglichst schon vorher auf Schwachstellen zu überprüfen, bevor es zu spät ist. Auch im Internet gilt: Vorsicht ist besser als Nachsicht.

Deutschlands Auslandsgeheimdienst hat jüngst einen Spion in den eigenen Reihen enttarnt. Ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) soll für Russlands Geheimdienste im Einsatz gewesen sein und wurde am Mittwochmorgen festgenommen, wie gestern bekannt wurde. Welche Informationen hat der mutmaßliche Doppelagent weitergegeben? Dazu ist bisher noch nichts bekannt. Nur so viel scheint wahrscheinlich: Es soll sich um ein „Staatsgeheimnis“ handeln, das der Spion seinem Auftraggeber, dem russischen Nachrichtendienst, zur Verfügung gestellt haben soll.

Was klingt wie ein Plot aus James Bond 007, könnte für Deutschland ernsthafte Konsequenzen haben. Wenn der Spion auch Informationen von Geheimdiensten anderer Länder weitergegeben hat, droht dem BND international ein massiver Vertrauensverlust – und Vertrauen ist in Geheimdienstkreisen bekanntlich das wertvollste Gut.

Kann Indien das neue China werden? Wenn es nach dem indischen Premier Narendra Modi geht, soll sein Land dem großen Nachbarn bei der Technologieproduktion bald den Rang ablaufen. Die erste Milliardeninvestition für dieses Vorhaben gibt es bereits. Der taiwanesische Elektronikkonzern Foxconn will im westindischen Bundesstaat Gujarat eines der ersten Halbleiterwerke des Subkontinents errichten.

Die globale politische Gemengelage könnte Modis ambitionierten Plan vorantreiben. Schließlich suchen sich die wirtschaftlichen Player in Europa und den USA gerade neue Verbündete abseits von China. Das US-Unternehmen Apple hat Indien schon für sich entdeckt: 2025 könnte jedes vierte iPhone dort entstehen.

Neben den Chancen in Indien gibt es allerdings auch noch einige große Hürden für interessierte Investoren. Experten nennen etwa das komplexe Steuersystem oder die enorme Bürokratie. Wobei sich deutsche Unternehmen bei diesen Bedingungen eigentlich ja fast heimisch fühlen dürften.

(Foto: AP) Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski und US-Präsident Joe Biden – letzterer versprach Unterstützung der Ukraine so lange wie der Krieg andauere.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski ist nach seinem Kurzbesuch in den USA wieder zurück in Kiew. Seine Reise nach Washington dürfte ihm das gebracht haben, was er sich erhofft hatte: Starke Bilder einer amerikanisch-ukrainischen Achse und Zusagen für neue Unterstützung.

Doch wie weit das Versprechen Joe Bidens wirklich trägt, der Ukraine beizustehen, solange es nötig ist, muss sich erst noch zeigen. Innenpolitisch stößt der Ukrainekurs des Präsidenten nicht nur auf Gegenliebe. Eine neue russische Offensive könnte den Krieg zudem weiter in die Länge ziehen.

Daher setzt man in Washington auch noch auf einen anderen Plan. Außenminister Antony Blinken sagte, man wolle dafür sorgen, dass die Ukraine „zu gegebener Zeit in einer möglichst starken Position am Verhandlungstisch“ sein könne. Die sensible Diskussion eines Exit-Szenarios dürfte drängender werden, je länger der Krieg andauert.

Von Politikern wie Robert Habeck bis zu Investoren wie Jeannette zu Fürstenberg: Sie zählen zu den gekürten Menschen des Jahres.

Wolodimir Selenski zählt auch zu den Vorbildern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die die Handelsblatt-Redaktion zum Jahresabschluss zu den Menschen des Jahres 2022 gekürt hat. Er sei stellvertretend zum „Symbol für Widerstandskraft, Mut und Willen zur Selbstbestimmung“ geworden, schreibt Russland-Korrespondentin Mareike Müller.

Zum Politiker des Jahres wählte die Redaktion Wirtschaftsminister Robert Habeck als „Krisenpragmatiker“. Eine Annäherung an Habecks etwas anderen Politikstil wagt der ehemalige Siemens-Chef Joe Kaeser.

Unternehmer des Jahres wurden die Gründer des Start-ups Celonis, das mithilfe künstlicher Intelligenz Unternehmensprozesse verbessert und mittlerweile mit 13 Milliarden Euro bewertet wird.

Vorbild des Jahres ist Digitalunternehmerin Miriam Wohlfarth, die sich mit ihrem Start-up Ratepay in einer männerdominierten Branche durchsetzen konnte.

Umsteiger des Jahres ist Adidas-Chef Björn Gulden, der den Wechsel vom Konkurrenten Puma wagte und nun beweisen muss, dass er auch den Sportartikelhersteller mit den drei Streifen auf Erfolgskurs bringen kann.

Mir bleibt nur, mich an dieser Stelle für das Jahr 2022 bei Ihnen zu verabschieden. Zwischen den Jahren wird mein Kollege Christian Rickens Ihnen wieder die wichtigsten News des Tages präsentieren. In der ersten Januarwoche bin ich dann wieder für Sie da.

Ich wünsche Ihnen bis dahin ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund!

Es grüßt Sie herzlich

Ihre

Teresa Stiens

Redakteurin Handelsblatt