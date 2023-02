Morning Briefing Nirgendwo zeigen sich die fatalen Folgen eines Subventionswettlaufs so deutlich wie in der Chipbranche

Guten Morgen, sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gestern gab der US-Chiphersteller Wolfspeed den Bau einer neuen Halbleiterfabrik im Saarland bekannt – und plant dafür mit einer staatlichen Förderung von mehr als einer halben Milliarde Euro. Wolfspeed-CEO Gregg Lowe sagte dem Handelsblatt, er erwarte Subventionen von 20 Prozent der gesamten Investitionssumme.

Die dürfte für das in Ensdorf geplante Halbleiterwerk rund 2,75 Milliarden Euro betragen. Zudem will der Konzern gemeinsam mit dem Autozulieferer ZF ein Forschungs- und Entwicklungszentrum errichten.

Zur Vorstellung der Pläne waren extra Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck ins Saarland gekommen. Kein Wunder, ist das Werk doch einer der wenigen Erfolge Europas in der ansonsten zähen Aufholjagd in der Chipproduktion.

Während in den USA ein halbes Dutzend neuer Werke in Bau ist, um den Chipmangel zu beheben, tut sich in Europa wenig. Scholz sagte in Ensdorf: „Wir müssen Bedingungen schaffen, wie wir in der EU besser werden und die Beihilfe flexibler gestalten können.“

Als Bürger und Steuerzahler darf man das getrost als Drohung auffassen. Nirgendwo zeigen sich die fatalen Folgen eines Subventionswettlaufs so deutlich wie in der Chipbranche. Seit Jahren besteht das Investitionsmodell der großen Halbleiterkonzerne darin, rund um den Globus ihren Geldbeutel aufzuhalten und abzuwarten, in welchem Land am meisten Staatsgeld hineinregnet. Dort wird dann die nächste Chipfabrik gebaut, auf dass Politikerinnen und Politiker von Standortqualität und Zukunftsfähigkeit fabulieren können.

Als Begründung für den Fördersegen muss der geringe Marktanteil der EU bei Halbleitern herhalten. Derzeit stammt global nicht einmal jeder zehnte Chip aus europäischen Fabriken. 2022 haben mit Intel und Infineon zwar zwei führende Chipkonzerne angekündigt, mehrere Milliarden in neue Werke in Deutschland zu stecken.

Die Zusagen stehen aber – Sie ahnen es – unter dem Vorbehalt, dass ausreichend Fördermittel fließen. Dafür fehlt bislang die Einwilligung der EU, die gleichzeitig selbst an einem 43 Milliarden schweren neuen Chip-Förderprogramm bastelt.

Nach dem Muster der Halbleiterbranche will die EU zudem weitere echte oder vermeintliche Zukunftsbranchen an die unselige Einstiegsdroge Staatsknete heranführen. Die EU-Kommission plant, den Mitgliedstaaten kurzfristig 350 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, um auf das US-Subventionsprogramm Inflation Reduction Act (IRA) zu reagieren. Die EU-Beihilferegeln sollen so gelockert werden, dass die Mitgliedstaaten diese Mittel auch in Form von Steuervergünstigungen an Unternehmen auszahlen können.

Der Großteil des Geldes stammt aus nicht abgerufenen Corona-Hilfen. Diese werden nun umgewidmet, um die „Net-Zero-Industrie“ (also Windkraft, Solarzellen, Batterien, E-Autos und Wasserstoff) zu fördern. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte bei der Vorstellung des grünen Industrieplans am Mittwoch in Brüssel: „Ich hoffe, die Mitgliedstaaten werden dieses Geld nutzen.“

Ja, sollten sie. Aber am besten nicht für ein globales Subventionsrennen, sondern um die Schulen, Hochschulen und Forschungsinstitute des Kontinents zu den besten der Welt zu machen. Dann könnten wir vielleicht echte Standortqualität bieten und müssten unsere Zukunftsbranchen nicht mit Steuergeschenken im Land halten.

Falls Sie nun finden, dass ich in meinem libertären Furor etwas übers Ziel hinausschieße, können Sie zur Entspannung den Kommentar meines Kollegen Joachim Hofer lesen. Der erklärt Ihnen, warum er die Wolfspeed-Ansiedlung in Ensdorf für eine gute Sache hält.

So, ich habe inzwischen meine Tropfen eingenommen und kann etwas entspannter weitermachen. Wie erwartet hat die US-Notenbank Fed gestern den Leitzins leicht um einen Viertel-Prozentpunkt auf die neue Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent angehoben.

Fed-Gouverneur Jerome Powell machte zugleich klar, dass die Zeit der Zinserhöhungen noch nicht vorbei sei: „Wir werden auf Kurs bleiben, bis die Arbeit getan ist.“ Der Job der Fed sei, die Inflation auf zwei Prozent zu bringen.

Zuletzt war die Inflationsrate in den USA zurückgegangen – ein Anzeichen für erste Erfolge der strengen Geldpolitik. Im Dezember stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,5 Prozent. Im November hatte die Rate bei 7,1 Prozent gelegen.

(Foto: Reuters) Die US-Notenbank Fed schlägt ein langsameres Tempo ein.

Die US-Börsen reagierten mit Kurssteigerungen auf die Fed-Entscheidung. Der Technologieindex Nasdaq 100 behauptete zum Handelsschluss ein Plus von 2,16 Prozent. Beim marktbreiten S&P 500 reichte es für einen Anstieg um 1,05 Prozent. Der Dow Jones Industrial verabschiedete sich nahezu unverändert.

Nach fast drei Jahren ist Schluss: Heute endet die bundesweite Maskenpflicht in Fernzügen und -bussen. Auch im Nahverkehr, für den die Bundesländer zuständig sind, ist das nun überall der Fall. Weiterhin vorgeschrieben sind nach dem bis zum 7. April gültigen Infektionsschutzgesetz allerdings Masken in Kliniken, Praxen und Pflegeheimen.

Die Isolationspflicht ist ebenfalls vielerorts aufgehoben. Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, muss sich nun in Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt nicht mehr verpflichtend häuslich isolieren.

Thüringen und Sachsen ziehen in den kommenden Tagen nach. Mehrere Bundesländer hatten die Isolationspflicht bereits zuvor beendet. In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hingegen müssen sich Coronainfizierte vorerst weiterhin für mehrere Tage isolieren.

Und dann ist da noch Bundesfinanzminister Christian Lindner, der auch im Privaten das liberale Ideal der Leistungsgerechtigkeit hochhält. Der Zeitschrift „Bunte“ sagte er auf die Frage nach seiner Familienplanung: „Kinder können wir uns gut vorstellen. Aber hier gilt wie in der Politik das Prinzip: weniger ankündigen und mehr liefern.“ Lindner hatte im Sommer die Journalistin Franca Lehfeldt geheiratet.

Ich wünsche Ihnen einen Tag, der Ihnen alles liefert, was Sie angekündigt haben.

Herzliche Grüße

Ihr Christian Rickens

Textchef Handelsblatt