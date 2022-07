Morning Briefing Notenbanken müssen „die Ruten rausholen“

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

heute feiert Frankreich, und mit dem Land die freie Welt, den 14. Juli als Tag der bürgerlichen Revolution. Mit dem Schlachtruf „Liberté, egalité, fraternité“ hatten die Pariser 1789 das Gefängnis Bastille und damit die Adelsprivilegiengesellschaft gestürmt. Die üblichen aktuellen geoökonomischen Deformationen und das Debakel volkswirtschaftlicher Kennzahlen verstellen den Blick auf diese liberalen Errungenschaften.

Zu den Störfaktoren gehört auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron. Auf die Anwürfe hin, warum er in der Vergangenheit auf dubiose Weise Lobbyhilfe für Uber betrieben hat, reagierte er mit einer der bei ihm üblich gewordenen Arroganz-Attacken. Der vulgären Bemerkung „Das geht mir am Sack vorbei“ folgte ein Hinweis auf einen noch vulgäreren Spruch des Ex-Präsidenten Jacques Chirac: „Davon wackeln mir nicht mal beide Eier.“

Dass diesmal das Hirn in die Hoden gerutscht ist, wird die Frustrierten von ganz Links und ganz Rechts kaum beeindrucken. Wenn wir an die unruhige nähere Zukunft denken, lesen wir bange nach bei Napoleon: „Die Doktrinen, die man die Prinzipien von 1789 nennt, werden für immer eine bedrohliche Waffe in den Händen der Unzufriedenen, der Ehrgeizigen und der Ideologen aller Zeiten sein.“

Zu den Alarmdaten einer fragilen Bürgerlichkeit gehören Meldungen von der Inflations-Front. Mit 9,1 Prozent klettert sie in den USA auf den höchsten Stand seit 1981. Die galoppierende Teuerung steigert den Druck auf die amerikanische Notenbank Federal Reserve, die Zinsen weiter zu erhöhen – vielleicht auf der Sitzung Ende Juli sogar um einen Prozentpunkt auf einen Korridor von 2,5 bis 2,75 Prozent.

(Foto: Stone/Getty Images) Die Inflationsrate in den USA ist auf ein Rekordniveau angestiegen.

So rabiat hatte jetzt die kanadische Notenbank gehandelt und den Zinssatz von 1,5 auf 2,5 Prozent geliftet. Globale Faktoren wie der Ukrainekrieg und Lieferstörungen seien die stärksten Treiber, aber auch der inländische Preisdruck durch den Nachfrageüberhang werde immer deutlicher, so die Begründung. Schon beziffert Bloomberg Economics das Rezessionsrisiko in den USA auf 38 Prozent.

Steigende Zinsen in den USA könnten Anleger in amerikanische Anleihen treiben – und damit den Dollarkurs weiter anfachen. Gestern lag der Kurs des Euro – nach Erreichen der Parität mit dem Dollar – kurzfristig erstmals unter dem Wert der amerikanischen Valuta, und zwar beim Handel in London bei 0,9998 Dollar. Das gab es zuletzt in der Anfangszeit der Gemeinschaftswährung im Dezember 2002. Die Euro-Flaute stärkt zwar die Stellung der Exporteure (die unter Lieferkettenproblemen leiden), macht aber importierte Waren teurer.

Der Euro wird wohl erst in der kommenden Woche – qua Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank – wieder stärker werden. Die Notenbanken müssten „jetzt die Ruten rausholen“, sagt der prominente Ökonom Markus Brunnermeier. So denken wir jetzt an einen schlecht gelaunten Knecht Ruprecht und damit kurz auch an die Ruheständlerin der Nation, Angela Merkel: „Scheitert der Euro, dann scheitert Europa.“

Als Olaf Scholz die Belebung der müden Streitkräfte durch 100 Milliarden Euro versprach, witterten deutsche Rüstungskonzerne das große Geschäft. Mal ganz abgesehen davon, ob all die wichtigen Rohstoffe und Vorprodukte für ihre Waffen und Panzer auch vorhanden sind, zeichnen sich gravierende Probleme ab, die benötigten Fachkräfte zu bekommen. Das Anwerben von Talenten ist in der Militärindustrie hart: „Sie wollen Bekannten und Nachbarn nicht erzählen, dass sie Panzer zusammenbauen“, sagt Eva Brückner, die Manager für die Rüstungsindustrie sucht.

Das Projekt „Aufrüstung“ könnte also ausfallen, immerhin sucht Rheinmetall bis Jahresende 1000 neue Mitarbeiter, Airbus („Defence & Space“) knapp 600, Thyssen-Krupp Marine Systems rund 540 und Hensoldt 200. Wenn sich an der Personallage nicht viel ändert, wird es bald wieder heißen „bedingt abwehrbereit“.

Bei Volkswagen läuft es bekanntlich mit der Softwaretochter Cariad nicht gerade rund und selbst eine Betriebsratswahl stellt Deutschlands größten Industriekonzern vor massive Probleme. Jedenfalls hat jetzt das Braunschweiger Arbeitsgericht nach Beschwerden einiger Teilnehmer tatsächlich Mängel im Ablauf der letzten Betriebsratswahl im VW-Stammwerk Wolfsburg konstatiert – und diese vorerst für unwirksam erklärt. „Die Anfechtung der Wahl war erfolgreich“, teilte das Gericht mit.

Somit kreisen ein paar Damoklesschwerter über Betriebsratschefin Daniela Cavallo, die auf der Liste der IG Metall die Wahlen mit deutlichem Abstand gewonnen hatte. Der Betriebsrat geht in die nächste Instanz und lässt das Urteil durch das Landesarbeitsgericht überprüfen.

Mit 132 Milliarden Euro Schulden war die Deutsche Telekom zuletzt im Kampf um die digitale Zukunft so bewegungsfähig wie ein Tanker im Trockendock. Nun entspannt sich die Lage ein wenig: Durch den Verkauf des Funkturm-Geschäfts an zwei Investoren aus Nordamerika fließt eine Milliardensumme in die Kasse. Der kanadische Vermögensverwalter Brookfield sowie der Infrastrukturspezialist Digital Bridge aus Florida übernehmen 51 Prozent der Anteile zur Gesamtbewertung von 17,5 Milliarden Euro. Der Rest verbleibt bei der Telekom. Heute soll der 30 Jahre laufende Vertrag verkündet werden.

(Foto: IMAGO/Sven Simon) Das Kronjuwel von Telekom-Chef Timotheus Höttges - die Deutsche Funkturm GmbH - ist nun verkauft.

Mit ihrem wichtigsten Kunden, dem Eigentümer Telekom, hatte die Deutsche Funkturm GmbH 2021 ein Betriebsergebnis von 669 Millionen Euro erzielt. Nun ist das Kronjuwel von Telekom-Chef Timotheus Höttges weg – und vielleicht dank gestärkter Finanzen der nächste Deal in den USA ganz nah.

Und dann ist da noch der höchst umstrittene Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), der mit seinen Rücktrittsspielchen die Künste des finassierenden britischen Politikerkollegen Boris Johnson noch übertrifft. Doch fehlt es ihm in der eigenen Partei, erst recht aber bei den Grünen, Volt, der FDP und der CDU an Rückhalt.

Und so wird eine große Koalition heute im Frankfurter Römer über den Antrag auf Abwahl des unter Korruptionsverdacht stehenden Feldmann abstimmen. Bei einer Zweidrittelmehrheit ist das Abwahlverfahren formal eingeleitet. Da Feldmann aber erst im Januar 2023 demissionieren will, müssten dann die Frankfurter am 6. November bei einem Bürgerentscheid über die Zukunft des Stadtoberhaupts entscheiden.

Feldmann scheint von seinem Trotz auch nicht durch Hinweise auf die Kosten des Wahlverfahrens in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro abzubringen zu sein. Es ist ihm ein letzter Spaß, die Bedingungen für seine Abwahl immer wieder neu zu diktieren.

Mit Georg Christoph Lichtenberg sind wir gewarnt: „Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut, könnte eine Gans nach Hause bringen.“



Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag mit Herz.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor

P.S.: Im Gas-GAU rufen Politiker zum Energiesparen auf. Welche Maßnahmen haben Sie getroffen? Den Holzvorrat aufgestockt? Überlegen Sie, Gasheizung gegen Wärmepumpe einzutauschen? Haben Sie Ihre Duschzeit reduziert? Sollte man sich überhaupt einschränken? Oder liegen die Probleme in der Hand der Politik und Firmen?

