Morning Briefing Olaf Scholz besiegt den „Scholzomat“

wenn man das Grinsen von Olaf Scholz „schlumpfig“ nennen will, wie es CSU-Comics-Kenner Markus Söder vor einem Jahr tat, dann war „Schlumpfhausen“ gestern ganz weit weg bei „Anne Will”.

Nach wenig schmeichelhaften Porträts war der Bundeskanzler im ARD-Einzeltalk motiviert, sich als solider, kompetenter, auch mitfühlender Kümmerer in schwerster Krise zu präsentieren.

Es folgten: 60 Minuten Kampf gegen den „Scholzomat“ und das Image vom „politischen Igel“ („Spiegel“). Des Kanzlers Hand rauschte hoch und runter, sogar Gefühle wurden Thema: Wie er beim letzten Besuch in Moskau in die Gesichter der jungen Soldaten blickte und an ihren möglichen Tod dachte.

Und Scholz warnte, mit Wladimir Putin gäbe es einen Nachbarn, der mit Gewalt Grenzen verschieben wolle und das dürfe nicht sein. „Wage es nicht!“, warnte er Russland vor dem Angriff auf einen Nato-Staat.

Dieser Kanzler also war tatsächlich alles andere als igelig, gab Fehler in der alten Energiepolitik zu und versicherte, wenn es allzu kritisch wurde: „Wir machen, was möglich ist.“

Zur saarländischen Landtagswahl wurde Scholz auch noch kurz befragt. Er hätte einfach „Danke, Anke“ sagen können, denn es war die bisherige Vize-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, der mit mehr als 43,5 Prozent (plus 14 Prozent) ein bemerkenswerter Erfolg gelang.

Es handelt sich um die Rückkehr in eine politische Stratosphäre, die die SPD zuletzt nur dank Manuela Schwesig in Schwerin kannte. Scholz sprach von einer „guten Sache“ und betonte, dass die SPD eine „geschlossene Partei“ sei und dass die Partei der Wahlsiegerin so sehr helfe wie Rehlinger der SPD.

Die Koalitionspartner von Scholz in Berlin, Grüne und FDP, scheiterten hingegen knapp an der Fünf-Prozent-Hürde. Den Grünen fehlten lediglich 23 Stimmen. Sie werden fragen, was dafür wohl mehr den Ausschlag gegeben hat: die bisherige Zerrissenheit der Partei an der Saar oder die fehlende Profilierung als Klimaschützer im Bund. Auch die FDP erlitt einen Dämpfer. Die politischen Frühlingsgefühle sind schon auffallend ungleich verteilt.

Solche Wahlabende sind Pflichttermine für politische Alphatiere. Am gestrigen Sonntag nach der Saarland-Wahl aber war von CDU-Chef Friedrich Merz nichts zu sehen, nichts zu lesen, nichts zu hören. Er war untergetaucht, vielleicht in dem von den Beatles hinterlassenen „Yellow Submarine“.

Die akustische Begleitung des eigenen Wahl-Waterloos war ganz dem ebenfalls neu eingewechselten Generalsekretär Mario Czaja überlassen, den auch die beliebteste Unionsfloskel des Abends nicht retten konnte: „Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen.“

(Foto: dpa) Friedrich Merz: Der CDU-Parteivorsitzende muss im kleinsten deutschen Bundesland eine Schlappe hinnehmen.

Nach fast 23 Jahren stellt die CDU an der Saar nicht mehr den Ministerpräsidenten. Ihr letztes Exemplar in einer langen Reihe, Tobias Hans, wird heute als Landesvorsitzender zurücktreten – wenn er das mit den „persönlichen Konsequenzen“ ernst gemeint hat.

Der Wahlverlierer hat mit einer erratischen Stimmungspolitik à la Söder die auf solche Mätzchen gar nicht erpichten Saarländer derart verwirrt, dass sie die Hansianer mit gut 28,5 Prozent (zwölf Prozent Minus) die Härte der Oppositionsbank testen lassen.

Ein letztes Mal sind die Wähler im Saarland übrigens dem einstigen SPD-Rockstar Oskar Lafontaine gefolgt. Dem Rat des kurz vor Wahltermin aus der Linken ausgetretenen Politikers, diesmal nicht die (Noch?)-Partei seiner Frau Sahra Wagenknecht zu wählen, kamen viele Fans gerne nach.

Die Linke, an der Saar lange Zeit zweistellig, rauscht mit 2,5 Prozent ab. Es habe zuletzt zwei linke Fraktionen im Landtag gegeben, die Leute hätten der Partei nicht mehr vertraut, sagt Co-Chefin Janine Wissler. Und, klar, Lafontaines Motz-Exit habe geschadet: „Das war natürlich ein harter Schlag für die Linke im Saarland.“

Die Zurückbleibenden können nur hoffen, dass Gustav Stresemann Recht hatte: „Aus Niederlagen lernt man leicht. Schwieriger ist es, aus Siegen zu lernen.“

Wenn wir vom Automarkt der Zukunft reden – mit Roboterautos, Elektromotoren, Internet-Cockpits – rücken zunehmend die Top-Konzerne anderer Branchen in den Mittelpunkt. Auf einmal zählt für das Geschäft weniger, was im Hochhaus von VW oder im Vierzylinderhaus von BMW gedacht wird, sondern wie die Ideen der Digitalkonzerne, Batteriezellenhersteller und Chipkonzerne ausfallen.

Mit den Chip-Attacken von Intel, Nvidia und Qualcomm auf das hiesige Pkw-Geschäft beschäftigt sich unsere Titelgeschichte. Der Gesamtumsatz mit Autochips verdreifacht sich insgesamt bis 2030 auf 160 Milliarden Dollar, rechnet McKinsey vor. Anders als die Umstürzler von Tesla, die ihre Chips selbst designen, sind die deutschen Autohersteller auf „good speaking terms“ mit den Halbleiterkönigen angewiesen. Sie brauchen deren Wohlwollen wie der Chip Silizium.

Danny Shapiro, Chef der Autosparte von Nvidia, einem der zehn wertvollsten Konzerne der Welt, platzte meinen Kollegen gegenüber jedenfalls vor Selbstbewusstsein: „Jeder einzelne Jaguar, jeder einzelne Mercedes wird mit unseren Chips ausgestattet sein. Das verändert die Dynamik des Automobils. Es ist jetzt eine aufrüstbare Maschine.“

Man kann die militärische Aggression Russlands in der Ukraine auch so deuten, dass möglichst viel Land im Osten, am Asowschen Meer sowie am Schwarzen Meer möglichst schnell dauerhaft den Truppen Wladimir Putins zufallen sollen. „In der Tat ist das ein Versuch, Nord- und Südkorea in der Ukraine zu schaffen“, sagt Kyrylo Budanow, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes. Er kündigt einen baldigen Guerillakrieg in den von Russland besetzten Ost-Gebieten an.

Dazu gehört die selbst ernannte „Volksrepublik“ Luhansk, die bald ein Referendum über den Beitritt zu Russland abhalten will. Russland hatte kurz vor dem Überfall auf die Ukraine am 24. Februar die „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk als unabhängig anerkannt. Der ukrainische Präsident Wolodomir Selenski gab unterdessen einigen unabhängigen russischen Journalisten ein Interview – doch dürfen diese es bei Androhung von Strafe nicht publizieren.

Und dann ist da noch der Buchstabe „Z“, der politischer ist, als viele denken. Im Neugriechischen leitet er sich von „Zi“(„Er lebt“) ab – und war 1969 der Titel eines Polit-Thrillers von Constantin Gavras, der die üblen Rechtsbeugungen einer Militärdiktatur in die Kinos brachte. Das ist nicht der Grund, warum „Z“ auf vielen russischen Panzern im Ukrainekrieg zu sehen ist.

Im Alphabet der russischen Kriegspropaganda weist das Schriftzeichen vielmehr auf die Parole „Für den Sieg“ („Za Pobedu“). Das „Z“ klebt in Russland auf vielen Autos, in sozialen Netzwerken fügen Prominente das „Z“ in ihren Namen ein.

(Foto: Reuters) Der Buchstabe Z ist auf vielen russischen Panzern in der Ukraine zu sehen.

Das alles ist natürlich toxisch für einen traditionellen Schweizer Versicherungskonzern – und so hat sich Zurich entschieden, das eigene Firmenlogo „Z“ künftig deutlich weniger einzusetzen. „Wir entfernen vorübergehend die Verwendung des Buchstabens Z aus sozialen Kanälen, wo er isoliert erscheint und missverstanden werden könnte“, heißt es in einer Erklärung.

