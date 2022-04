Morning Briefing Olaf Scholz, der etwas andere Volkstribun

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

die zwei lebenden SPD-Bundeskanzler üben für bekannte US-Pressetitel eine ganz besondere Faszination aus – offenbar die politischer Trapezkünstler, von denen man sehen will, ob sie oben bleiben. Erst erklärte Ex-Regierungschef Gerhard Schröder in der „New York Times“ seine Freundschaft zu Wladimir Putin und dass er von „Mea culpa“ nichts hält. Nun widmete das Magazin „Time“ dem amtierenden Kanzler Olaf Scholz eine Titelgeschichte („Germany’s Moment“).

Der zuletzt wegen angeblicher Führungsschwäche gescholtene Mann sagt hier trotzig wie Schröder und Udo Lindenberg: „Ich mach’ mein Ding.“ Er glaube, vom Volk beauftragt zu sein, das Land nicht nach Umfragen zu führen, sondern so, wie er es für richtig hält, schreibt die Autorin. Und Scholz sagt fürs Geschichtsbuch: „Wenn man eine gute Führungspersönlichkeit ist, hört man auf das Volk. Aber man meint nie, das Volk will genau das, was es fordert.“

Zwei faustdicke Überraschungen gab es in den USA. Die erste betrifft die Gesamtwirtschaft: Das Bruttoinlandsprodukt schnurrte im ersten Quartal um 1,4 Prozent zurück, nachdem im vierten Quartal 2021 noch 6,9 Prozent Plus zu Buche standen. Die Reaktionen blieben verhalten, die Schwäche wird auf Außenhandelsdefizite und schwächere Lagerinvestitionen zurückgeführt. Die zweite Überraschung: Der Konzern Amazon, mit seinem Weltherrschaftsanspruch verhaltensauffällig, meldet mit minus 3,8 Milliarden Dollar den ersten Quartalsverlust seit 2015.

Der Corona-Schwung ist weg beim Westküstengiganten, der nur noch um sieben Prozent wuchs (statt um 44 Prozent wie zwölf Monate zuvor). Das Management sammelt nun Kleingeld ein: Mitglieder von Amazon Prime zahlen in den USA jährlich 139 Dollar statt 119 Dollar. Und Dritthändler auf der E-Commerce-Plattform Amazon Marketplace werden mit einem Treibstoff- und Inflationszuschlag abkassiert.

Es kommentiert zum Wochenende Wilhelm Busch: „Stets findet Überraschung statt / da, wo man's nicht erwartet hat.“

(Foto: Reuters) Amazons Gewinn ist im ersten Quartal 2022 deutlich geringer ausgefallen.

Erdgas ist für den russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht nur eine Waffe, sondern auch eine juristische Rätselaufgabe. Die Sanktionsvorgabe der EU-Kommission, wonach Europas Unternehmen bei der russischen Zentralbank nicht Euro in Rubel tauschen dürfen, konterkariert der Kriegsherr aus dem Kreml.

Denn Gaskunden sollen zwei Konten bei der Gazprombank eröffnen: eines für die Initialüberweisung in Euro, ein zweites für die entsprechenden Rubel-Beträge, die nach dem Valutatausch durch die Zentralbank hier zum Bezahlen der Rechnung auflaufen. Versorger wie Uniper und OMV arbeiten bereits an einer sanktionsfesten Zweikontenlösung, also an der Quadratur des Kreises. Oder, wenn Sie so wollen, an der Eier-Rückgewinnung aus einer Omelette.

Dass sich Elon Musk mit Twitter eine Lautsprecheranlage fürs „Global Village“ zulegt, mit der er alle beschallen kann, hat jeder begriffen. Aber muss es so teuer sein? Schaltet sich der ökonomische Verstand aus, wenn das Ego Streicheleinheiten braucht? 44 Milliarden Dollar zahlt der Mann von Tesla für ein Unternehmen, das im ersten Quartal 128 Millionen Dollar Verlust machte und Rückgänge bei jenen Abo-Erlösen verzeichnet, die Musk hurtig ausbauen will.

Und dann wurde zuletzt auch noch die durchschnittliche Nutzerzahl (2019 bis 2021) mit 216 Millionen um zwei Millionen zu hoch angegeben. Elon Musk will die Twitter-Werkstätte so schnell wie möglich von der Börse nehmen, wo sie im derzeitigen Zustand auch nichts verloren hat.

Wenn es um die Cloud geht, gibt es einen rosafarbenen europäischen Traum namens „Gaia-X“. Und es gibt eine amerikanische Realität, die heißt Amazon oder Microsoft. Beide zusammen kontrollieren fast 55 Prozent des Weltmarkts. Die Bundesregierung ist davon so geplättet, dass sie Microsoft die Digitalisierung der Verwaltung machen lässt.

Einer aber wehrt sich, und das ist der Neckarsulmer Handelstycoon Dieter Schwarz (Lidl, Kaufland): Er lässt die eigene Cloud-Plattform „Stackit“ vermarkten. Oberste Zielgruppe sind Mittelständler. Digitalchef Rolf Schumann sagt uns: „Wir wollen unsere technische Souveränität sicherstellen. Es gibt viele Unternehmen, die die gleichen Bedürfnisse haben.“ Um Hidden Champions bemühen sich aber auch beispielsweise die United-Internet-Gruppe mit „Ionos“ – und die „Open Telekom Cloud“ der Deutschen Telekom. Dieser Markt kann viele Marktleiter vertragen.

In Vorständen deutscher Großkonzerne ist „Thomas“ der häufigste Name, bei Start-ups sind es „Christian“ und „Stefan“. Das Groteske: So heißen mehr Vorstände in den Jungfirmen, als es Frauen in den obersten Leitungsgremien gibt. Schier unglaublich auch, dass sich unter den 25 deutschen „Unicorns“ mit Milliarden-Dollar-Bewertung gerade mal eine einzige Gründerin befindet: Osnat Michaeli von Infarm.

Wer den „Deutschen Startup Monitor“ studiert, stößt auf eine Frauenquote unter den Firmenpionieren von nur 17,7 Prozent. Dagegen sind gestandene deutsche Unternehmen geradezu Paradiese der Diversität. Gegen die Problematik, dass Investoren Gründerinnen ungern Kapital geben, treten inzwischen erste Initiativen an. Unsere Initiative ist es an diesem Wochenende, 50 vorbildliche Frauen zu porträtieren. Die Auswahl reicht von A wie „Arabian-Vogel, Jasmin“ bis Z wie „Ziegler, Tanja“. Mehr wird jetzt hier nicht verraten.

Die Einheimischen sagen „Wiesn“, die Aushäusigen „Oktoberfest“. Der Münchener Jahrmarkt gilt mit seinen bis zu sechs Millionen Besuchern als weltgrößtes Volksfest. Am heutigen Mittag, 12.30 Uhr, wird Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im Großen Sitzungssaal des Rathauses seine Entscheidung verkünden, ob es nach zwei Jahren Corona-Pause eine Neuauflage der Volksparty gibt.

(Foto: dpa) Wegen der Corona-Pandemie fand das Oktoberfest zuletzt 2019 statt.

Der Druck ist groß, schließlich hat schon Fast-Bundeskanzlerkandidat und Top-Pandemiebekämpfer Markus Söder sein Votum pro Oktoberfest abgegeben. Geplant wird für 17. September bis 3. Oktober. Nach Informationen der Wiesn-Wirte hat sich Reiter am Montag mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach beraten. Der war zuletzt mit Corona-Prognosen über „Killervarianten“ aufgefallen, die aber vermutlich erst nach dem „O’zapft-is“-Spektakel auftreten.

Und dann ist da noch Jürgen Klopp, 54, als Fußballtrainer und Werbefernsehfigur der „Premier League“. Er verlängert nun seinen Vertrag beim FC Liverpool – entgegen anderer Ankündigungen – um zwei weitere Jahre bis 2026. Mike Gordon, Präsident der US-Gruppe „Fenway Sports“, der Liverpool gehört, hatte die Sache am Mittwoch nach dem Champions-League-Sieg gegen Villarreal klargemacht.

Er liebe den Verein, auch seine Ehefrau Ulla wolle am Mersey bleiben, sagt Klopp: „Und was macht ein guter Ehemann, wenn seine Frau bleiben will? Er bleibt.“ Das ist natürlich eine leicht dahingeflunkerte Story. Nicht geflunkert ist jedoch, dass der Klub in dieser Saison einen historischen Rekord brechen und vier Titel gewinnen kann.

Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende, ein Ausflug mit Ehepartner oder -partnerin bietet sich natürlich an.

