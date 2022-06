Morning Briefing Olaf Scholz gibt die Schonhaltung auf

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

„seid nett zueinander“ ließ Axel Springer in Hamburg verkünden, als er noch halber Sozialdemokrat war und stolzer Regionalzeitungsverleger. So etwas plakatiert heute niemand mehr. Im Netz würde man für eine solche Parole bespöttelt.

Aber Robert Habeck trägt dieses Seid-Nett-Zueinander in sich. Auch wenn er als Bundeswirtschaftsminister natürlich weiß, dass hohe Preise Knappheiten anzeigen und Leute zur Verhaltensänderung bringen, etwa weniger Auto zu fahren, so sieht er doch die „gefühlte Inflation“ an der Zapfsäule als menschliches Problem. Tankrabatt als Sozialtherapie.

Die makroökonomische Lehre würde sagen: Nein, das war nicht richtig. Ich würde sagen: Egal, es hilft ein bisschen, es entlastet“, schlussfolgert der Grünen-Politiker. „Und wenn es sozusagen ein bisschen Freundlichkeit in den Tag bringt, dann hat das seinen Sinn erfüllt.“

Okay, nach drei Monaten Tankglück kommt irgendwann die Heizkostenabrechnung, auf die der Vonovia-Chef ja schon gestern netterweise bei uns hingewiesen hat. Aber wir wollen uns Habecks Herzlichkeit auch zu Herzen nehmen und ebenfalls ein „bisschen Freundlichkeit“ in den Tag bringen.

IT-Fachkräfte zum Beispiel haben ordentlich etwas zu lachen. Die US-Konzerne treiben das Gehaltsniveau so hoch, dass auch die deutschen Kollegen etwas von der Aufwärtsbewegung haben.

Google zum Beispiel zahlt schon mal eine Millionen Dollar für einen brillanten Entwickler. Zahlen der Jobplattform Indeed belegen, dass der Median für Softwarearchitekten im Silicon Valley bei umgerechnet 140.000 Euro liegt (mit Boni und Aktienoptionen sogar bei 216.000), in Deutschland dagegen findet sich noch ein Vergleichswert bei 85.000 Euro und in der Hipsterhauptstadt Berlin bei nur 75.000 Euro.

Aber es bewegt sich etwas. Nun suchen US-Konzerne in Deutschland nach IT-Personal – und zahlen gut. Schon zwischen 2019 und 2021 waren Gehaltssteigerungen von 24 Prozent für Softwareleute normal.

Nicht vergessen sollten alle Karrieresüchtigen den US-Dichter Robert Frost: „Wenn man ganz bewusst acht Stunden täglich arbeitet, kann man es dazu bringen, Chef zu werden und vierzehn Stunden täglich zu arbeiten.“

Stets freundlich sind Angela Merkel und Reiner Hoffmann miteinander umgegangen. Der Ex-DGB-Chef bestärkte die Ex-Kanzlerin 2018 darin, es noch einmal mit einer Großen Koalition zu versuchen. Und so trat Merkel gestern Abend beim Abschiedsfest des Gewerkschafters erstmals seit fast einem halben Jahr öffentlich auf – als Laudatorin vor 200 Gästen.

Ihre Solidarität gelte der Ukraine, sagte Merkel, sie unterstütze alle internationalen Bemühungen, „dass diesem barbarischen Angriffskrieg Russlands Einhalt geboten wird“. Die Christdemokratin forderte die Menschen in Deutschland auf, eigene Beiträge für die europäische Einigung („überlebenswichtig“) zu leisten und predigte vom großen Loslassen. Schließlich sei morgen oder auch übermorgen schon wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz: „Ich krieg den Tag auch ohne rum.“

Ihr Nachfolger Olaf Scholz hat harte Wochen der Amateurklassen-Kommunikation hinter sich, weshalb meine Kollegen ihn in der „Unklartext-Falle“ sehen. Am gestrigen Mittwoch im Bundestag strafte der Kanzler alle Kritiker Lügen, nachdem ihn Oppositionsführer Friedrich Merz auf Betriebstemperatur gebracht hatte.

Scholz retournierte in freier Rede: „More Beef wäre wirklich sehr vernünftig gewesen.“ Dann hielt er dem CDU-Politiker Fehler und zweifelhafte Einschätzungen vor. Die schlechte Zeit für die Bundeswehr habe begonnen, als „ein presseaffiner, viel kommunizierender, sich selten in seinem Amt befindlicher Minister zu Guttenberg“ begonnen habe, kräftig einzusparen und die Wehrpflicht abzuschaffen. Scholz: „Manchmal ist Sacharbeit wirklich eine nützliche Sache, Herr Merz.“

Dann listete er alle Waffenlieferungen an die Ukraine auf – und kündigte an, das modernste Flugabwehrsystem zu liefern, „IRIS-T“ des Unternehmens Diehl, womit man eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen schützen könne. Alles überraschende Auskünfte, „weil sie ja fragend durch die Landschaft getänzelt sind, Herr Merz“.

Auch Scholz-Skeptiker werden eingestehen müssen, dass hier nach einem Langsamen Walzer ein ziemlich lebhafter Tango geboten wurde.

(Foto: dpa) Bundeskanzler Olaf Scholz will alle wichtigen Vertreter Deutschlands beim Kampf gegen die Inflation an Bord holen.

Im Kampf gegen die Inflation, die fast acht Prozent erreicht, hat der Bundeskanzler eine Idee aus den Tagen des keynesianischen Steuermanns Karl Schiller reaktiviert: die einer „konzertierten Aktion“.

Das klingt voluminöser als die ganzen Bündnisse und Netzwerke, die es zuletzt gab. Zu Beginn im Jahr 1967 war die Sache ja auch ein Erfolg gewesen. Regierung, Gebietskörperschaften, Gewerkschaften und Bundesbank redeten, wie viel Beschäftigung, stabile Preise, ein angemessenes Wachstum und ein Handelsgleichgewicht („magisches Viereck”) zu erreichen seien.

Doch 1978 standen am „Tisch der gesellschaftlichen Vernunft“ (Schiller) nur noch leere Stühle. Arbeitgeber und Gewerkschaften hatten sich ihre Tarifautonomie nicht nehmen lassen wollen und lagen wegen der Mitbestimmung in totalem Streit. Heute signalisieren sie Mitarbeit an der „konzertierten Aktion“ – in Grenzen.

In der international beliebten Serie „Ehen vor Gericht“ gab es eine muntere Folge zwischen den früher einmal miteinander verheirateten US-Schauspielern Johnny Depp, 58, und Amber Heard, 36.

Nun hat eine Jury ein Urteil gesprochen, das so skurril ist wie die sechswöchige prozessuale Schlammschlacht. Beide wurden der Verleumdung für schuldig befunden (es ging um den Vorwurf der häuslichen Gewalt), nur Mrs. Heard eben ein bisschen mehr. Sie muss von den verlangten 50 Millionen Dollar Schadenersatz 15 Millionen zahlen.

Er wiederum entrichtet zwei Millionen Dollar an sie. Anders als im Film „The Rum Diary“, bei dessen Produktion sich das Paar 2009 kennengelernt hatte, endet dieses Drehbuch diesmal nicht mit einem Happyend.

Miteinander verheiratet waren sie nicht, aber 14 Jahre lang wirkten sie als „power couple“ an der Spitze von Facebook, das für „Meta“ zu klein geworden ist: Gründer Mark Zuckerberg und Sheryl Sandberg – die Frau, die von der Weltbank und Google kam, um dem Social-Network-Kramladen ein Business-Outfit zu verpassen.

Der Erfolg bei den Werbekunden und an der Börse stellte sich ein, doch die Operation scheint inzwischen seine besten Zeiten hinter sich zu haben. Der Aktienkurs sinkt in dem Maße, in dem die Verluste für das als Second-Life-Imperium angelegte Metaverse steigen, Skandale wie der um Cambridge Analytica haben das Image miniaturisiert, die Zerschlagung des Imperiums durch die Politik droht.

Sandberg wird das Ganze nicht mehr als Chief Operating Officer verfolgen, sondern nur noch im Board of Directors. Es sei Zeit, „das nächste Kapitel ihres Lebens zu schreiben“, teilt sie mit. Als 2018 Gerüchte über ein Zerwürfnis der beiden die Runde machten, sagte Zuckerberg, er hoffe, „dass wir noch für weitere Jahrzehnte zusammenarbeiten“. Ein Jahrzehnt im Internet kann sehr kurz sein.

(Foto: Reuters) Etliche Hochzeitskapellen, die den Namen Elvis Presley verwenden, erhielten Unterlassungsaufforderungen.

Und dann ist da noch Elvis Presley, der in Las Vegas eine Legende ist, wo viele Paare aus aller Welt mit einem Elvis-Imitator als Zeremonienmeister heiraten. Eine fulminante Vermählungsindustrie im Wert von zwei Milliarden Dollar per annum ist da herangewachsen. So bietet eine „Elvis Chapel“ im Billigpaket für 195 Dollar neben dem Ehe-Dirigat noch an, zwei Lieder zu singen und die Braut zu führen.

In dieses Idyll hinein funkt die Authentic Brands Group (ABG), der die Namensrechte an Elvis Presley gehören, lauter Störgeräusche. Etliche Hochzeitskapellen der Glücksspielstadt erhielten Unterlassungsaufforderungen: Sie sollten die „unautorisierte Nutzung“ von Presley innerhalb einer Woche einstellen, andernfalls drohen juristische Schritte. Die Folge: Trouble in paradise. Traurig legen Heiratswillige den Elvis-Hit „Can’t Help Falling in Love“ auf: “Like a river flows / Surely to the sea / Darling, so it goes / Some things are meant to be.“

Ich wünsche Ihnen Freundlichkeit, vielleicht sogar ein bisschen Liebe an diesem Tag. So it goes.

Herzliche Grüße

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor