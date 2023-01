Morning Briefing Panzer-Debatte im Zeichen des Empörungsfallouts

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

das Harmoniebedürfnis war groß, als sich Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron am Sonntag mit ihren jeweiligen Ministerriegen in Paris trafen. Immerhin fand die Begegnung am 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags statt, der einst die Grundlage für die engen deutsch-französischen Beziehungen schuf. Nach der kurzfristigen Absage des Ministerrats im Herbst bemühten sich Berlin und Paris am Sonntag deshalb in besonderem Maße um Einigkeit.

Wenn in der gestrigen Abschlusserklärung des Treffens allerdings steht, dass man durch „zügiges und ehrgeiziges europäisches Handeln“ die „Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit“ der europäischen Industrie gewährleisten und zugleich „faire Wettbewerbsbedingungen unter den EU-Mitgliedstaaten“ garantieren müsse, kann man das so dechiffrieren: Kanzler und Präsident konnten sich in der Industriepolitik auf nichts Konkretes einigen. Deshalb wurde der Hilfsreferent gebeten, die Floskeltruhe vom Dachboden des Élysée-Palasts zu holen („Schau mal ganz unten nach dem Ordner zur Lissabon-Strategie, das müsste was Passendes zum Thema Wettbewerbsfähigkeit stehen“).

(Foto: dpa) Scholz und Macron: Der Bundeskanzler und der Präsident kündigten beim deutsch-französischen Ministerrat in Paris an, ihre Zusammenarbeit zu vertiefen.

Insbesondere bei der europäischen Reaktion auf das US-Subventionsprogramm für grüne Technologien (IRA) habe die gemeinsame Position nicht so weit gereicht, wie sich die Franzosen das gewünscht hätten, analysiert Gregor Waschinski, Paris-Korrespondent des Handelsblatts: „Die französische Regierung hatte im Vorfeld des Treffens sehr weitreichende Ideen entwickelt, darunter auch neue europäische Finanzierungsmittel, um die europäische Industrie zu unterstützen. Dieser Punkt stieß aber insbesondere im FDP-geführten Bundesfinanzministerium auf Widerstand.“ Dort würden neue gemeinschaftliche Schulden in der EU befürchtet.

Worauf man sich einigen konnte: Bestehende staatliche Hilfen für Unternehmen sollen künftig „vereinfacht und beschleunigt“ gewährt werden. Außerdem soll die Europäische Investitionsbank „eine höhere Risikofinanzierung für Unternehmertum und Innovationen bereitstellen“. In eine ähnliche Richtung äußerte sich auch EU-Ratspräsident Charles Michel.

Luftbuchungen von unklarer Werthaltigkeit gibt es nicht nur in der Politik. Mit 352 Milliarden Euro aus überteuerten Zukäufen strapazieren die 40 Dax-Konzerne aktuell ihre Bilanzen so stark wie noch nie. Das sind nach Berechnungen des Handelsblatts zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor und gut doppelt so viel wie noch im Jahr 2005.

Bei der Summe geht es um Geschäfts- und Firmenwerte, den sogenannten Goodwill aus Übernahmen, für die es keinen materiellen Gegenwert gibt. Trotzdem stehen diese Werte als Aktiva in der Bilanz, nach dem Motto: Wir haben so viel für diesen Zukauf bezahlt, also muss er auch so viel wert sein.

Acht Unternehmen im Dax, MDax und SDax haben sogar mehr Goodwill als Eigenkapital angehäuft, darunter die Dax-Konzerne Bayer und Fresenius Medical Care. Beim IT-Unternehmen Teamviewer ist der Goodwill sogar fünfmal so hoch wie das Eigenkapital.

„Anleger sind gut beraten, sich die Höhe des Goodwills im Verhältnis zum Eigenkapital anzuschauen“, sagt Christof Schürmann, Analyst beim Flossbach von Storch Research Institute, denn: „Vor dem Hintergrund höherer Zinsen und schlechterer Aussichten sollte man deutlich höhere Abschreibungen erwarten.“

In der Panzer-Debatte stand das Wochenende im Zeichen des Empörungsfallouts. Am Freitag war die Bundesregierung auf einem Treffen der Ukraine-Unterstützerstaaten in Ramstein bei ihrer Weigerung geblieben, deutsche Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken oder anderen Staaten den Export dieser Panzer zu erlauben. Die Enttäuschung und Empörung in Polen, dem Baltikum und natürlich der Ukraine selbst war absehbar. Weder Kanzler Scholz noch Verteidigungsminister Boris Pistorius dürften am Wochenende auf Fleurop-Blumengrüße aus Warschau oder Kiew gehofft haben.

Nicht eingepreist war aber offenbar das Ausmaß der Empörung in der US-Regierung. Für besondere Verstimmung sorgte nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ), dass die Bundesregierung vor dem Ramstein-Treffen Bedingungen für die Leopard-Lieferung gestellt hatte: Leoparden für die Ukraine sollte es nur geben, wenn auch die USA ihre Abrams-Kampfpanzer liefern.

Nach SZ-Informationen protestierte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan „heftig“ beim außenpolitischen Berater von Scholz, Jens Plötner. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin habe sich am Donnerstag in Berlin ein „Wortgefecht“ mit Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) geliefert.

Inzwischen werben mehrere Kongressabgeordnete in den USA dafür, der Ukraine tatsächlich einige amerikanische Panzer zu liefern, um Deutschland in Zugzwang zu bringen.

Der Streit mit Washington ist genau das Gegenteil von dem, was Olaf Scholz erreichen wollte. Immer wieder hatte er betont, wie wichtig der Schulterschluss mit den USA im Ukraine-Krieg sei – auch mit dem Hintergedanken, dass Russland es auf keinen Fall wagen werde, einen direkten militärischen Konflikt mit den USA einzugehen. Und immer wieder hieß es in Berlin, die USA wüssten sehr wohl zu würdigen, was Deutschland zur Unterstützung der Ukraine leiste.

Auf diesen politischen Goodwill muss Deutschland nun wohl eine Sonderabschreibung vornehmen.

Wie tief der Panzer-Konflikt auch innerhalb der Ampel verläuft, machte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock deutlich. Sie erklärte, Deutschland würde den Export von Leopard-Panzern von Drittstaaten an die Ukraine nicht blockieren. „Im Moment ist die Frage noch nicht gestellt worden, aber wenn wir gefragt würden, würden wir nicht im Weg stehen“, sagte die Grünen-Politikerin dem TV-Sender LCI. Die offizielle Berliner Regierungslinie sieht anders aus.

(Foto: AP) Jeff Zients war von Anfang 2021 bis April 2022 Covid-Koordinator im Weißen Haus.

Zum Abschluss eine Personalie: US-Präsident Joe Biden steht offenbar vor der Ernennung eines neuen Stabschefs. US-Medien berichten, der ehemalige Coronavirus-Koordinator Jeff Zients solle demnächst den Posten übernehmen, den viele US-Politikinsider für den zweitmächtigsten nach dem des Präsidenten halten. Die „New York Times“ berichtet, der bisherige Stabschef Ron Klain wolle offenbar Anfang Februar seinen Posten aufgeben. Seinem Nachfolger Zients käme eine Schlüsselrolle bei der Vorbereitung Bidens auf seine Wiederwahl zu. Es wird erwartet, dass Biden im Februar bekannt geben wird, 2024 erneut als Präsidentschaftskandidat anzutreten.

