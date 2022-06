Morning Briefing Peking statt Moskau: Neue Rohstoffabhängigkeiten

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

„Den Teufel mit dem Beelzebub austreiben“ gehört für mich zu den schöneren deutschen Redensarten. Allein schon wegen des wunderbar altmodischen Worts „Beelzebub“. Die Bedeutung ist weniger schön: Man sollte aufpassen, dass man sich beim Kampf gegen ein Übel nicht ein anderes in Haus holt. Aktuell besteht diese Gefahr beim Versuch, Deutschland möglichst schnell von Öl und Gas aus Russland unabhängig zu machen.

Dabei begeben wir uns nämlich in eine zunehmende Abhängigkeit von Rohstofflieferungen aus China. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das Problem so auf den Punkt gebracht: „Wir importieren Lithium für Elektroautos, Platin für die Wasserstoffproduktion, Silizium für Solarmodule. 98 Prozent der Seltenen Erden, die wir brauchen, kommen von einem einzigen Zulieferer – China. Und das ist nicht nachhaltig.“

Je mehr wir auf „Freiheitsenergie“ setzen, wie Finanzminister Christian Lindner Wind und Sonnenkraft neuerdings nennt, desto stärker hängen wir in Zukunft von Pekings Gnaden ab. Ob Windrad, Photovoltaikanlage oder E-Auto-Batterie – ohne Rohstoffe wie Kobalt, Kupfer, Lithium und Seltene Erden geht es nicht. „Die Abhängigkeit von vielen mineralischen Rohstoffen aus China ist bereits heute größer als jene von Erdöl und Erdgas aus Russland“, sagt Matthias Wachter, Leiter der Abteilung Internationale Zusammenarbeit, Sicherheit, Rohstoffe und Raumfahrt beim Bundesverband der Deutschen Industrie.

Der Politikwissenschaftler Jakob Kullik fordert jetzt in einem Gutachten für die Bundesakademie für Sicherheitspolitik: So wie nach der Ölkrise 1973 gesetzliche Vorgaben für eine Bevorratung und eine nationale Krisenreserve für Erdöl beschlossen wurden, sollten auch für bestimmte kritische Rohstoffe Vorratslager angelegt werden.

Übrigens: Beim Beelzebub handelt es sich um einen Dämon, der häufig als riesige Fliege dargestellt wird und gegen den der Originalteufel mit seinen Ziegenfüßen geradezu possierlich wirkt.

Mit Rohstoffdämonen anderer Art schlägt sich gerade Robert Habeck herum. Es geht darum, trotz der gedrosselten Gaslieferungen aus Russland die deutschen Gasspeicher bis zum Herbst irgendwie voll zu kriegen und den kommenden Winter ohne Engpässe zu überstehen. Dass nun ausgerechnet ein grüner Wirtschaftsminister ankündigen muss, für dieses Ziel vergleichsweise klimafreundliche Gaskraftwerke abzuschalten und dafür als CO2-Schleudern verschriene Kohlemeiler zu reaktivieren: Das hat schon eine bittere Ironie.

Richtig ist dieser Schritt, den Habeck am Sonntag ankündigte, dennoch, argumentiert Handelsblatt-Energieexperte Klaus Stratmann. Und falls sie nicht wissen, was ein Merit-Order-Effekt ist und was er mit den hohen Energiepreisen zu tun hat: Nach der Lektüre des Kommentars sind Sie klüger – versprochen.

Historisch-politisches Feingefühl gehört offenbar nicht unbedingt zu den Einstellungsvoraussetzungen für Rüstungsmanager. Was sich zum Beispiel daran ablesen lässt, dass die Firma Rheinmetall ihrem neuen Panzer-Prototypen den Namen „Panther“ verpasst hat. Der Original-Panther war ein Panzer, den Hitler-Deutschland eigens für den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion entwickelte.

Bislang zerstört der neue Panther vor allem Porzellan. Seit Rheinmetall ihn vor wenigen Tagen überraschend präsentierte, ist die zumindest nach außen gewahrte Harmonie in der deutsch-französischen Rüstungskooperation dahin. Eigentlich sollte nämlich ein deutsch-französisches Konsortium gemeinsam einen neuen Panzer für die Armeen beider Staaten entwickeln. Ein Sprecher des damit beauftragten Gemeinschaftsunternehmens KNDS spottet nun über den Panther: „Dieses lustige Auto kann nur Rheinmetall selbst erklären.“

Streit gibt es auch bei vielen weiteren deutsch-französischen Vorhaben: Vom geplanten gemeinsamen Flugabwehrsystem über ein Aufklärungsflugzeug für die Marine bis zur überfälligen Modernisierung der Tiger-Kampfhubschrauber. Hinzu kommt, analysiert mein Kollege Martin Murphy, ein politischer Sinneswandel in Berlin: Dort will man neuerdings lieber fertige Waffen aus US-Produktion kaufen, um die Bundeswehr schnell auf Vordermann zu bringen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt dagegen weiter auf europäische Eigenentwicklungen. Ihre enorme Durchschlagskraft beweisen diese deutsch-französischen Waffensysteme allerdings vor allem im Einsatz gegen die eigenen Zeit- und Budgetpläne. Die werden ebenso zuverlässig wie nachhaltig durchbrochen.

(Foto: dpa) Emmanuel Macron: Bis zuletzt war offen gewesen, ob sein Bündnis „Ensemble" die absolute Mehrheit erreichen würde.

Zudem stellt sich die Frage, wie handlungsfähig Macron in Zukunft noch sein wird. Am Sonntagabend zeichnete sich ab, dass der Präsident seine Mehrheit in der Nationalversammlung, der entscheidenden Kammer des französischen Paraments, verlieren wird. Dem vorläufigen amtlichen Ergebnis zufolge kommt Macrons Bündnis „Ensemble“ zwar auf 244 Sitze in der neuen Nationalversammlung und stellt damit die stärkste Kraft. Zur absoluten Mehrheit wären aber 289 Sitze erforderlich. Das Linksbündnis Nupes um Jean-Luc Mélenchon kann demnach auf 127 Sitze hoffen, die extreme Rechte um Marine Le Pen auf 89.

Die Konservativen sackten auf 74 Sitze ab, könnten aber zum Königsmacher werden. Sollte sich das Ergebnis bestätigen, steht Frankreich eine kniffelige Regierungsbildung bevor. Dort ernennt zwar der Präsident den Premierminister und damit die Regierung. Die kann aber von der Nationalversammlung mit einem Misstrauensvotum gestürzt werden und ist daher auf eine Mehrheit im Parlament angewiesen.

Und dann ist da noch Nejib Belhedi. Der 69-jährige pensionierte Offizier der tunesischen Armee hat schwimmend das Mittelmeer durchquert. Nicht wie viele seiner Landsleute in der Hauptfluchtrichtung von Afrika nach Italien. Sondern auf dem umgekehrten Weg von der süditalienischen Insel Pantelleria ins tunesische Hammamet. 155 Kilometer in gut 64 Stunden – und das mit künstlicher Hüfte. Belhedi ist seit vielen Jahren passionierter Langstreckenschwimmer. Mit seinem jüngsten Abenteuer verbindet er auch eine politische Botschaft: Er will seine Landleute motivieren, ihr Glück in Tunesien zu suchen und nicht in Europa.

