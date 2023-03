Morning Briefing Plus – Die Woche Chinas Augen – Der Rückblick des Chefredakteurs

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

während Sie diese Zeilen lesen, surrt mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit ein chinesischer Staubsauger-Roboter durch meine Küche. Lückenlos tasten seine Sensoren die Umgebung ab, so erwischt die weiße Kiste auf ihren Gummirädern fast jede Ecke. Das Gerät kurvt dabei recht souverän um jedes Hindernis – und lässt sich sogar mit einer Smartphone-App über das Internet fernsteuern. Für die Kinder ist das jede Woche wieder eine Attraktion, sie haben den Roboter sogar schon als Mini-Taxi getestet.

Sicherheitsexperten haben an der Sache weit weniger Freude. „Man weiß nie, was diese Geräte alles nach Hause telefonieren“, sagte neulich ein hoher Beamter der Bundesregierung. Nun muss man sagen, dass das Kindergeschrei aus meiner Küche selbst Sicherheitsexperten kalt lassen dürfte.

Chinesische Technologie kommt allerdings durchaus in sensibleren Bereichen als in meiner Küche zum Einsatz, wie eine Handelsblatt-Recherche zeigt: So überwachen Kameras chinesischer Hersteller in Deutschland Flughäfen, Bahnhöfe und sogar Polizeistationen. Sicherheitsexperten warnen schon länger, dass diese Daten über Umwege auch bei der chinesischen Staatsführung landen können.

(Foto: Getty [M]) Überwachungsstaat China: Die Regierung in Peking setzt in vielen Bereichen auf Kontrolle.

Das dürfte eine überfällige Debatte auslösen, die in anderen Ländern längst weiter ist: Die EU-Kommission hat chinesische Sicherheitskameras schon vergangenes Jahr verbannt, auch Großbritannien, die USA und zuletzt Australien wollen die Technik nicht mehr in sicherheitsrelevanten Bereichen sehen. In Deutschland dagegen sind Abertausende Kameras chinesischer Hersteller im Einsatz.

Der Einsatz chinesischer Technik würde „inakzeptable Risiken für die nationale Sicherheit“ mit sich bringen und zugleich eine Gefahr für die Privatsphäre der Bürger darstellen, warnen die USA immer wieder. Oft beziehen sich die Warnungen auf den chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei, dessen Technik massenhaft im deutschen Mobilfunknetz verbaut wurde. Während viele andere Länder den Chinesen längst Grenzen gesetzt haben, lassen die Deutschen sie gewähren. Wie lange noch?

Was wir hier erleben, ist nur das neueste Kapitel der zunehmend fragwürdigen technologischen Abhängigkeit Europas.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ein Ende der Abhängigkeit teuer wird. Ich habe gerade noch einmal geschaut: Ein Staubsauger-Roboter aus deutscher Produktion würde fast das Doppelte kosten.

1. Der Abbau von Subventionen ist einer dieser politischen Evergreens. Seit ich denken kann, haben sich Bundesregierungen daran versucht. Das Problem: Bislang sind alle gescheitert. Auch die Ampelkoalition hatte eigentlich große Pläne. Doch konkrete Vorschläge gibt es noch immer nicht. Um hier ein wenig nachzuhelfen, haben sich unsere Kollegen in Berlin mit Expertinnen und Ökonomen zusammengesetzt und eine beeindruckende Streichliste entwickelt, die zeigt, wie die Bundesregierung bis zu 79 Milliarden Euro einsparen könnte.

2. Es ist der ewige Konflikt zwischen Robert Habeck und Christian Lindner: Wie soll die Ampel ihre Projekte finanzieren? Allein für 2024 übersteigen die Ausgabenwünsche der Ministerien den Haushaltsplan um 70 Milliarden Euro. Soll die Bundesregierung nun Steuern erhöhen, um Krise und Transformation zu finanzieren? Oder macht das alles nur noch schlimmer? Über diese Fragen streiten die Ökonomen Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrats der Wirtschaftsweisen, und Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), diese Woche im Handelsblatt. Und dabei geht es heiß her, soviel kann ich Ihnen versprechen.

Die Wirtschaftsweisen-Chefin und der IW-Präsident sind sich in vielen Steuerfragen uneins. (Foto: Imago (2)) Michael Hüther und Monika Schnitzer

3. Die Meldung setzte eine ganze Branche in Aufruhr: McKinsey will weltweit 2000 Stellen abbauen, bei vielen Wettbewerbern fragte man sich: Geht es nun bald auch bei uns los? So weit, so erwartbar. Interessanter ist, dass die Strategieberater wenige Tage später sogar ihre eigene strategische Ratlosigkeit einräumen. In einer E-Mail an ihre rund 44.000 Alumni, die meine Kollegin Tanja Kewes in die Finger bekam, bescheinigt McKinsey sich selbst: „Unser Geschäftsmodell passt nicht mehr für die Zwecke einer modernen Firma.“ Die Organisation müsse „beweglich, einfach, sicher und qualitativ hochwertig sein und weniger Wiederholungen“ bieten. Spannend wird nun, wie sich die Berater aus ihrer strategischen Ratlosigkeit befreien werden.

4. Wie Sie vielleicht wissen, gehört der Berliner „Tagesspiegel“ zur gleichen Verlagsgruppe wie das Handelsblatt. Diese Woche ist das erste gemeinsame Rechercheprojekt mit den Kollegen aus Berlin erschienen – und das hat es in sich: Es geht um den überraschenden Abgang des Chefs der wichtigsten deutschen Cybersicherheitsbehörde, Arne Schönbohm, der kurz nach einer Sendung des Satirikers Jan Böhmermann gehen musste. Nur: Warum eigentlich? Die Kollegen haben mit zahlreichen Insidern gesprochen und geheime Dokumente eingesehen, um den vermeintlichen Skandal nachzuzeichnen, der am Ende keiner war. Heraus kam ein höchst lesenswertes Stück über den Berliner Betrieb, ein überfordertes Ministerium und ein Drama hinter den Kulissen, das mit Fakten am Ende wenig zu tun hatte.

(Foto: Imago, Dpa [M]) Der Fall Arne Schönbohm: Dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) war eine Nähe zu russischen Nachrichtendiensten unterstellt worden.

5. Der Streit über Nordirland ist beigelegt, London und Brüssel kommen sich wieder näher. Sieben Jahre nach dem Brexit-Votum stellt sich die Frage: Löst der britische Premier nun sein Versprechen ein, den Brexit zum Erfolg zu führen? Oder ist das Ende des Nordirland-Streits der Beginn eines Reueprozesses, der in mehr oder weniger ferner Zukunft sogar den Austritt rückgängig machen könnte? Wird der EU-Austritt gar zurückgedreht? Mit diesen Fragen reiste unser London-Korrespondent Torsten Riecke durch ein verunsichertes, brexit-müdes Land, und schrieb auf seiner Reise einen überaus lesenswerten Report.

6. Künstliche Intelligenz wird die Welt verändern. Sie wird komplexe Texte schreiben, Gedichte verfassen und Geschäftsmodelle entwickeln. Sie kann mit der Eingabe weniger Wörter Bilder erschaffen, Musik komponieren und Filme erstellen. Silicon Valley-Korrespondent Stephan Scheuer hat viele der neuen Anwendungen noch vor dem Marktstart getestet. Ob diese ersten Projekte erfolgreich sein werden, ist unklar. Klar ist nur, dass hier gerade eine Revolution beginnt.

7. Man kann es nicht oft genug sagen: Es gibt immer noch zu wenig Frauen an der Spitze von Dax-Konzernen. Die gute Nachricht: Es tut sich etwas. Noch nie war der Dax so weiblich wie heute.

Die 16 neuen Dax-Vorständinnen: Noch nie war der Dax so weiblich wie derzeit. Diese Frauen zeigen, wie man bis an die Spitze der deutschen Unternehmen kommt.

Eine große Handelsblatt-Studie zeigt, was die Aufsteigerinnen auszeichnet: Sie sind im Schnitt jünger als ihre männlichen Pendants, hochgebildet, haben internationale Erfahrung – und sie besetzen immer öfter Schlüsselpositionen in den Unternehmen.

8. Kinder sind die geborenen Aktiensparer – zumindest, was den Faktor Zeit angeht. Unser Geldanlage-Chefreporter Markus Hinterberger beschreibt, mit welchen Strategien Sie Ihre Kinder reich machen können. Er erklärt dabei, warum an Aktien kein Weg vorbeiführt, wie Kinder beim Sparen sparen und welche Rolle das Finanzamt dabei spielt.

9. Und dann ist da noch ein Text, der mir sehr am Herzen liegt. Weil er ein Thema anspricht, das mich auch persönlich bewegt. Es ist ein Essay des deutschen Serienunternehmers und Investors Cyriac Roeding, der heute in Kalifornien lebt. Als er neulich durch Deutschland reiste, auf Bahnhöfen strandete und mit der schwachen digitalen Infrastruktur konfrontiert war, schrieb er ein Essay für uns, nein, einen emotionalen Ausbruch über den Zustand unseres Landes. Zu langsam, zu kompliziert. Sie kennen das. Zwar hätten die Leute mit ihrer „Klappt eh nicht“-Attitüde sogar oft recht, schreibt er. „Aber es geht etwas verloren, das nicht verloren gehen darf: die Chance, etwas Großes zu schaffen.“ Gleichzeitig zeichnet er recht konkret auf, was passieren muss, damit genau so etwas entstehen kann. Und so endet er optimistisch: „Deutschland kann das.“

