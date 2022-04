Morning Briefing Plus – Die Woche Das Ende der Normalität, wie wir sie kannten – der Wochenrückblick aus der Chefredaktion

Das dritte Osterfest in Krisenzeiten steht bevor. Zu Corona ist nun der Ukrainekrieg hinzugekommen. Nur auf dem boomenden Arbeitsmarkt ist die Dauerkrise noch nicht angekommen.

Düsseldorf Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,

das kommende Osterfest ist das dritte in Folge, in dem nichts mehr ist, wie es einmal war. Plagten uns 2020 und 2021 noch Corona und diverse Kontaktbeschränkungen, ist es dieses Jahr der Krieg in der Ukraine, der unsere vermeintliche Normalität durcheinander wirft. Die Supermarktregale bleiben stellenweise leer, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird vom ukrainischen Präsidenten Selenski zur nicht erwünschten Person erklärt. Und Kanzler Olaf Scholz plant offenbar weiterhin keine Reise nach Kiew.

Ich lese in diesen Tagen immer wieder bewusst das Tagebuch der Ukrainerin Tatiana Chontoroh. Chontoroh hat in Kiew ihr Kind verloren und ist nun nach Deutschland geflüchtet. Ihre Erlebnisse setzen die eigenen Probleme dann doch in Relation.

Dem Gefühl der Dauerkrise entgegen stehen die Entwicklungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Da boomt es nämlich. In Deutschland sind die Gehälter von Spezialisten in der Krise gestiegen, Fachkräftemangel und Inflation befeuerten den Trend, schreiben die Kollegen Lazar Backovic und Jens Münchrath diese Woche in ihrem großen Report. Aufgrund der in manchen Branchen massiv steigenden Gehälter fürchten viele eine Gehaltsblase.

Besonders spannend fand ich an der Geschichte die Frage nach möglichen alternativen Arbeitgeberleistungen, die Jobs attraktiv machen – abseits von Gehaltssteigerungen. Hier wurden an erster Stelle flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten genannt.

In unserem Oster-Wochenendtitel geht es um etwas, bei dem ich bisher eher an Männer mit schütterem Haar auf teuren Motorrädern dachte: Die Midlife-Crisis. Der Kollege Christof Kerkmann nimmt dieses Bild allerdings für den Zustand von SAP.

Der Softwarekonzern rund um CEO Christian Klein muss sich neu erfinden. Wie bei einer menschlichen Midlife-Crisis geht es weniger ums nackte Überleben als um die Sinnfrage: „Welche Rolle will man, kann man mit über 50 noch spielen in einer IT-Welt, die sich schneller verändert als je zuvor“. Jüngere, beweglichere Unternehmen nagten an der angestammten Marktposition, schreibt Kerkmann. Dass es SAP an schlüssigen Antworten auf diese Fragen fehlt, lässt sich am Aktienkurs ablesen.

Christian Klein (vorne), Hasso Plattner: SAP in der Midlife-Crisis.

Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:

1. Es sind merkwürdige Zeiten, in denen Grünen-Politiker Waffenlieferungen fordern. Das ist diese Woche aber genau so passiert – zunächst durch die Außenministerin Annalena Baerbock, dann durch den Vorsitzenden des Ausschusses für europäische Angelegenheiten. Anton Hofreiter sagte bei einem Besuch in der westukrainischen Stadt Lwiw: „Da muss Olaf Scholz endlich liefern.“ Angebote dafür gibt es bereits: Wie das Handelsblatt diese Woche exklusiv vermeldete, bereitet sich der Rüstungskonzern Rheinmetall auf die Lieferungen von Panzern des Typs Leopard 1 vor – vorausgesetzt, die Bundesregierung stimmt zu.

2. Vielleicht haben Sie auch, ähnlich wie ich, in den vergangenen Wochen zahlreiche Nachrichten in Whatsapp-Gruppen mit folgendem Tenor bekommen: „Wir stoppen Putin, indem wir die Heizung runterdrehen“. Die Erkenntnis, dass es ganz so einfach nicht ist, hat sich offenbar noch nicht bei allen durchgesetzt. Umso mehr habe ich mich diese Woche über den Text der Kollegin Catiana Krapp gefreut. Sie zeigt anhand eines Visualisierungs-Tools der Forschungseinrichtung Jülich, wer wie viel Gas bei einem Embargo einsparen müsste, um die Ausfälle zu kompensieren.



3. Unruhig geht es derzeit bei der spanischen Volkswagen-Tochter Seat zu. Sie ist die einzige Pkw-Marke des Konzerns, die in den beiden vorangegangenen Jahren rote Zahlen geschrieben hat. Mit der neuen Performance-Marke Cupra sollte es in Spanien endlich wieder Gewinne geben. Doch das Wachstum von Cupra geht zulasten der traditionsreichen Marke Seat.

4. Ich habe es eingangs bereits erwähnt – auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist von Krisenstimmung weiterhin nicht viel zu spüren. Tatsächlich sind derzeit immer mehr Führungspositionen ausgeschrieben. Drei Personaler haben dem Kollegen Lazar Backovic verraten, nach welchen Profilen sie gerade Ausschau halten. Wem das zu anstrengend ist – auch der Text „14 Jobs mit wenig Stress und guter Bezahlung“ hat diese Woche viele unserer Leserinnen und Leser interessiert.

5. Flüssigerdgas-Terminals sind derzeit die große Hoffnung zur Abkehr von russischem Gas. Und tatsächlich geht es mit den Terminals für Liquefied Natural Gas (LNG) aus Katar oder den USA schneller voran als gedacht. Die Kollegin Kathrin Witsch und der Kollege Klaus Stratmann haben das Thema diese Woche genauer untersucht. Passend dazu wurde am Donnerstag vermeldet: Die Bundesregierung will für vier schwimmende Flüssiggas-Terminals in den kommenden zehn Jahren bis zu 3 Milliarden Euro ausgeben.

6. Der Grat zwischen Klatschpresse und großem Unternehmertum ist bei Elon Musk sehr schmal. Diese Woche machte der Tesla-Gründer Schlagzeilen, weil er den Kurznachrichtendienst Twitter kaufen wollte. Er besitzt bereits 9,2 Prozent Anteile an dem Unternehmen, einen Sitz im Verwaltungsrat schlug er aber aus – offenbar, weil er eine Übernahmeattacke plante. Musks Tweets zu dem Thema lesen sich teilweise erratisch – glücklicherweise gibt es bei uns die große Analyse von Thomas Jahn, Christof Kerkmann und Stephan Scheuer. Der Kollege Scheuer hat zudem vier Szenarien für die Zukunft von Twitter aufgeschrieben und die neue Verteidigungsstrategie der „Gift-Pille“ des Unternehmens analysiert.

7. Kein Wochenrückblick ohne Anne Spiegel. Die Bundesfamilienministerin trat am Montag als erste Ministerin der Ampel-Koalition zurück. Gründe waren ihre eher ums eigene Image bedachte Kommunikation und eine Urlaubsreise nach den Überschwemmungen im Ahrtal. Aber auch mit einer offenbar hastig einberufenen Pressekonferenz am Sonntag hatte sich Spiegel keinen Gefallen getan. Der Kollege Martin Greive kommentierte hierzu: „Eine Regierung ist eben immer nur so gut wie ihre Minister. Diese Lektion lernt nun auch Olaf Scholz.“ Am vergangenen Donnerstag wurde übrigens die Grünen-Politikerin Lisa Paus als Nachfolgerin von Spiegel benannt.

8. Sollten sie am Wochenende die Zeit für ein längeres Lesestück finden, möchte ich Ihnen noch einen Essay des Kollegen Jens Münchrath ans Herz legen. Er hat in sieben Thesen aufgeschrieben, wie sehr der Ukrainekrieg unsere Welt verändern wird – und schafft es trotz des Hasses in der Welt, den Text hoffnungsvoll enden zu lassen.



Ich wünsche Ihnen ein schönes Osterwochenende, kommen Sie etwas zur Ruhe.

Ihre

Charlotte Haunhorst



