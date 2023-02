Morning Briefing Plus – Die Woche Das Ringen um die europäische Industrie – Der Rückblick des Chefredakteurs

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

erst haben es die Europäer nicht verstanden, dann debattierten sie lange über die Folgen, und nun gibt es Streit über die Frage, wie damit umzugehen sei. Sie ahnen es: Es geht um den „Inflation Reduction Act“ (IRA), das milliardenschwere Subventionspaket der US-Regierung für die heimische Industrie. Und das wird uns in der Handelsblatt-Redaktion nächste Woche aus ganz unterschiedlichen Gründen beschäftigen.

Zunächst einmal löst der IRA eine bemerkenswerte Reisetätigkeit aus: Am Montag fliegen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire nach Washington. Dort treffen sie unter anderem Vertreter der US-Regierung, um über den schwelenden transatlantischen Streit über die US-Subventionen zu beraten. Mein Kollege Julian Olk ist bei der Reise dabei und wird Sie über alle Details informieren.

Denn die haben es in sich. In Europa sorgt der Kurztrip der Minister schon diese Woche für Verstimmung, erzählte mir gerade unser Brüssel-Büroleiter Moritz Koch: Deutschland und Frankreich, so fürchten EU-Diplomaten, würden in Washington vor allem die Interessen ihrer Autoindustrie vertreten – nicht die Interessen Europas, lautet die Kritik.

Nun ist der „Green Deal Industrial Plan“, der Ende nächster Woche formell vom EU-Rat beschlossen werden soll, sicher ein guter Anfang. Es ist richtig, Gelder umzuwidmen und die Beihilferegeln zu lockern, um den grünen Umbau der europäischen Industrie zu beschleunigen.

Einige Akteure schüren regelrecht Panik vor den US-Subventionen. Sie zeichnen düstere Bilder von deindustrialisierten Landschaften in Europa. Dabei blenden sie (natürlich völlig ungewollt) aus, dass viele europäische Unternehmen von dem grünen Umbau der Industrie massiv profitieren werden, wie eine Handelsblatt-Recherche kürzlich am Beispiel der Windindustrie zeigte.

Hinter der „Projekt-Panik“ steckt eine einfache Rechnung: Die EU versucht in der Regel, Angst mit Geld zu lindern. Je größer also die Panik ist, desto üppiger die Geldtöpfe der EU-Kommission. Frankreich warnt besonders laut vor den Folgen des IRA. Dabei verfolgt Paris von jeher ganz eigene industriepolitische Träume von Produktionsquoten und einer gelenkten Wirtschaft. Kritik kommt dagegen aus Nordeuropa, wo ein liberales Wirtschaftsmodell und konservativere Ausgabenpolitik höher im Kurs steht. Es gibt mitunter Wochen, in denen man die Stimme Großbritanniens in der EU vermisst.

Etwas Positives hat die ganze Sache aber doch: Immerhin scheint plötzlich der Streit zwischen Berlin und Paris vergessen. Und das, obwohl eigentlich bei Geld die Freundschaft aufhört.

Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:

1. Kurz vor Ende der Woche noch ein diplomatischer Eklat. Nachdem ein chinesischer Spionageballon über dem US-Bundesstaat Montana gesichtet wurde, sagte US-Außenminister Antony Blinken seine geplante China-Reise für dieses Wochenende ab. Nur ein Versehen, will Peking den erbosten Amerikanern weismachen – und spielt den weißen Ballon als Forschungsstation herunter. Doch der Schaden ist angerichtet. Und der Zeitpunkt hätte ungünstiger kaum sein können.

2. Die Panzer-Lieferung an die Ukraine ist beschlossene Sache. Aber wie kommen die tonnenschweren Geräte eigentlich an ihr Ziel? Das hat sich mein Kollege Daniel Delhaes gefragt. Und seine Recherche offenbart ein bislang völlig unterschätztes Problem: Mit Panzertransporten und vor allem größeren Truppenbewegungen wäre die deutsche Infrastruktur im Ernstfall komplett überfordert. Grund dafür, es wird Sie nicht überraschen, sind marode Brücken, zu kleine Tunnel, Engpässe bei der Bahn – und: zu viel Bürokratie.

3. Das Leben des indischen Milliardärs Gautam Adani ist schon längst der ideale Stoff für Drehbücher: Ein Schulabbrecher baut ein milliardenschweres Firmenimperium auf, überlebt eine Entführung und später knapp einen Terrorangriff, der weltweit für Aufsehen sorgt. Und wird schließlich zum drittreichsten Mann der Welt. Seit einigen Wochen nimmt die Geschichte eine andere Richtung. Denn viele Anleger fragen sich, ob hinter Adanis Imperium nichts als ein beispielloser Betrug steckt. Binnen einer Woche hat sein Unternehmen mehr als 100 Milliarden Dollar Börsenwert verloren.

4. In Brüssel könnte demnächst ein alter Bekannter wieder auftauchen. Wie das Handelsblatt von mehreren hochrangigen EU-Diplomaten erfuhr, könnte Mario Draghi vor einer Rückkehr in die Spitzenpolitik stehen. In Brüssel ist er als Kopf der 300 Milliarden Euro schweren Infrastruktur-Initiative „Global Gateway“ im Gespräch.

5. Der munter daher plappernde Chatbot ChatGPT des US-Unternehmens OpenAI beschäftigt nicht nur die Welt. Sondern vor allem Microsoft. Der Konzern steckte Milliarden in die junge Firma. Wir haben uns natürlich sofort gefragt, wie groß die disruptive Kraft dieser Technologie wirklich ist. Wie die anderen Tech-Konzerne auf den eloquenten Bot reagieren? Und wer in dem Feld die besten Chancen auf das ganz große Geschäft hat? Aber nicht nur diese Fragen beantwortet unser großer Wochenend-Titel. Darin porträtieren unsere Technologie-Reporter auch Sam Altman, den Mann hinter der KI-Revolution. Und so viel sei verraten: Auch Elon Musk hatte bei der Sache seine Finger mit im Spiel… Was das nun mit Ihnen zu tun hat? Auch das hat sich unser Tech-Team angeschaut und analysiert, welche Branchen KI am meisten verändern wird.

6. Eins ist übrigens klar: Künstliche Intelligenz stellt unser Verständnis von Fortschritt auf den Kopf, so habe ich diese Woche im Handelsblatt kommentiert. Seit Jahren hieß es nämlich, erst würden Roboter immer mehr Jobs in Fabriken übernehmen, dann Kassiererinnen überflüssig machen und anschließend Lastwagenfahrer. Und danach, irgendwann und auch nur vielleicht, sind die Wissensarbeiter an der Reihe. Nun zeigt sich: Wissensarbeiter haben sich zu sicher gefühlt.

7 .Wussten Sie, dass örtliche Netzbetreiber demnächst den Ladevorgang Ihres E-Autos stoppen oder Ihre Wärmepumpe stundenweise abschalten könnten? Laut Bundesnetzagentur ist das womöglich nötig, weil die Netze an ihre Belastungsgrenze kommen. So nachvollziehbar das ist: Die Vorschläge sorgten in den vergangenen Tagen für jede Menge Aufregung.

8. Deutschland hat ein neues, milliardenschweres Chip-Projekt. Am Mittwoch gaben der US-Chiphersteller Wolfspeed und der Autozulieferer ZF den Bau einer neuen Halbleiterfabrik im Saarland bekannt. Die Chipoffensive ist allerdings teuer erkauft: Die Firmen fordern eine staatliche Förderung von mehr als einer halben Milliarde Euro, wie sie via Handelsblatt mitteilten. Mit den Milliarden ist das so eine Sache: Erinnern Sie sich noch an das Intel-Werk in Magdeburg? Das einst mit viel Tamtam angekündigte Projekt ist immer noch in der Schwebe. Die Verhandlungen über die Subventionen laufen immer noch. Dabei schien bei dem Pressetermin alles klar. Die richtig großen Chipwerke entstehen derweil anderswo. Vor allem in den USA.

9. Vielleicht haben Sie ja gerade einen Cappuccino mit Hafermilch in der Hand. Wenn Sie nun zu denjenigen gehören, die aus Gewissensgründen auf Milch verzichten, wird Sie die Geschichte meiner Kollegin Katrin Terpitz überraschen: Denn Start-ups in aller Welt entwickeln mittlerweile naturidentische Milch im Bioreaktor. Kapitalgeber haben bereits mehrere Milliarden Dollar in die jungen Firmen investiert. In den USA stehen die Produkte übrigens schon in den Supermärkten. Aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich: Für Neues bin ich ja immer zu haben. Ich bleibe trotzdem bei Hafermilch. Für Milch aus dem Reaktor bin ich dann doch etwas konservativ.

