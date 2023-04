Morning Briefing Plus – Die Woche Das Versäumnis der Ampel-Koalition – Der Rückblick des Chefredakteurs

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Erinnern Sie sich noch an diese Koalition, die einmal eine Fortschrittskoalition sein wollte? Die sich im Koalitionsvertrag auf „Modernisierung“, „digitalen Aufbruch“ und „Innovationen“ einschwor?

Diese Koalition stritt diese Woche 30 Stunden lang über Heizungen, Autobahnen und Genehmigungsverfahren. Am Sonntag verging unser Redaktionsschluss ohne Ergebnis, weil die Koalition die Nacht durchmachte, Montag mussten wir umplanen. Dienstag dann der weiße Rauch. „Sehr, sehr gute Ergebnisse“, glaubte Bundeskanzler Olaf Scholz zu sehen. Was tatsächlich beim Koalitionsgipfel herauskam, hat unser Berliner Büro für Sie seziert.

Während sich das Land dann fragte, wie die gefrusteten Partner nach der Show der vergangenen Wochen überhaupt miteinander weitermachen können, musste ich an Roman Herzog und seine berühmte Ruck-Rede denken. Er sagte 1997: „Die Fähigkeit zur Innovation entscheidet über unser Schicksal.“

Und: „Innovationsfähigkeit fängt im Kopf an, bei unserer Einstellung zu neuen Techniken, zu neuen Arbeits- und Ausbildungsformen, bei unserer Haltung zur Veränderung schlechthin.“

Ich wünschte, heute würde jemand aufstehen und so eine Rede halten. Denn gemessen an den Herausforderungen, die auf uns zukommen, ist es egal, ob ein paar Kilometer Autobahn mehr oder weniger gebaut werden.

Die Koalition hatte nicht einmal mehr die Kraft, die wichtigen Fragen überhaupt anzusprechen.

Koalitionsausschuss: Die Ampel hat sich bei einigen Themen geeinigt – andere bleiben jedoch offen.

Die hohen Energiekosten zum Beispiel, die längst dafür sorgen, dass deutsche Industriebetriebe ihre Produktion ins Ausland verlagern. So ist die Produktion von Autos im Autoland Deutschland auch wegen der hohen Energiepreise regelrecht eingebrochen, wie unser Auto-Team anhand exklusiver Zahlen zeigt. Auf das angekündigte Konzept für einen Industriestrompreis warten die Unternehmen seit Monaten.

Völlig unklar ist auch, auf welchem Weg der grüne Wasserstoff zu den Unternehmen kommen kann, der laut Ampel-Plänen zur Basis der neuen, klimaneutralen Industrie werden soll.

Auch von Steuern ist in der Koalition aktuell keine Rede mehr, dabei waren eben noch Entlastungen für Unternehmen durch neue Abschreibungsregeln geplant.

Und während die Welt über die disruptive Kraft von Künstlicher Intelligenz spricht und in den neuen Chatbots wie ChatGPT erste Anzeichen einer künstlichen Superintelligenz zu erkennen meint, ignoriert die Ampel das Thema einfach. Von einer KI-Strategie ist schon seit Jahren nichts mehr zu hören.

Zur Wahrheit gehört eben auch, dass die Summe aus Windrädern und grünen Stahlwerken allein noch keine zukunftsfähige Wirtschaft ergibt. Wenn nun auch die Autoindustrie in Deutschland zusammenpackt, bleibt die Frage, in welchen Feldern die gut bezahlten Jobs von Morgen entstehen werden. Aber so weit denkt in Berlin derzeit offenbar kaum jemand.

Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:

1. Es wäre zu früh, von einer verlorenen Wette zu sprechen, und doch deutet einiges darauf hin. Eben noch verkündeten deutsche Autokonzerne in bunten PR-Shows große Ziele. Die Software für ihre Fahrzeuge wollten sie weitgehend selbst programmieren und es mit den großen Tech-Konzernen aufnehmen, tönten einige Auto-CEOs. Nun müssen sie ihre Pläne kassieren.

VW spart Millionen bei seiner Softwareeinheit Cariad, wie unser Autoteam diese Woche herausfand. Mercedes deckelt die Ausgaben für die Entwicklung eines eigenen Betriebssystems. Stattdessen setzen die Konzerne nun auf den einstigen Rivalen: Google. Denn der Konzern macht ihnen ein verlockendes Angebot. Doch auch das ist wieder: Eine riskante Wette.

Astrid Dörner berichtet über die Stimmung an den Märkten nach den Turbulenzen in der Bankenlandschaft.

2. Ich kann es Ihnen heute Morgen nicht ersparen: An den Finanzmärkten kippelt der nächste Dominostein. Die Stimmung auf dem Markt für Gewerbeimmobilien in den USA bricht ein. Das trifft die kleinen und mittelgroßen Regionalbanken ganz besonders, die fast 70 Prozent der Kredite solcher Immobilien in ihren Büchern halten. Viele davon stehen nicht nur leer – die Besitzer zahlreicher Bürogebäude oder Shoppingcenter müssen ihre Kredite dieses Jahr refinanzieren, was viele bei steigenden Zinsen überfordern könnte. Eins ist gewiss: Die Geschichte der Zinswende und deren Folgen, sie ist noch nicht auserzählt.

3. Zu den Turbulenzen an den Finanzmärkten empfehle ich Ihnen ein langes und sehr kluges Interview. Meine Kollegen Jens Münchrath und Julian Olk haben mit dem Ökonomen Moritz Schularick über die Fragilität des Bankensystems gesprochen. Zur Erinnerung: Schularick ist der Mann, der im Sommer Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel werden soll. Und er gehört zu denjenigen, die das aktuelle Beben an den Märkten vorhergesehen haben.

Im Interview spricht er über ein paar ziemlich radikale Vorschläge, mit denen das Finanzsystem aus seiner Sicht stabilisiert werden könnte. Sein Fazit: „Es reicht nicht, einfach die Mauern höher zu ziehen. Wir müssen uns fragen, ob unsere Mauern aus dem richtigen Material sind.“. Mein Fazit: Von diesem Ökonomen werden wir noch hören.

4. Bei vielen Themen produziert die Brüsseler EU-Bürokratie vor allem eins: Papierberge. Das war auch bei der Antwort auf Chinas Seidenstraßen-Initiative lange so. Doch ausgerechnet jetzt, wo Chinas Initiative in Schwierigkeiten gerät, weil sie unter faulen Krediten und Korruption leidet, kommt Brüssel voran. Nach langen Debatten haben sich die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten auf eine Liste von 87 Projekten verständigt, die noch in diesem Jahr angestoßen werden sollen. Meinen Kollegen des Berliner und Brüsseler Büros liegt die Liste vor. Mit dabei: Unterwasser-Datenkabel im Mittelmeer, Staudammreparaturen in Sambia und Digitalkurse für Mädchen in Mozambik.

(Foto: Getty Images, Reuters [M]) Die taiwanische Präsidentin Tsai Ing-wen und Chinas Staatschef Xi Jinping.

5. Es ist nicht lange her, da bezeichnete der „Economist „ Taiwan als „gefährlichsten Ort der Welt“. Unser Asien-Korrespondent Martin Kölling war vor einigen Tagen wieder dort und was er in seinem Report beschreibt, sind bedrückende Szenen: Durch die taiwanesischen Medien kursieren immer neue Angriffstermine, die Menschen nehmen an Zivilschutzübungen teil, um sich im Ernstfall verteidigen zu können – und die Politik ringt um den richtigen Kurs gegenüber China.

Gleichzeitig wächst die Sorge, dass Pekings Propaganda mit Apps wie Tiktok den Verteidigungswillen der jungen Generation untergraben könnte. Anders gesagt: Taiwanesen fürchten einen Kampf um die Köpfe der Kinder. Ein Szenario übrigens, mit dem wir uns auch im Westen befassen sollten. Denn keine andere App in der Geschichte hat sich bei Jugendlichen so schnell durchgesetzt wie Tik Tok. Und der Algorithmus dieser App entscheidet auch darüber, welche Art von Inhalten die jungen Menschen tagtäglich zu sehen bekommen.

6. Aber was passiert eigentlich im Ernstfall? Wenn China Taiwan tatsächlich angreifen würde? Mit dieser Frage befassen sich neben den Taiwanesen auch US-Sicherheitsstrategen in militärischen Simulationen, wie Annett Meiritz aus Washington berichtet. Die Strategen hinterfragen Bündnisse, prüfen Lieferketten, rüsten Verbündete und bereiten sich auf neue Manöver vor. All das sind Details besorgniserregender Szenarien. Pflichtlektüre für die vielen Top-Kräfte in der von China so abhängigen deutschen Wirtschaft, von denen einige das Risiko noch nicht so recht wahrhaben wollen.

7. Aus, Ende vorbei. Am 15. April gehen die letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz. Aus meiner Sicht ein riesiger Fehler. Weil es Unsinn ist, auf einem Markt, auf dem die Preise ohnehin hoch sind, das Angebot weiter zu reduzieren. Klingt technisch. Heißt aber nichts anderes als: steigende Preise. Deshalb haben wir dem riskanten deutschen Sonderweg einen großen Report zum Wochenende gewidmet. Kathrin Witsch und Klaus Stratmann beschreiben, warum der Ausstieg jetzt ein Fehler ist. Sie zeigen aber auch, was passieren muss, damit die Energiewende doch noch gelingt. Denn auch der Erfolg dieses Großprojekts ist alles andere als gesichert.

(Foto: Jann Höfer für Handelsblatt) Leonhard Birnbaum: Der CEO von Eon bedauert das Ende der Atomkraftwerke in Deutschland.

Eigentlich wollte er gar nicht mehr über dieses Thema sprechen. Doch dann tut er es doch. Im Interview sagt Eon-CEO Leonhard Birnbaum: „Wir schalten Weltklasse-Anlagen ab, die von Weltklasse-Mitarbeitern und Experten Jahrzehnte sicher und zuverlässig betrieben wurden.“

Mit dem Ende der Atomkraft verbaue sich Deutschland den Zugriff auf die Nukleartechnologie der Zukunft.

8. Unseren Aktien-Profi Ulf Sommer kennen Sie sicher schon. Er beschreibt diese Woche, mit welchen Strategien sich Star-Investoren wie Warren Buffet und Cathie Wood gegen Krisen absichern – und auf welche Aktien sie für solche Fälle setzen. So viel vorab: Wer solche Werte finden will, sollte sich an einer Regel aus der Musical-Welt orientieren. Alles andere lesen Sie in seiner Analyse.

9. Auch in Deutschland gibt es sie, die Moonshot-Projekte. Und zwar im wörtlichen Sinne. Das Münchner Raumfahrt-Start-up Isar Aerospace gehört zu den interessantesten Tech-Firmen des Landes. Die Vision des Gründerteams: Eine Rakete pro Woche ins All zu schicken. Nun hat die Firma weitere 155 Millionen Euro eingesammelt. Die erste Rakete soll noch dieses Jahr starten. Die Hoffnungen sind groß, auch wenn alle davon ausgehen, dass die erste Rakete recht schnell explodieren dürfte. Aber eben genau damit sammelt das Unternehmen wertvolle Erfahrung. Jeder Fehlstart eine Lektion. Ein schöner Gedanke, der in unserem Land oft zu kurz kommt.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Herzlichst

Ihr

Sebastian Matthes

Chefredakteur Handelsblatt

Das Morning Briefing plus können Sie im Rahmen Ihres Handelsblatt-Digitalabonnements kostenfrei erhalten oder hier separat abonnieren.