Morning Briefing Plus – Die Woche Der Lichtblick in all dem Drama: Der Wochenrückblick des Chefredakteurs

Inflation, Energie-Krise, Ukraine-Krieg: Trotz aller Negativschlagzeilen gibt es Lichtblicke aus der Unternehmenswelt. In der Krise könnte Großes entstehen.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

wenn man am Ende so einer Woche auf die Schlagzeilen der zurückliegenden Tage blickt, dann bekommt man eine Ahnung davon, wie komplex die Lage ist, auf die unsere Welt gerade zusteuert: Gasimporteure werden verstaatlicht, um sie vor dem Kollaps zu retten – und als Beifang erwirbt der Bund damit schwedische Atomkraftwerke, während er in Deutschland am Atomausstieg zum Jahresende festhält.

Europäische Fabriken müssen wegen hoher Energiepreise reihenweise die Produktion drosseln, die Inflation wächst trotz scharfer Reaktionen der Notenbanken weiter, immer mehr Entwicklungsländer geraten in Zahlungsschwierigkeiten. Und während die Ukraine Geländegewinne verkünden kann, macht Russland 300.000 Reservisten mobil – und droht unmissverständlich mit dem Einsatz von Atomwaffen. Und all das hängt irgendwie miteinander zusammen.

Die Schlagzeilen werden beherrscht von einem höchst unsicheren Ausblick in die Zukunft. Es ist die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, über all dies zu berichten, und das tun wir beim Handelsblatt mit großer Leidenschaft rund um die Uhr.

Doch die Aufgabe von Journalismus endet nicht damit, die Dramen der Gegenwart nachzuzeichnen. Journalismus bedeutet auch, zu beschreiben, mit welchen Ideen sich Menschen, Unternehmen und Regierungen gegen die Krise stemmen – und wo in all dem Drama auch Neues entsteht. Auch das verstehen wir beim Handelsblatt als unsere Mission.

In diesem Geist ist unser großer Report zum Wochenende entstanden, bei dem Reporterinnen und Reporter des Handelsblatts durchs Land gereist sind, um zu erfahren, wie die Stimmung bei großen wie kleinen Unternehmen wirklich ist und wie sie durch die multiplen Krisen steuern.

Gerade in schwierigen Zeiten lohnt es sich übrigens, auch darauf zu achten, wo Neues entsteht. Denn gerade in Krisenzeiten entstehen oft die ganz großen Ideen: Google und Paypal etwa wurden unmittelbar vor dem New-Economy-Crash gegründet, LinkedIn und Facebook kurz danach. Gut möglich, dass es wieder so kommt.

Vielleicht steht am Ende sogar eine Effizienz-Revolution, wie die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer neulich in meinem Podcast Handelsblatt Disrupt sagte.

Die Wirtschaftsweise rechnet mit Effizienzsteigerungen bei den Unternehmen. (Foto: imago images/Jürgen Heinrich) Monika Schnitzer

Venture-Investoren setzen derzeit jedenfalls verstärkt auf Lösungen, die Unternehmen und Haushalten beim Energiesparen helfen oder Geschäftsprozesse vereinfachen. Auch Logistik-Start-ups, die Lieferketten effizienter machen, sind gefragt. Ebenso Satellitenfirmen, die helfen, diese Lieferketten zu überwachen. Ebenfalls im Fokus sind diejenigen, die gerade ein ganz neues Unternehmen starten. Denn wer in so einer Lage ein neues Unternehmen gründet, das wissen Investoren, ist entweder verrückt oder hat wirklich eine große Idee. Oder beides. Und wer weiß, vielleicht kommt das Google der Energieeffizienz ja tatsächlich aus Europa.

Was uns diese Woche noch beschäftigt hat:

1. Eine ganze Reihe von Dax-Unternehmen kommt erstaunlich gut durch die Krise. Bislang jedenfalls. Mein Kollege Ulf Sommer hat die Bilanzen angeschaut – und erklärt, woran das liegt. Die interessanteste Zahl seiner Analyse: 15 Dax-Konzerne werden 2022 sogar den höchsten Nettogewinn ihrer Firmengeschichte erwirtschaften.

2. Eine andere Zahl sollte uns derweil zu denken geben: Die Erzeugerpreise sind im August um knapp 46 Prozent gestiegen, so viel wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Hinter dem Index steckt die durchschnittliche Preisentwicklung von Rohstoffen und industriellen Vorprodukten. Um das auszugleichen, werden die Hersteller versuchen, die Preise an ihre Kunden weiterzureichen. Das Schlimmste bei der Inflation stehe uns deshalb noch bevor, kommentiert mein Kollege Frank Wiebe.

3. Die Rekordinflation bekommen Unternehmen auch von unerwarteter Seite zu spüren: Zahlreiche Techfirmen erhöhen die Preise für Softwareprodukte und Cloud-Dienste. SAP hat es getan, Google und Microsoft auch. Die Anbieter begründen den Schritt mit Inflationsdruck. Tatsächlich dürfte es vor allem Marktmacht sein. Sie tun es, weil sie es können. „Microsoft benimmt sich immer mehr wie ein Elefant im Porzellanladen”, lästert der CIO eines deutschen Unternehmens.

4. Was bedeutet all das für die Wirtschaft? Damit beschäftigen sich das Handelsblatt Research Institute (HRI) und sein Präsident Bert Rürup in der aktuellen Konjunkturprognose. Fazit: Schon im dritten Quartal wird die Wirtschaftsleistung leicht sinken. Dieser Abschwung wird sich im Spätherbst und Winter dann beschleunigen, ehe sich im Laufe des ersten Halbjahres 2023 die Konjunktur wieder stabilisieren dürfte. Die gute Nachricht: Eine Insolvenzwelle fürchten die Ökonomen nicht – und die Nachfrage nach Arbeitskräften werde hoch bleiben. Der Arbeitsmarkt wird damit zu einer wichtigen Konjunkturstütze.

5. Die neue Mangelwirtschaft zeigt sich mitunter an unerwarteter Stelle: Auf einmal ist sogar CO2 knapp, und deshalb müssen erste Brauereien, Limo-Hersteller und Gemüsebauern den Betrieb einstellen. Der Grund für den Engpass: CO2 ist ein Abfallprodukt der Düngemittelproduktion, die wegen der hohen Gaspreise zunehmend aus Europa verschwindet.

Wird bald das Bier knapp? Den Brauereien und anderen Getränkeherstellern fehlt die Kohlensäure. (Foto: picture alliance/dpa) Brauerei

6. Ein spannender Report kam diese Woche aus Boston, einem der Hotspots der weltweiten Biotech-Forschung. Bayer baut hier einen Innovation Hub auf und will an der Zukunft der Krebstherapie forschen. 100 Millionen Dollar hat der Konzern dort bereits investiert. Und dabei geht es um nichts weniger als eine medizinische Revolution: Zell- und Gentherapien, die mit Künstlicher Intelligenz und Datenanalyse kombiniert werden, sollen um ein Vielfaches wirksamer im Kampf gegen Krebs, Muskelschwäche und andere Krankheiten sein.

7. Kurz nachdem Wladimir Putin die Teilmobilmachung verkündete, begann die Flucht, wie Handelsblatt-Korrespondenten berichten: In die Türkei, nach Finnland, Georgien und Armenien. Flugtickets in diese Länder kosten mitunter bis zu 4000 Euro – viele Strecken sind komplett ausgebucht. Ziel sind vor allem diejenigen Länder, für die Russen kein Visum brauchen. „Es ist ein fieses Gefühl, dass dein Leben in diesem Moment nicht dein eigenes ist“, berichtet eine junge Russin dem Handelsblatt.

Junge Menschen verlassen Russland zu Tausenden, nachdem Putin die Teilmobilmachung angekündigt hatte. (Foto: IMAGO/Lehtikuva) Finnisch-russische Grenze

8. Der Energiemarkt ist ein höchst komplexes Gebilde. Meine Kollegin Catiana Krapp hat diese Woche ein oft übersehenes Problem in der aktuellen Energiekrise beleuchtet: Die sogenannten „Margin Calls“. Dabei geht es um eine finanztechnische Klausel, wonach Energiehändler eine Kaution hinterlegen müssen, um bei steigenden Preisen noch handlungsfähig zu sein. Doch diese Kaution bringt nun immer mehr Firmen in Existenznot. Und es stehen insgesamt 1,5 Billionen Dollar im Feuer. Wer verstehen will, weshalb der Energiemarkt einen Lehman-Moment erleben könnte, muss diesen Text lesen.

9. Auch die jüngsten Zinserhöhungen haben die Märkte bewegt – und so wird es sicher noch einige Monate weitergehen. Und doch gibt es Anlagestrategien, mit denen sich zweistellige Renditen erzielen lassen – unser Geldanlage-Team hat sie sich näher angesehen.

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende.

Herzlichst

Ihr

Sebastian Matthes

Chefredakteur Handelsblatt

