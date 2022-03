Morning Briefing Plus – Die Woche Der Ukrainekrieg und die Wirtschaft: Der Wochenrückblick des Chefredakteurs

Eine Feuerpause in der Ukraine scheint nicht in naher Zukunft: Während Selenskis Video-Ansprache im Bundestag fielen weiter Bomben auf Kiew.

Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,

vergangene Woche gab es diesen einen, kurzen Moment der Hoffnung. Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs sah es nach Annäherung aus, als Russlands Außenminister Sergej Lawrow von Fortschritten bei den Ukraineverhandlungen sprach. Die Börsen reagierten prompt mit einem Kurssprung.

Doch so schnell, wie es einigen schien, wird es nicht zu vertieften Verhandlungen oder gar einer Feuerpause kommen: Während der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski per Videoschalte vor dem Bundestag sprach, fielen weiter Bomben auf Kiew. Sein Appell „Herr Bundeskanzler, geben Sie Deutschland die Führungsrolle, die Deutschland verdient“ verhallte. Die Bundesregierung sah sich nicht in der Lage, darauf zu antworten.

Mein Kollege Martin Murphy hat derweil mit Militärexperten über die Frage gesprochen, wie diese schier ausweglose Situation aufgelöst werden kann. Wahrscheinlichstes Szenario: In zwei Wochen sind beide Kriegsparteien militärisch erschöpft. Wladimir Putin werde wegen der eigenen militärischen Schwäche zu Gesprächen bereit sein. Ob sich der Krieg fortsetzt oder nicht, ist allerdings unklar – fest steht, so die Experten: Putin muss eine Lösung finden, „die nach Sieg aussieht“.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Wirtschaft bekommt die Krise jedenfalls mit voller Wucht zu spüren: Die Energiepreise steigen, Lieferketten reißen – und viele Rohstoffe werden knapp. Vergangene Woche haben zahlreiche Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen teils drastisch gekappt. Das Handelsblatt Research Institute (HRI) hat die Erwartungen von 3,4 Prozent auf 2,7 Prozent gesenkt.

Im nächsten Jahr rechnen die Ökonomen mit einer Wachstumsrate von zwei Prozent. „Da sich diese Entwicklung fortsetzen wird, werden ab den 2030er-Jahren Zuwächse der gesamtwirtschaftlichen Leistung keine Selbstverständlichkeit mehr sein“, mahnt HRI-Präsident Bert Rürup.

Handelsblatt-Titelseite der Wochenendausgabe. Gewinnwarnung für Deutschland

Die Auswirkungen sind weltweit spürbar:

Der Bund musste den Braunkohlekonzern Leag mit einem 5,5 Milliarden Euro schweren Kredit stützen, wie mein Kollege Jürgen Flauger exklusiv berichtet. Das ostdeutsche Unternehmen war durch die dramatisch steigenden Energiepreise in Schwierigkeiten geraten.

Doch das dürfte erst der Anfang gewesen sein. Europäische Energiehändler warnen angesichts der Preisschwankungen bei Öl, Gas und anderen Energieträgern vor einer Finanzkrise des globalen Rohstoffhandels.

Durch die steigenden Spritpreise können viele kleinere Logistikunternehmen nicht mehr profitabel wirtschaften.

Und die Probleme gehen weit über die Energiebranche hinaus: Weil Moskau kein Weizen mehr exportiert, droht ärmeren Ländern in Asien und Afrika ein „Hurrikan des Hungers“, warnt UN-Generalsekretär António Guterres.

Und auch, fast hätte man es geahnt, wird durch die Krise die Halbleiterproduktion beeinträchtigt.

All das zeigt: Der Krieg in der Ukraine ist nicht nur eine sicherheitspolitische Zeitenwende. Auch ökonomisch verschieben sich gerade die Koordinaten – und das ist ohne Zweifel eine Bedrohung vor allem des deutschen Geschäftsmodells, wie unsere große Titelgeschichte zeigt.

Wenn Europa in den vergangenen Wochen aber eines bewiesen hat, dann war es die Fähigkeit, gemeinsam zu handeln: Binnen Stunden haben sich die Länder der EU auf ein historisch nie da gewesenes Sanktionspaket gegen Russland, eine Strategie zur künftigen Gasversorgung des Kontinents und einen Plan für den Umgang mit Millionen Geflüchteten aus der Ukraine geeinigt. Diese Energie sollten europäische Wirtschaftspolitiker nun nutzen, um den Kontinent auch ökonomisch zu revitalisieren.

Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:

1. Die Politik bereitet sich derweil auf den Ernstfall vor: einen Ausfall russischer Gaslieferungen. Dafür entwickelt die Bundesnetzagentur Pläne, welche Unternehmen bei einem Lieferstopp als Erstes vom Netz gehen müssen, erfuhr das Handelsblatt-Energieteam aus Branchen- und Regierungskreisen. Vieles ist in der Debatte noch ungewiss, zum Beispiel welche Firmen es als erste trifft. Bei den allermeisten Unternehmen verursachen auch kurze Lieferstopps enorme Schäden.

2. Medien berichten dieser Tage intensiv über die Millionen Geflüchteten aus der Ukraine. Dabei erlebt auch Russland einen dramatischen Exodus, wie dieser Korrespondenten-Report zeigt. Tausende gut ausgebildete Wissenschaftlerinnen, Computerspezialisten und Gründer können sich eine Zukunft unter Wladimir Putin nicht mehr vorstellen. Besonders von der Abwanderung betroffen: die IT-Branche. Unternehmern gehen die Fachkräfte aus – eine Kriegsfolge, die Russlands wirtschaftliche Zukunft langfristig gefährdet.

(Foto: Imago (4), dpa) Russland: Der Ukrainekrieg stößt auch bei vielen Russinnen und Russen auf Ablehnung.

3. Es ist ein Schulden-Risiko mit Milliarden-Dimensionen: Die größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland sind doppelt so hoch verschuldet wie noch vor zehn Jahren, zeigen exklusive Berechnungen meines Kollegen Ulf Sommer. Das wird spätestens seit Beginn der Ukrainekrise zum Problem. Ganz vorn mit dabei: die Deutsche Telekom, gefolgt von Delivery Hero, Bayer, Fresenius und Siemens Healthineers.

4. Die Notenbanken stehen vor einem Dilemma: Eigentlich müssten sie die Leitzinsen stärker anheben, um die in vielen Ländern steigende Inflation zu bekämpfen. Doch damit könnten sie die Volkswirtschaften in die Rezession schicken. Zu diesem Konflikt empfehle ich Ihnen dieses Wochenende drei Interviews: Der Vermögensverwalter Bert Flossbach glaubt, dass die Notenbanken die Inflation nicht aufhalten können. Er sagt im Handelsblatt: „Es droht ein Offenbarungseid der Notenbanken“ – und setzt auf Aktien und Gold. Bundesbank-Chef Joachim Nagel wiederum verteidigt den Kurs der Notenbanken: „Ich finde es angesichts der hohen Unsicherheit sehr wichtig, dass wir uns nicht vorfestlegen, sondern beweglich bleiben“, sagt er. US-Ökonomie-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz wiederum sagt: „Wir stecken im Nebel. Fest steht nur: Es ist eine Zäsur“.

5. Viele deutsche Firmen hatten IT-Prozesse an Tech-Start-ups in der Ukraine ausgelagert. Eben noch schreiben deren Gründer Code, jetzt helfen sie, ihr Land zu retten, wie Hannah Krolle und Thomas Jahn beschreiben. Sie schleppen Hilfsgüter ins Kriegsgebiet, kämpfen in der ukrainischen Armee oder setzen ihre Arbeit in improvisierten Schutzräumen fort. Ein höchst lesenswerter Report über die Arbeit aus dem Bunker.

6. Die Spritpreise erreichen dieser Tage nie gesehene Rekordstände. Doch während der Ölpreis nach einem kurzen Peak wieder stark gefallen ist, kosten ein Liter Diesel oder Benzin immer noch 50 Cent mehr als vor Kriegsausbruch. Ist das wirklich Abzocke? Und wie geht es für Autofahrer weiter? Unsere Energiereporterin Kathrin Witsch hat die Antworten.

7. Bei all den schlechten Nachrichten gibt es ihn noch, den technologischen Aufbruch in Deutschland: Magdeburg könnte zu einem der wichtigsten Chip-Standorte in Europa werden. Wie unser Unternehmensressort diese Woche vorab berichtete, will der US-Chipkonzern Intel dort 17 Milliarden Euro investieren, um zwei neue Fabriken zu bauen.

8. A propos Zukunft: Kein Trendforscher kann Technologietrends so fundiert herleiten wie die amerikanische Futurologin Amy Webb. US-Korrespondent Stephan Scheuer und Leonie Natzel haben ihre wichtigsten Thesen zusammengefasst. Spoiler: Cyberwaffen, NFTs und Hightech-Medizin im Wohnzimmer bestimmen die Tech-Welt der Zukunft. Aber sehen Sie selbst.

9. Es gibt zwei Momente aus der vergangenen Woche, die mir in Erinnerung bleiben. Da ist der emotionale Auftritt Selenskis im Bundestag, auf den die Bundesregierung keine Antwort fand. Und da ist der mutige Auftritt der Journalistin Marina Owsjannikowa, die mit ihrer Protestaktion im russischen Fernsehen weltweit für Aufsehen sorgte. Sie hatte selbst für den Sender gearbeitet und schäme sich zugelassen zu haben, dass „Lügen über den Bildschirm liefen“. Owsjannikowa erinnerte uns noch einmal daran, wie wichtig freie Medien sind, kritischer Journalismus – und ja, auch medialer Widerspruch.

Ich wünsche Ihnen ein sonniges und erholsames Wochenende. Wir werden Sie – wie immer – rund um die Uhr auf dem Laufenden halten.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Sebastian Matthes

Chefredakteur Handelsblatt

Das Morning Briefing plus können Sie im Rahmen Ihres Handelsblatt-Digitalabonnements kostenfrei erhalten oder hier separat abonnieren.