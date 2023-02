Morning Briefing Plus – Die Woche Die beachtlichen Fähigkeiten der KI – Der Rückblick des Chefredakteurs

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Willkommen zurück zu unserem gemeinsamen News-Espresso am Morgen. Was für eine ereignisreiche Woche! Während die Welt eben noch über chinesische Spionageballons diskutierte und ein verheerendes Erdbeben Teile Syriens und der Türkei verwüstete und unendliches Leid anrichtete, präsentierten Tech-Konzerne neue Chatbots, die schon bald Briefe schreiben, Reden formulieren und die Internetsuche revolutionieren sollen.

Das von Microsoft unterstützte ChatGPT soll da nur der Anfang gewesen sein, prompt machten Google, Facebook und Tencent ebenfalls große Ankündigungen. Bizarre Fehler machen die Programme noch, wie mein Kollege Stephan Scheuer hier zeigt. Beachtlich sind ihre Fähigkeiten dennoch.

Über all das konnte ich diese Woche mit einem Mann sprechen, der sich ohnehin mit den ganz großen Fragen dieser Welt beschäftigt: Am Dienstag habe ich auf der Konferenz Europe 2023 in Berlin Bill Gates interviewt.

Wir sprachen über die Klimakrise, die vergessenen Entwicklungsländer, die Lehren aus der Pandemie – und die disruptive Kraft des Chatbots ChatGPT. Gates hält die neue Generation der Künstlichen Intelligenz für so wichtig wie die Erfindung des Internets. Und, das wird Sie jetzt am Wochenende vielleicht freuen, Gates glaubt: „Wir werden weniger arbeiten müssen.“

In unserem Gespräch kritisiert er außerdem den deutschen Atomausstieg, analysiert die Chancen Europas beim grünen Umbau der weltweiten Industrie – und erklärt, was aus seiner Sicht die nächste große Gefahr für die Menschheit ist. Das ganze Gespräch können Sie diese Woche in meinem Podcast Handelsblatt Disrupt hören. Die 60 Minuten Fireside-Chat waren so schnell vorbei – dabei hätte ich noch Fragen für weitere zwei Stunden gehabt.

Noch einmal zurück zum Thema Künstliche Intelligenz: Mein Kollege Jens Münchrath hat diese Woche in einem nachdenklichen Essay nachgezeichnet, wie die exponentielle Entwicklung der KI den Menschen mit der Frage nach sich selbst konfrontiert.

Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:

1. Kaum ein Tag ohne News zum „Inflation Reduction Act“ (IRA) auf der Handelsblatt-Titelseite. Wenig andere Themen bewegen die europäische Industrie dieser Tage so sehr. Und so richteten sich die Blicke diese Woche nach Brüssel, als Kommissionschefin Ursula von der Leyen vor europäischen Staats- und Regierungschefs ihren Industrieplan ausbreitete. So weit, so erwartbar. Bemerkenswert war aus meiner Sicht, dass sich die Debatte über die europäische Industriepolitik gerade verschiebt: weg vom Fokus auf die Folgen des IRA, hin zur Wettbewerbsfähigkeit Europas insgesamt – und der Abhängigkeit von China.

Die EU will die europäische Wettbewerbsfähigkeit stärken. (Foto: IMAGO/Le Pictorium) EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen

2. Die Debatte über die grünen Milliarden-Subventionen der USA wird allzu oft eher mit gefühlten Fakten geführt, weniger mit Zahlen. Vielen ist zum Beispiel nicht klar, dass Deutschland Investitionen in grüne Energien viel stärker bezuschusst als die USA. Bis zu 40 Prozent der Kosten für Wärmepumpen etwa übernimmt der deutsche Staat, in den USA gibt es nur 2000 US-Dollar für den Einbau einer Wärmepumpe in einem Privathaushalt. Ähnlich sieht es bei den E-Autos aus. Wenn Sie informiert mitdiskutieren wollen, sollten Sie diese Analyse unseres Brüsseler Büros lesen.

3. Trümmerberge, Zeltstädte, Massengräber: Erst Tage, nachdem die Erde in der Türkei und Syrien bebte, ist das ganze Ausmaß der Katastrophe zu überblicken. Unser Istanbul-Korrespondent Ozan Demircan ist seitdem fast rund um die Uhr auf den Beinen, um über die Auswirkungen des Bebens zu berichten.

Nach aktuellen Schätzung kamen bei der Katastrophe allein in der Türkei 20.000 Menschen ums Leben. Handelsblatt-Korrespondent Ozan Demircan im Erdbebengebiet

Gerade erreichte er das Bergdorf Kırıkhan in der südtürkischen Provinz Hatay. Für ein Interview für unseren Podcast „Handelsblatt Today“ musste er sich in seinen Mietwagen setzen, während draußen Notarztwagen vorbeirasten und Bagger Trümmer wegschoben. Als Helfer auf einmal einen gefüllten Leichensack an ihm vorbeitrugen, stockte ihm der Atem. Demircan wird das ganze Wochenende weiter aus der Region berichten. Seinen aktuellen Report finden Sie hier.

4. Der grüne Boom stockt. Während Firmen immer größere Solarprojekte ankündigen, kommen die Kommunen nicht mehr hinterher. Mitunter dauert es Jahre, bis neue Solarparks angeschlossen oder genehmigt sind. Das muss diese neue Deutschlandgeschwindigkeit sein, von der Bundeskanzler Olaf Scholz so gerne spricht.

5. Auch Leverkusen hat eine turbulente Woche hinter sich. Am Montag berichtete das Handelsblatt, dass immer mehr Investoren immer lauter die Zerschlagung Bayers und die Ablösung von Bayer-CEO Werner Baumann fordern. Zumindest bei Punkt Zwei hat der Aufsichtsrat geliefert: Kurz darauf verkündete der Konzern die vorzeitige Ablösung des Konzernchefs. Hier lesen Sie, warum so viele Investoren den neuen Chef Bill Anderson für eine gute Wahl halten und welche Probleme nun auf ihn warten. Bleibt nur noch eine Frage: Was wären die einzelnen Sparten im Fall einer Aufspaltung wert? Unser Industrieteam hat es für Sie recherchiert.

6. Mit viel Tamtam verkündete der US-Chip-Konzern Intel vor einigen Monaten, eine Chipfabrik in Magdeburg bauen zu wollen. Doch das Projekt stockt. Und der Konzern will mehr Geld, als die vom Bund bereits zugesagte 6,8 Milliarden Euro. Nach Recherchen unseres Berliner Büros hält der Konzern inzwischen Zuschüsse von fast zehn Milliarden Euro für nötig. Die Reaktionen in der Bundesregierung sind – völlig zu Recht – eher verhalten.

7. Zur Erfolgsgeschichte der USA gehört auch die Fähigkeit, groß zu denken. Das tut US-Präsident Joe Biden gerade wieder einmal (und es geht jetzt nicht um Industrie-Subventionen). Sondern um Krebs. Biden will die Todesfälle durch Krebs innerhalb von 25 Jahren halbieren. Mein Kollege Felix Holtermann beschreibt in seinem Report einige besonders faszinierende Projekte.

Die Erkrankungen an Krebs haben um ein Viertel zugenommen. (Foto: dpa) Computerbild einer Krebszelle

8. Ich habe zwar nur saniert, aber auch das war schon kein Vergnügen. Die Lage beim Neubau dagegen ist ein Albtraum, wie unser großer Report zum Wochenende zeigt. Und diesen Albtraum erleben sowohl Privatleute wie auch professionelle Bauträger. In einer großen Analyse beschreiben Heike Anger und Silke Kersting, warum Bauen in Deutschland zur Qual geworden ist, weshalb die Preise auf dem Bau so drastisch steigen und weshalb so viele Baustellen stillstehen – ein Blick in unsere Nachbarländer zeigt übrigens, wie es besser geht.

In Deutschland zu bauen, gleicht derzeit einem Albtraum. Vorsicht, Neubau



Welche Fallen für private Bauprojekte Sie kennen sollten und wie diese sich vermeiden lassen, lesen Sie hier.

Interessant ist auch der Blick auf die ganz aktuellen Preise von Wohnimmobilien, die nämlich weiter fallen. Am stärksten in Frankfurt, hier brachen die Häuserpreise um rund fünf Prozent ein.

Durch Fehler in der Vorbereitung kann der Traum vom eigenen Haus schnell zum Albtraum werden. Baustelle

9. Erinnern Sie sich noch an den Abgesang amerikanischer Investoren auf Europa? Er ist kaum sechs Monate her. Nun sind sie alle zurück. Und Europäische Aktien erreichen immer neue Höchststände. Der Dax etwa erreichte am Donnerstag den höchsten Stand seit zwölf Monaten. Finanzkorrespondentin Andrea Cünnen beschreibt, warum Fondsmanager Europa mittlerweile gegenüber den USA bevorzugen.

