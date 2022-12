Morning Briefing Plus – Die Woche Die Suche nach der Zukunftsformel: Der Wochenrückblick des Chefredakteurs

Bei der Diskussion über die Zukunft der Industrie blickt Deutschland oft in die Vergangenheit. Alte Innovationen werden nur optimiert, Disruption findet woanders statt.

Je intensiver wir in der aktuellen Krise über die Zukunft nachdenken, desto mehr befassen wir uns in Wirklichkeit mit der Vergangenheit. Womit wir bei der Debatte über die deutsche Industrie wären, deren Zukunft im Wochentakt in mehr oder weniger hochkarätigen Diskussionsrunden verhandelt wird. Es sind diese typischen „Immer-Noch“-Runden, in denen so Sätze fallen wie: „die deutschen Unternehmen verdienen immer noch sehr gut“, der Mittelstand ist „immer noch stark“ oder China sei für viele Branchen „immer noch der am schnellsten wachsende Markt“. Das ist die Rhetorik eines Abstiegskampfes.

An all das musste ich denken, als wir diese Woche das Interview mit dem Wirtschaftshistoriker Adam Tooze von der Columbia-Universität in New York veröffentlichten, der Deutschland „einen Industrie-Fetisch“ vorwirft. Tooze bezweifelt, dass das Zusammenschrauben von Autos und das Kochen von Stahl „zum deutschen Selbstverständnis passt, an der Spitze der weltwirtschaftlichen Errungenschaften zu stehen“. Viele wirtschaftspolitische Debatten drehen sich aber um nicht viel mehr als das.

(Foto: imago images / gezett) Adam Tooze: Der Wirtschaftshistoriker sieht die Zukunft Deutschlands in Dienstleistungen und Forschung – nicht mehr in der Industrie.

Ich frage mich schon länger, wann Deutschland von diesem Land der Disruptoren - in dem kluge Köpfe das Telefon, die Kernspaltung und das Auto erfunden haben – zu einem Land wurde, das diese Innovationen der Vergangenheit nur noch optimiert, während die großen Disruptionen anderswo stattfinden.

Krisen können Zäsuren sein, in denen man innehalten kann, um ein neues Zukunftsbild zu entwickeln, eine Zukunftsformel. Doch das Gegenteil passiert gerade. Zu oft versuchen wir, die Fragen der Zukunft mit den Antworten aus der Vergangenheit zu bearbeiten.

Statt Millionen in die Rettung von Warenhauskonzernen zu stecken, sollten lieber Millionen in noch mehr KI-Forschung fließen. Statt Milliarden mit Spritpreisbremsen zu verplempern, wäre dieses Geld besser in junge Unternehmen investiert, die an Durchbruchsinnovationen in Kernfusion oder Biotech arbeiten. Und würde dann noch ein Bruchteil der milliardenschweren Rettungspakete in eine zeitgemäßere Ausstattung von Schulen und Universitäten fließen, dann würde Deutschlands Wohlstand endlich nicht mehr an Hochöfen und Ammoniakproduktion hängen.

Ohne ein neues Zukunftsbild aber läuft dieses Land weiter der Vergangenheit hinterher. In unserer Titelgeschichte beschäftigen wir uns diese Woche übrigens genau mit der Frage: Wie kann der Staat der deutschen Industrie helfen, ohne eine träge Subventionswirtschaft heranzuzüchten?

Der Wohlstand von Deutschland hängt maßgeblich von der Industrie ab. Doch diese steckt tief in der Krise.

Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:

1. Am Wochenende richtet sich unser Blick nach Brüssel: Die EU will den europäischen Emissionshandel reformieren, das wohl entscheidende Instrument im Kampf gegen den Klimawandel. Allerdings müssen sich die Mitgliedsstaaten und das EU-Parlament bis Sonntag noch in einigen entscheidenden Punkten einigen. Hier lesen Sie, worum es im aktuellen Streit geht. Und natürlich wird Sie unser Brüsseler Handelsblatt-Büro das ganze Wochenende über zu den wichtigsten News in der Sache auf dem Laufenden halten.

2. Die Kollegen dort sind ohnehin schwer eingespannt, seit Brüssel von einem Korruptionsskandal erschüttert wird. Handelsblatt-Recherchen zeigen nun, dass der Skandal auch in Katar für massive Unruhe sorgt: Der Außenminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani etwa sei „außer sich vor Wut“. Den Kataris dämmert offenbar, dass die Sache ihre Imagekampagne um Jahre zurückwerfen wird.

(Foto: VIA REUTERS) Eva Kaili, Ali bin Samikh al-Marri: Die einstige Vizepräsidentin des Europaparlaments vor der WM zu Besuch in Katar beim Arbeitsminister.

3. Es ist die Wissenschaftssensation des Jahres: Zum ersten Mal in der Geschichte haben US-Wissenschaftler an der National Ignition Facility im Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien erfolgreich eine Kernfusionsreaktion erzeugt, bei der mehr Energie gewonnen als verbraucht wird. Und das ist deshalb so spektakulär, weil in einigen Jahren mithilfe der Kernfusion klimaneutral und sicher grüner Strom in großen Mengen erzeugt werden könnte. Wie sich der Durchbruch schon jetzt in den USA auswirkt, welche Dimension er für den deutschen Markt hat und warum Europa Technologieoffenheit fehlt, bespreche ich in meinem Podcast Handelsblatt Disrupt mit Moritz von der Linden, Mitgründer und CEO des Kernfusions-Start-ups Marvel Fusion.

4. 100 Tage ist der neue VW-Chef Oliver Blume im Amt – höchste Zeit für eine Bilanz: Was der Manager bislang bewegt hat, haben meine Kollegen des Auto-Teams zusammengefasst. Ihr Ergebnis: Erstaunlich viel. Und es beginnt bei einer anderen Kultur.

5. Großbritannien stand diese Woche in weiten Teilen still. Das Land erlebt die schwersten Streiks seit den Siebzigerjahren. Viele Briten sind im Hinblick auf die gebrochenen Brexit-Versprechen der konservativen Regierung desillusioniert und „angesichts der Widrigkeiten des Alltags abgekämpft“, schreibt London-Korrespondent Torsten Riecke in einem lesenswerten Report. Doch was viel schlimmer sei, „das Land ist mit sich selbst nicht mehr im Reinen“. Und das dürfte sich so bald nicht bessern: Von den G7-Staaten weist Großbritannien nach Angaben der OECD das geringste Wachstum und die höchste Inflation auf.

Longread UK (Foto: Getty Images (4)) Longread UK

6. Taiwan hat zuletzt weltweit Schlagzeilen gemacht, weil TSMC, der größte Chiphersteller des Landes, seine Investitionen in den USA auf 40 Milliarden Dollar verdreifachte. In dem Inselstaat läuft nun die Debatte, ob die Hightechindustrie des Landes aus Angst vor einem chinesischen Angriff abwandern könnte. Asien-Korrespondent Martin Kölling geht der Frage nach, wie berechtigt die Existenzängste der Taiwanesen sind. Die Sorgen können jedenfalls niemandem egal sein. Kaum ein Land ist für die internationale Hightech-Wirtschaft so wichtig, weil es die ganze Welt mit Chips beliefert. Und wir erinnern uns, was für ein Chaos quer durch die Wirtschaft allein die Lieferengpässe zu Corona-Zeiten verursacht haben.

7. In Deutschland ging derweil ein historischer Prozess zu Ende: Hanno Berger, früher Finanzbeamter und dann Staranwalt, wurde wegen besonders schwerer Steuerhinterziehung zu acht Jahren Haft verurteilt. Berger steht im Mittelpunkt des Cum-Ex-Skandals. Unser Investigativ-Chef Sönke Iwersen schreibt seit Jahren über ihn und hat Berger vor Jahren sogar in seinem Versteck in der Schweiz besucht. Zum Urteil zeichnet das Handelsblatt den Lebensweg des Mannes nach, der nie genug kriegen konnte. Berger war damit aber nicht allein. Ein Netzwerk aus namhaften Banken und reichen Privatinvestoren, beraten von den besten Anwälten, räuberte gut zwei Jahrzehnte die Steuerkasse aus. Nun laufen 120 Verfahren mit 1600 Beschuldigten. Darüber sprechen meine Kollegen übrigens auch im Podcast Handelsblatt Crime.

8. Ein zweiter spektakulärer Fall hat die internationale Justiz diese Woche beschäftigt. Der Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, wurde am Montagabend überraschend in seiner Wahlheimat auf den Bahamas festgenommen. Eigentlich sollte er am Dienstag per Videokonferenz vor dem US-Repräsentantenhaus aussagen. FTX, eine der größten Kryptoplattformen der Welt, war pleite gegangen und Bankman-Fried steht im Verdacht, Milliarden Dollar veruntreut zu haben. Der 30jährige galt als Heilsbringer der Digitalwährungen, meine Kollegen Felix Holtermann und Astrid Dörner hatten ihn noch vor wenigen Tagen zu den schwer wiegenden Vorwürfen interviewt.

(Foto: Reuters) Sam Bankman-Fried: Der FTX-Gründer kommt nicht auf Kaution frei.

9. Notenbanken haben zuletzt so viel Gold gekauft wie seit 1967 nicht mehr. Das Problem dabei: Bei rund 300 Tonnen des Edelmetalls ist unklar, wer hinter den Käufen steckt. Die Spur führt nun nach Russland.

