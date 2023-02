Morning Briefing Plus – Die Woche Die Wahrheit über die neue Deutschland-Geschwindigkeit – Der Rückblick des Chefredakteurs

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

willkommen zurück zu unserem gemeinsamen Blick auf die vergangene Woche, die mit einem denkwürdigen Tag endet. Vor einem Jahr hat Russland die Ukraine überfallen, was viele Politiker in Europa erst wahrhaben wollten, als die russischen Truppen über die Grenzen der Ukraine marschierten. Mein Kollege Jürgen Klöckner berichtete damals aus Kiew, auch ihn traf der Angriff völlig unvorbereitet.

Ein Jahr später hat unsere Redaktion analysiert, wie der Krieg die Welt verändert hat – und mit welchen Szenarien Sicherheitsexperten und Wissenschaftlerinnen für die nächsten Monate rechnen. Russland wird den Angriff sobald jedenfalls nicht beenden, und genauso wenig wird Kiew kapitulieren. Wie nun eine neue Phase des Krieges beginnt, beschreiben Reporterinnen und Reporter des Handelsblatts: ein langer Ermüdungskrieg nämlich, der Monat für Monat Abertausende Leben kosten wird.

Das versteht niemand besser als die Menschen in der Ukraine, die unser International Correspondent Mathias Brüggmann in den vergangenen Wochen besucht hat. In einer bewegenden Reportage porträtiert er ein zerrissenes Land: Er trifft einen Soldaten, der für die Taufe seines drei Monate alten Babys für wenige Stunden von der Front in die Heimat gereist ist, spricht mit jungen Menschen, die zwischen Partys und Luftalarm nach etwas Normalität suchen, und interviewt Unternehmer, die mitten im Krieg versuchen, ihr Geschäft am Laufen zu halten.

(Foto: Mathias Brüggmann) Taufe in Lwiw: Der Vater der kleinen Maria wurde für die Taufe seiner Tochter wenige Stunden von der Front freigestellt.

Aber auch unsere Redaktion hat sich durch den Angriff auf die Ukraine verändert, um die disruptiven Entwicklungen nach dem Kriegsausbruch und deren Folgen für die Wirtschaft bestmöglich zu beschreiben. Auslandschefin Nicole Bastian und ihr Team befassen sich fast täglich mit diesen neuen geoökonomischen Herausforderungen, ganz aktuell in einer sehr hörenswerten Podcast-Reihe.

Diese Berichte aus aller Welt ergänzen wir mit immer neuen Kolumnisten und Expertinnen in den relevanten Feldern. Einer von ihnen ist der ehemalige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger; eine andere ist Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Das Handelsblatt hat zudem ein Team aus Reporterinnen und Reportern rund um Martin Murphy aufgebaut, das sich mit Sicherheitsfragen beschäftigt: dazu gehört neben einem tiefen Blick in die Rüstungsindustrie und die Verteidigungspolitik auch Expertise im Feld der virtuellen Kriegsführung und enge Kontakte zu Nachrichtendiensten. Außerdem haben wir mit Mareike Müller eine neue Osteuropa-Korrespondentin, die aus dem Baltikum heraus beobachtet, wie der Krieg Europa verändert.

Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:

1. Irgendwie war es eine erwartete Enttäuschung: In München kündigte der chinesische Chefdiplomat Wang Yi vor einer Woche an, sein Land werde einen Friedensplan für den Krieg in der Ukraine entwickeln. Gestern Morgen kam dann der 12-Punkte-Plan für einen Waffenstillstand und Friedensgespräche zwischen den Kriegsparteien. Ein Vorschlag, der schon „mit Veröffentlichung tot“ sei, sagen China-Experten, weil er schlicht eine Waffenruhe fordert, viel mehr nicht. Die USA werfen der chinesischen Staatsführung derweil vor, Russland zu unterstützen und sogar Waffenlieferungen zu erwägen.

2. Etwas ruhiger geht es derzeit in London zu. Jedenfalls im Norden der Stadt, dem Wohnort vieler russischer Oligarchen. Denn die Luxus-Paläste stehen in vielen Fällen leer. Unser London-Korrespondent Torsten Riecke hat sich vor Ort umgesehen und ihre Anwesen besucht: Entstanden ist ein eindrucksvoller Report über das geheime Luxusleben und den märchenhaften Reichtum von Putins Komplizen.

3. Seit ich mich für Technologie interessiere, hat Hasso Plattner die deutsche Tech-Szene geprägt: Er hat den wertvollsten Dax-Konzern mitgegründet und das Unternehmen jahrelang als Chef des Aufsichtsrats mitgeprägt. Nun tritt er ab. Und mein Kollege Christof Kerkmann hat mit ihm über die schwierige Zeit des Übergangs gesprochen und auch darüber, was er als nächstes macht.

4. Immer wenn Olaf Scholz von der neuen Deutschlandgeschwindigkeit spricht, die wir angeblich gerade erleben, muss ich an Weinbergschnecken denken. Denn während Berlin die fix angeschlossenen LNG-Terminals feiert, leben viele Menschen in einer ganz anderen Realität: Von der Grundsteuererklärung über Genehmigungsverfahren bis hin zum dringend nötigen Ausbau der Elektroauto-Ladeinfrastruktur: Es hakt überall. Eine zunehmend digitale Gesellschaft trifft auf ein bürokratisches System, das immer komplizierter und schwerfälliger wird. Höchste Zeit für das Handelsblatt, die Schnecken einmal aufs Cover zu bringen – zusammen mit einer tiefen Analyse der Lage (und Vorschlägen, wie es besser laufen könnte).

Deutschland-Schnecke: Die Geschwindigkeit Deutschlands in Sachen Energie, Rüstung und Bau lässt zu Wünschen übrig.

5. Sie erinnern sich vielleicht, von einigen Politikern in der EU wurde der Bau von Batteriefabriken in Europa zu einer Frage nationaler Sicherheit hochgejazzt. Die Ankündigungen aus der Wirtschaft waren ebenfalls groß. Dann hörte man lange nichts. Und nun ist die Realität ziemlich ernüchternd: Rund 130 Batterieprojekte wurden in Europa angekündigt, fertiggestellt ist bislang nur ein Dutzend. Der Standort Europa ist für die Hersteller oft einfach zu langsam – und vielfach zu teuer. Vor allem im Vergleich zu den USA.

6. Das hat auch Siemens erkannt. Eben noch schaute der Konzern bullish nach China. Nun zieht es Konzernchef Roland Busch in die USA. Er will in wichtigen Konzernsparten die Produktion in den USA aufbauen, hat unser Unternehmensressort erfahren. Übrigens wollen auch Lanxess, Bayer und Bosch in Nordamerika expandieren.

7. Dass es für die deutschen Autohersteller in China nicht super läuft, ist bekannt. Das ganze Ausmaß der Dramatik zeigen nun Zahlen, die unser Autoteam recherchieren konnte: Von 5,7 Millionen Neuzulassungen lassen sich nur rund 200.000 Einheiten deutschen Marken zuordnen. Volkswagen kam im vergangenen Jahr bei rein elektrischen Fahrzeugen nur auf einen Marktanteil von 2,4 Prozent. BMW, Mercedes und Audi scheiterten mit 0,8, 0,3 und 0,1 Prozent sogar an der Ein-Prozent-Hürde.

(Foto: IMAGO/VCG) Porsche Taycan: In keinem der wichtigsten Absatzmärkte der Welt hat Porsche so wenige Exemplare des reinen Elektromodells verkauft wie in China.

8. Die einen nennen es technologischen Fortschritt, für mich ist es ein technologischer Offenbarungseid: Der Autohersteller Mercedes integriert die Dienste von Google tiefer in das eigene Betriebssystem als bislang bekannt. Für die Kunden sind das natürlich gute Nachrichten, weil Googles Karten und Unterhaltungsdienste einfach besser sind. Für die deutsche Autoindustrie ist es das Eingeständnis, im Softwarebereich ein wichtiges Feld verloren zu geben.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Herzlichst

Ihr

Sebastian Matthes

Chefredakteur Handelsblatt

