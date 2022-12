Morning Briefing Plus – Die Woche Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende: Der Wochenrückblick des Chefredakteurs

Das Jahr 2022 brachte einige Veränderungen – sowohl in der Welt, als auch beim Handelsblatt. Doch am Ende des Jahres ist es auch einmal Zeit, Danke zu sagen.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

es war ein bewegtes, ein bewegendes Jahr, das nun hinter uns liegt, auch für uns in der Handelsblatt-Redaktion. Wir mussten uns mit einem Angriffskrieg in Europa beschäftigen, mit dem sich immer weiter verschärfenden Konflikt um Taiwan, mit Rekordinflationsraten, den Folgen der Klimakrise – aber auch mit Durchbrüchen beim grünen Umbau der Wirtschaft. Doch all das soll hier heute einmal nicht das Thema sein.

Am Ende eines solchen Jahres, das uns wohl alle mehr als einmal an den Rand unserer Kräfte gebracht hat, ist es an der Zeit, Danke zu sagen. Danke, liebe Leserinnen und Leser, für Ihre Treue, Ihr Feedback und den guten und mitunter intensiven Austausch. Sie machen unseren Journalismus durch Ihr Abonnement oder den Kauf unserer Zeitung am Kiosk erst möglich: die 15.597 Texte, die wir im vergangenen Jahr veröffentlicht haben, die 10.482 Infografiken und die 15.375 Minuten Podcasts.

Und das, was in unseren Texten steht, wird immer häufiger auch von anderen aufgegriffen. Laut den Analysten von Mediatenor war das Handelsblatt 2022 erstmals das am zweithäufigsten zitierte Medium in Deutschland, direkt nach dem „Spiegel“ und vor „Bild“.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Zu unseren besonders oft aufgegriffenen Texten gehörten die Recherche zur Abschaffung der Mercedes A-Klasse, der Vorstoß von Bundesfinanzminister Christian Lindner zu einer Neuauflage des Handelsabkommens TTIP und die Recherchen rund um die vom Bund schließlich untersagte Übernahme der Dortmunder Chipfabrik Elmos.

Aber auch unsere Recherchen zum Hackerangriff auf den Dax-Konzern Continental sorgten für Aufsehen, ebenso wie die Enthüllungen des wackeligen Systems hinter dem Immobilienkonzern Adler oder die Berichte über den implodierten Zahlungsabwickler Wirecard. So entschlüsselte unser Investigativteam vor einigen Monaten etwa, wie der ehemalige Wirecard-Asienvorstand Jan Marsalek einst 315 Millionen Euro aus dem Unternehmen schleuste.

Der ehemalige Asienchef von Wirecard ist nicht aufzufinden. (Foto: Michael Meissner & Mona Eing) Jan Marsalek

Bei solchen Recherchen, die in vielen Fällen auch juristisch heikel sind, kann es kurz vor Andruck durchaus mal hektisch werden. Deshalb waren an 15 Tagen des zurückliegenden Jahres die letzten Seiten verspätet in den Druckereien. Eine Zeitung erschien aber trotzdem immer – auch wenn ich an manchen Abenden selbst nicht mehr so recht daran geglaubt habe.

Im Sommer wurde das Handelsblatt von der Fachzeitschrift „Wirtschaftsjournalist“ zur Wirtschaftsredaktion des Jahres gewählt, was die 170 Mitglieder unserer Redaktion natürlich freut.

Wichtiger ist uns aber der Zuspruch unserer Leserinnen und Leser. Deshalb haben wir es umso mehr gefeiert, dass seit wenigen Tagen erstmals mehr als 100.000 reine Digital-Abonnentinnen und -Abonnenten unser Angebot nutzen – und zwar so intensiv wie nie. Gleichzeitig hat das Handelsblatt seine Reichweite ausgebaut und laut AWA neun Prozent Leserinnen und Leser hinzugewonnen. Damit erreichen wir mittlerweile 501.000 Menschen.

Unsere Abonnenten kennen sich übrigens nicht nur besonders gut mit wirtschaftlichen Fragen aus. Sie stehen auch früher auf als andere Menschen. Während nicht zahlende Leser eher gegen sieben Uhr auf unsere Website kommen, beginnt die intensive Lesezeit unserer Abonnenten bereits um sechs Uhr.

Der Autor ist Chefredakteur des Handelsblatts. Sebastian Matthes

Besonders häufig lesen Sie dabei die Analysen unserer Finanzmärkte-Spezialisten sowie die Recherchen und Analysen unseres Energieteams, für das mittlerweile ein halbes Dutzend Redakteurinnen und Redakteure arbeitet. Und die schreiben nicht nur Texte, sondern diskutieren ihre Themen auch in dem Podcast „Green & Energy“.

Der meistgehörte Podcast ist allerdings ein anderer: Es ist die Audioversion des Newsletters „Handelsblatt Morning Briefing“ mit seinen insgesamt 721.632 Abonnentinnen und Abonnenten. Das Morning Briefing hat seit einigen Wochen mit Christian Rickens und Teresa Stiens zudem ein neues Autorenteam, nachdem der geschätzte Hans-Jürgen Jakobs nach etwas mehr als 1000 Ausgaben seine Nächte wieder anders verbringen wollte.

Weitgehend ohne Nachtschichten haben wir dieses Jahr ein neues Layout eingeführt und die Struktur der Zeitung überarbeitet – kurz zuvor hatten wir bereits eine neue Version der Handelsblatt-App herausgebracht. In den nächsten Monaten folgt dann ein neues Layout für die Website.

Seit einiger Zeit hat das Handelsblatt ein neues Layout. Das neue Handelsblatt

Klar, dass man so ein Jahr auch feiern muss. Beim Weihnachtsfest der gesamten Handelsblatt Media Group in Düsseldorf wurden 700 Liter Glühwein getrunken. Aber keine Sorge, danach hat sich niemand von uns mehr an den Rechner gesetzt, außer den Kolleginnen im Nachtdienst – und die arbeiten ganz ohne Glühwein in unserem New Yorker Newsroom.

Nun hoffe ich, dass auch Sie in den nächsten Tagen ein wenig zum Feiern kommen. Ich freue mich jedenfalls auf den Austausch mit Ihnen – auch im kommenden Jahr!

Herzlichst

Ihr

Sebastian Matthes

Chefredakteur Handelsblatt

Das Morning Briefing plus können Sie im Rahmen Ihres Handelsblatt-Digitalabonnements kostenfrei erhalten oder hier separat abonnieren.