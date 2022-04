Morning Briefing Plus – Die Woche Energie als Waffe: Der Wochenrückblick des Chefredakteurs

Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,

vor wenigen Wochen hatte ich in einem Leitartikel argumentiert, dass Deutschland sich – aller verheerenden Folgen für die Wirtschaft zum Trotz – womöglich auf einen Boykott von russischem Gas vorbereiten muss. Auf wenige Texte der vergangenen Wochen waren die Reaktionen so kontrovers. Immer wieder kam der Verweis darauf, dass Russland seine Zusagen ja immer eingehalten habe, selbst in den kältesten Tagen des Kalten Kriegs.

Was für eine Illusion. Seit dieser Woche wissen wir, dass Wladimir Putin jederzeit dazu bereit ist, Energie als Waffe einzusetzen. Spätestens seit Russland die Gaslieferungen an Polen und Bulgarien eingestellt hat und mit weiteren Lieferstopps droht, wäre es fahrlässig, sich nicht auf ein Boykott-Szenario vorzubereiten. Putin ist bereit, das Schicksal der russischen Wirtschaft aufs Spiel zu setzen – koste es, was es wolle.



Deutschland hat derweil überraschend die Blockadehaltung gegen Ölsanktionen aufgegeben. Deshalb könnte die EU schon nächste Woche weitere Strafmaßnahmen auf den Weg bringen, erfuhr unser Brüssel-Büroleiter Moritz Koch in vertraulichen Hintergrundgesprächen. Die Kommission wird den Mitgliedstaaten voraussichtlich am Dienstag einen Vorschlag vorlegen. Wenn alles glattläuft, könnte das neue Sanktionspaket, inzwischen das sechste, am Mittwoch von den EU-Botschaftern angenommen werden.

Diskutiert werden unterschiedliche Modelle: Eine Möglichkeit wäre eine stufenweise Einführung mit längeren Übergangszeiten, um den Mitgliedsstaaten Zeit zu geben, sich auf ein Ende der Öl-Lieferungen aus Russland einzustellen. Die Bundesregierung favorisiert diesen Ansatz und sieht sich dafür gut gerüstet.

Ein anderes Modell wäre die Einführung eines Preisdeckels. Die Europäer würden den Russen mitteilen, dass sie künftig nicht mehr den Weltmarktpreis für Öl zahlen, sondern nur noch eine bestimmte, deutlich niedrigere Summe. Allerdings besteht das Risiko, dass der russische Präsident Wladimir Putin sich das europäische Preisdiktat nicht gefallen lässt – und die Lieferungen einstellt: möglicherweise nicht nur von Öl, sondern auch von Gas.

Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:

1. Die russische Armee ist in der Ukraine zunehmend in Bedrängnis. Nach Rückschlägen im Norden des Landes funktioniert auch die Strategie nicht, sich auf die Abspaltung einzelner Teile der Ukraine im Osten zu fokussieren. Das meint jedenfalls der Militäranalyst Jeffrey Edmonds, der zwei Jahrzehnte in der US-Armee diente und heute für die Denkfabrik CNA arbeitet. Die Lage der Russen sei „viel schlechter, als die meisten Menschen realisieren“, sagte er in einem sehr interessanten Interview mit Katharina Kort. Doch er sagt auch: Je mehr Putin in die Defensive gerate, desto gefährlicher werde er.

2. Deutschland erlebt eine grüne Gründerwelle. Das zeigen die neuesten Zahlen eines Start-up-Monitors, die meine Kollegin Larissa Holzki diese Woche exklusiv ausgewertet hat: Demnach setzen Gründer und Investoren zunehmend auf grüne Technologien. Die meisten deutschen Start-ups werden übrigens – gemessen an der Einwohnerzahl – nicht in Berlin gegründet, sondern in Starnberg.

3. Es ist nicht lange her, da blickten viele staunend nach China. Dort schien einfach alles zu laufen: Covid war unter Kontrolle, das Wachstum zweistellig – und die Hightech-Industrie blühte. Doch auf einmal erlebt das Land eine tiefe Krise. Das Wachstum bricht ein, die Menschen wehren sich gegen harte Lockdowns und die Lage ist so labil wie nie zuvor in der Amtszeit von Staatschef Xi Jinping. Was all das für die Zukunft des Landes bedeutet, beschreibt unsere Korrespondentin Dana Heide.

4. Normalerweise interessieren sich für das Schicksal von Twitter nur ein paar Medienleute. Das war diese Woche anders. Denn Elon Musk will den Kurznachrichtendienst, der im ersten Quartal 128 Millionen Dollar Verlust machte, für 44 Milliarden Dollar kaufen. Ende der Woche bleibt deshalb die Frage: Was hat Musk mit Twitter eigentlich vor? Unsere US-Tech-Korrespondenten Felix Holtermann und Stephan Scheuer sind dieser Frage nachgegangen und haben mit zahlreichen Investorinnen und Investoren, Twitter-Angestellten und Konkurrenten gesprochen. Musk will weniger Werbung, mehr bezahlte Abos und weniger Zensur. Wohin das alles führt? Unklar. Fest steht bislang nur: Noch nie hat eine einzelne Person so viel Geld für einen Firmenkauf mobilisiert.

5. Vor 15 Jahren habe ich einen langen Report über die spannendsten deutschen Start-ups recherchiert. Ich führte mehr als 50 Gespräche für die Titelstory – allerdings nur drei davon mit Frauen. Es gebe einfach zu wenige Unternehmerinnen, hieß es damals immer wieder, zu wenige Vorbilder. Das hat sich gründlich geändert, wie der aktuelle Wochenend-Titel des Handelsblatts zeigt, in dem wir die 50 besten Unternehmerinnen Deutschlands vorstellen. Es sind inspirierende Vorbilder aus nahezu allen Branchen – quer durch die deutsche Wirtschaft. Ist nun alles gut? Natürlich nicht. Die Frauenquote bei Firmenpionieren liegt bei nur 17,7 Prozent. Und unter den 25 deutschen Einhörnern befindet sich genau eine Gründerin. Aber es ist ein Anfang, wie diese großartigen Role Models beweisen.

6. Sonne, Shorts und Bitcoins: Meine Kollegin Astrid Dörner ist diese Woche auf die Bahamas gereist. Dort trafen sich Krypto-Milliardäre und Wall-Street-Banker bei einer neuen Konferenz, um über die Revolution durch digitale Währungen und neue Anlagechancen zu sprechen. Die „Crypto Bahamas“ steht für nichts weniger als einen großen Trend: Nie zuvor waren sich traditionelle Finanzindustrie und Kryptoszene so nah. Das wird die Finanzwelt verändern.

7. Journalistenkollegen reagierten skeptisch, als das Handelsblatt im Juli 2020 berichtete, wohin Wirecard-Asienchef Jan Marsalek geflüchtet war: Moskau. Noch aus dem russischen Exil versuchte der Österreicher, sein taumelndes Firmenimperium zu steuern. Als der Milliardenbetrug in Aschheim aufflog, floh Marsalek in eine Villa im Moskauer Nobelvorort Razdory. Die Siedlung ist bekannt für prominente Bewohner, Luxusanwesen und hohe Sicherheitsvorkehrungen, berichten meine Kollegen René Bender, Mathias Brüggmann und Michael Verfürden.

8. Ich sprach neulich lange vertraulich mit einem hochrangigen Banker über Immobilienfinanzierungen. Wegen der steigenden Zinsen erlebe sein Institut gerade eine regelrechte Torschlusspanik bei Kunden: Sie kaufen, so sagte er, „die letzten Bruchbuden für Mondpreise“. Eine heikle Situation. Denn der Preisboom könnte bald enden, wie immer mehr Studien zeigen.

9. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein Essay meines Kollegen Frank Wiebe ans Herz legen, der sich mit dem Aufstieg rechter Bewegungen beschäftigt hat. Fast immer, so schreibt Wiebe, sind sie die Folge einer Überforderung durch neue Technologien, einer komplexer werdenden Welt und modernen Gesellschaften. Sie locken mit dem Versprechen, eine längst vergangene Zeit wiederherzustellen, in der angeblich alles besser war. Auf diesem Weg verbreiten sie Mythen und Verschwörungstheorien. Was dagegen hilft? Aufklärung und ein unerschrockener Kampf gegen Lügen. Das ist übrigens genau das, was guten Journalismus auszeichnet.

