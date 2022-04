Morning Briefing Plus – Die Woche Erschütterte Weltwirtschaft und Richtungswahl in Frankreich: Der Wochenrückblick der Vize-Chefredakteurin

Guten Morgen allerseits,

am Sonntag ist es so weit: Dann stehen sich der amtierende Präsident Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen bei der entscheidenden Stichwahl in Frankreich gegenüber. Wofür der 44-Jährige und seine 53-jährige Herausforderin stehen, zum Beispiel mit Blick auf den Ukrainekrieg und Russland, aber auch Wirtschaftspolitik, Rente und Immigration, das haben wir für Sie kurz und kompakt zusammengefasst.

Zum dritten Mal bewirbt sich Le Pen nun um die französische Präsidentschaft – und noch nie war sie so nah an der Macht. Obwohl Macron mittlerweile der klare Favorit ist, ist die Niederlage von Le Pen nicht besiegelt.

Dafür ist der Abstand zwischen den Kontrahenten zu gering – und es ist noch zu präsent, wie falsch Europa die Lage vor Brexit und Trump-Wahl einschätzte. Damals, im Juni und November 2016, waren wir mit einem Team aus Reporterinnen und Reportern in London und Washington mit dabei, als die Stimmung umschwang – und das Undenkbare Gewissheit wurde.

Und doch mag in Berlin und Brüssel niemand für den Fall eines Sieges von Le Pen planen. Cornelia Woll, Politikprofessorin und Präsidentin der Hertie School, beschreibt die Stimmung treffend: „Vor den Wahlen in Frankreich hält ganz Europa die Luft an und hofft, am 24. April wieder aufatmen zu können.“

Überraschungen sind immer möglich – auch in Frankreich. Zumal Le Pen im TV-Duell diesmal besser vorbereitet schien als 2017. Sie blieb ruhig, Macron wirkte mitunter fast genervt und arrogant.

Und so beschäftigt sich unser Paris-Korrespondent Gregor Waschinski in einer großen Analyse mit der Frage: Was wäre, wenn Marine Le Pen am Sonntag zur Präsidentin gewählt wird? Was würde ihr Sieg bedeuten – für Frankreich, für Deutschland, für Europa, für die Weltwirtschaft? Denn auch ökonomisch steht bei der Wahl Einiges auf dem Spiel. Eine Präsidentin Le Pen stünde für eine Politik der nationalen Abschottung, ihr Sieg wäre für Investoren ein Horrorszenario.

Macrons Chancen stehen gut. Aber ein Favorit ist erst dann ein Sieger, wenn die Stimmen ausgezählt sind. Auf handelsblatt.com finden Sie alle Informationen zum Ausgang der Wahl, Reaktionen aus Berlin, Brüssel und der Welt sowie Analysen und Einordnungen.

Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:

1. Die Erwartungen waren groß, als Olaf Scholz am Dienstagabend im Kanzleramt vor die Presse trat. Viele glaubten, er würde nun (endlich) größere Waffenlieferungen an die Ukraine ankündigen – doch das tat er nicht. Der ein oder andere fragte sich danach im politischen Berlin, auch bei der SPD, wofür es diese Pressekonferenz überhaupt gegeben habe, und warum der Kanzler seine Russland-Politik nicht verschärft.

Der (internationale) Druck auf die Sozialdemokraten wuchs spürbar weiter und so kündigte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Donnerstag an, dass sich Deutschland an einem „Ringtausch“ mit EU- und Nato-Partnern beteiligen werde. So ist Slowenien bereit, Kampfpanzer des Typs T-72 an die Ukraine zu liefern, wenn es im Gegenzug Waffen aus Deutschland erhält. Mit anderen Staaten könnte ähnlich verfahren werden. Ob das reicht, um die Rufe nach direkten Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine verstummen zu lassen, darf bezweifelt werden.

Denn Russland hat zu Beginn der Woche den befürchteten Großangriff im Osten der Ukraine gestartet. Der Leiter des ukrainischen Präsidialamts schrieb am Dienstag auf dem Messengerdienst Telegram: „Die zweite Phase des Krieges hat begonnen.“ Alle Nachrichten zum Ukrainekrieg lesen Sie in unserem Liveblog.

Wladimir Putins Töchter stammen aus der 2013 geschiedenen Ehe mit Ljudmila Putina. (Foto: Imago, Reuters) Katerina Tichonowa (l.), Maria Woronzowa

2. Die westlichen Sanktionen treffen die Menschen und die Wirtschaft in Russland hart. Laut einer Gemeinschaftsprognose, die Moskaus Notenbank bei russischen Volkswirten abgefragt hat, droht Russland ein Einbruch seines Bruttoinlandsprodukts um 15 Prozent – schlimmer als im Jahr nach dem Zerfall der Sowjetunion (1992 sank das BIP um 14,2 Prozent). Russland befindet sich im Reservemodus, auch wenn Wladimir Putin das zu verschleiern versucht.

Die vier Töchter des Kremlchefs dagegen lebten lange ein Luxusleben, wenn auch im Geheimen. Informationen über sie waren lange „top secret“ – das galt selbst für die zwei ehelichen Kinder Maria Woronzowa und Katerina Tichonowa. Doch seit Anfang April stehen die beiden Frauen auf der US-Sanktionsliste – und damit unfreiwillig im Fokus.

3. Mit Henkel und SAP wollen zwei weitere Dax-Konzerne ihr Russlandgeschäft einstellen. Das haben sie in dieser Woche angekündigt. Warum das leichter gesagt ist als getan, das erklären unsere Unternehmensreporterinnen und -reporter. Betroffene Firmen berichten vor allem von vier Problemen beim Rückzug aus Russland.

Dürfen deutsche Konzerne in Russland weiter Geschäfte machen? Ist das moralisch vertretbar? Oder ist es nicht vielleicht auch verständlich, nicht Hals über Kopf das eigene Engagement über Bord zu werfen? Diese Fragen werden auch in der Handelsblatt-Redaktion (bisweilen hitzig) diskutiert – ein klassischer Fall für zwei Meinungen: Pro und Contra.

4. Am Dienstag hat der Internationale Währungsfonds seine neue Prognose für die Entwicklung der Weltwirtschaft vorgelegt – und die fällt fatal aus. In nahezu allen großen Ländern muss der IWF seine bisherigen Erwartungen deutlich nach unten korrigieren. „Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges verbreiten sich weit wie seismische Wellen, die vom Epizentrum eines Erdbebens ausgehen“, schreiben die IWF-Verantwortlichen in der Prognose.

Zu allem Überfluss steht IWF-Chefin Kristalina Georgiewa wegen ihrer Neuausrichtung des Währungsfonds scharf in der Kritik. Etliche Mitarbeiter und Top-Ökonomen sehen es so, als beschäftige sich der IWF gefühlt nur noch mit Themen, die nicht zur Kernkompetenz der Washingtoner Weltfinanzaufsicht gehören.

5. Es ist eine eindrucksvolle Grafik, die in dieser Woche via Social Media geteilt wurde: Der Schiffsstau vor dem größten Containerhafen der Welt in Schanghai zeigt, wie China mit seiner Covid-Politik den Zusammenbruch der globalen Lieferketten riskiert. Mein Kollege Julian Olk hat weitere Grafiken identifiziert, die das womöglich größte Risiko für die Weltwirtschaft zeigen.

Der Autobauer will von der Modellreihe künftig mehr als 80.000 Einheiten pro Jahr verkaufen. (Foto: BMW) Neuer i7 von BMW

6. Diese Woche hat BMW die neue 7er-Reihe vorgestellt. Mit der siebten Generation der Luxuslimousine wollen die Münchener die S-Klasse von Mercedes-Benz attackieren – und hoffen auf üppigere Deckungsbeiträge. BMW ist geradezu zum Erfolg verdammt, denn der Autobauer wird trotz Rekordwerten bei Absatz, Umsatz und Gewinn von Investoren ungewohnt scharf kritisiert. Michael Muders, Fondsmanager bei Union Investment: „BMW ist kein schlechtes Unternehmen, aber der Konzern hat ein Glaubwürdigkeitsproblem.“ Die Führung wirke mitunter, als hielte sie sich für unfehlbar. „Es gibt keine echte Fehlerkultur.“

Aber auch bei Volkswagen gibt es Handlungsbedarf, oder genauer gesagt bei Herbert Diess. Anfang des Jahres machte der VW-CEO die neue Softwareeinheit Cariad zur Chefsache. Doch nach rund 100 Tagen fällt die Zwischenbilanz ernüchternd aus: Markenegoismen, nicht haltbare Zeitpläne und der Abgang von Topmanagern und Mitarbeitern prägen noch immer das Bild – und belasten den 63-Jährigen, der ohnehin unter Beobachtung steht.

7. Schock bei Netflix: Der erfolgsverwöhnte Streamingdienst musste zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt einen Rückgang bei der Kundenzahl vermelden. Die Aktie fiel daraufhin nachbörslich um mehr als 25 Prozent. Als Gründe nannte Netflix-Gründer Reed Hastings rund 100 Millionen Kunden, die zwar Netflix mitnutzen, aber nicht dafür zahlen, sowie den starken Wettbewerb durch andere Streaminganbieter.

8. Warren Buffett ist dagegen wieder in seinem Element. Nachdem eine Zeit lang wenig von dem Star-Investor zu hören war, hat er nun innerhalb von sechs Wochen gleich drei große Deals abgeschlossen. Seine Investmentholding Berkshire Hathaway ist mit ihrer großen Energie- und Industriesparte so positioniert, dass sie von steigenden Zinsen profitieren kann. Die Aktionäre, die der 91-Jährige Ende April zum ersten Mal seit der Pandemie wieder persönlich zum Aktionärstreffen in Omaha in Nebraska begrüßt, freut es.

9. Wie der Ukrainekrieg das Weltbild der Nach-Wende-Kinder ins Wanken bringt, das beschreibt meine Kollegin Teresa Stiens eindrücklich in ihrem Essay „Der Tag, der mir meine Illusionen raubte“. Ein Satz hat mich besonders nachdenklich gemacht: „Dieser Angriffskrieg beendete für mich und meine Generation ein Leben geprägt von an Naivität grenzender Zuversicht. Bisher kann ich nicht sicher sagen, wodurch ich diese Weltsicht ersetzen soll.“

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende – und Europa ein Aufatmen am Sonntagabend!



Herzlichst

Ihre

Kirsten Ludowig

Stellvertretende Chefredakteurin Handelsblatt

