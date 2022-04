Morning Briefing Plus – Die Woche Inflations-Schock in Europa: Der Wochenrückblick des Chefredakteurs

Die Inflation im Euro-Raum ist höher als jemals zuvor seit Beginn der Währungsunion. Ein entscheidender Faktor ist die Unsicherheit auf den Energiemärkten. Unternehmen wie staatliche Organe erproben Lösungen

Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie dieser Tage häufiger an Tankstellen vorbeifahren oder ein Haus sanieren (wie ich gerade) oder den Rohstoffeinkauf in einem Unternehmen verantworten, dann wird es Sie nicht überrascht haben: Die Inflation im Euro-Raum ist im März wieder einmal stärker gestiegen als von Fachleuten befürchtet und zwar auf 7,5 Prozent – so hoch wie noch nie seit dem Beginn der Währungsunion. Auch in Deutschland kletterten die Verbraucherpreise um 7,3 Prozent – so stark wie seit 40 Jahren nicht.

Das sorgt für enormen Druck auf die EZB. Es wird immer deutlicher, dass die Inflation im weiteren Jahresverlauf langsamer sinken wird, als von den Zentralbankern beschworen. Die stehen nun vor einem Dilemma. Erhöhen sie die Zinsen, belasten sie die ohnehin geschwächte Wirtschaft. Dabei sind die Aussichten schon jetzt so trüb wie das aktuelle Aprilwetter: Gerade erst mussten die Wirtschaftsweisen ihre Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft für 2022 auf 1,8 Prozent mehr als halbieren. Lässt die EZB die Zinsen niedrig, könnten sie die Inflationserwartungen verfestigen und die beschleunigte Geldentwertung wird zum neuen Normalzustand.

Ein entscheidender Treiber für die Inflation ist die Unsicherheit auf den Energiemärkten. Sie nimmt im Stundentakt zu, wie das Handelsblatt-Energie-Team fast rund um die Uhr berichtet: Wladimir Putin verlangt die Bezahlung von Gaslieferungen ab sofort in Rubel, will Euro-Zahlungen über eine komplizierte Konstruktion aber dennoch erlauben. Die Verwirrung um diese Entscheidung bewegte diese Woche die Märkte. Wirtschaftsminister Robert Habeck musste den Gas-Notfallplan aktivieren. Unternehmen bereiten sich daher schon auf einen Gas-Lieferstopp vor, wie unser Unternehmensressort recherchierte. Der Textildiscounter Kik etwa hat proaktiv bereits die Temperaturen in seinen Läden reduziert.

Ende der Woche dann der nächste Schlag. Das Berliner Büro des Handelsblatts erfuhr, dass im Wirtschaftsministerium Szenarien durchgespielt werden, wonach die deutschen Töchter russischer Energiekonzerne notfalls verstaatlicht werden könnten, sollten Gazprom Germania und Rosneft Deutschland in Schieflage geraten. Tatsächlich haben sie zunehmend Probleme in der Zusammenarbeit mit Banken und anderen Geschäftspartnern – obwohl sie nicht von den Sanktionen betroffen sind.

Die Geschichte zeigt die ganze Absurdität der Lage: Um die Energieversorgung in Deutschland zu sichern, muss der Staat eventuell Teile der russischen Energiewirtschaft retten. Keine 24 Stunden später wurden die Befürchtungen dann wahr: Gazprom verkündete, seine deutsche Tochter und deren Beteiligungen aufzugeben. Wie es nun weitergeht, wird in den nächsten Stunden in intensiven Verhandlungen hinter den Berliner Kulissen geklärt werden müssen. Auch die Frage, was all das für die Energieversorgung bedeutet.

Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:

1. Für die deutsche Wirtschaft wird die Unsicherheit immer mehr zum Problem. Analysten haben ihre Gewinnerwartungen für die größten börsennotierten Unternehmen drastisch nach unten korrigiert, analysiert mein Kollege Ulf Sommer. Besonders trifft es Henkel, Jungheinrich und die Lufthansa. So viel Ungewissheit über die Gewinne von Unternehmen gab es seit Jahren nicht.

US-Delegation in der Handelsblatt-Redaktion

2. Als Anfang der Woche eine Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von US-Senatoren bei uns in der Redaktion zu Gast waren, hatten sie vor allem eine Frage: Wie konnte es zu dieser enormen Abhängigkeit von Russland kommen?

Diese Frage stellen sich dieser Tage Politiker in aller Welt, wie Handelsblatt-Korrespondenten berichten. Und sie berichten von Fassungslosigkeit über die deutsche Energiepolitik der vergangenen Jahre. Man habe Berlin gewarnt, sich nicht von despotischen Regimen abhängig zu machen, sagte US-Nobelpreisträger Paul Krugman kürzlich. Nur wollte Berlin nicht hören.

Politiker und Wissenschaftler in aller Welt wundern sich über den Weg Deutschlands in die Energieabhängigkeit von Russland. (Foto: ZB) Verdichterstation für russisches Erdgas

3. Auch der virtuelle Gipfel der EU-Spitzen mit Chinas Staatschef Xi Jinping stand gestern im Zeichen des Kriegs. Deutlich wurde vor allem eines: Die Beziehungen zwischen beiden Wirtschaftsmächten stehen vor einer Zerreißprobe. Anders als die Amerikaner drohen die Europäer China zwar nicht offen mit Sanktionen. Aber sie lassen erkennen, dass selbst ein Bruch der ökonomischen Beziehung zu Peking nicht ausgeschlossen ist, sollte Peking Moskau wirtschaftlich oder sogar militärisch unterstützen. „Nach diesem Krieg wird nichts mehr so sein wie zuvor“, sagte Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

4. Der US-Ökonom und Zukunftsforscher Jeremy Rifkin sieht im Ukrainekrieg den Beginn einer großen Transformation. „Dies wird der letzte Krieg um fossile Brennstoffe sein“, sagte er im Interview mit unserer New-York-Büroleiterin Katharina Kort. Er sieht die Welt an der Schwelle zu einer dritten industriellen Revolution, die eine viel digitalere, grünere Welt möglich machen soll. Und Europa, so der Ökonom, könne hier eine Pionierrolle einnehmen.

5. Während Robert Habeck in dieser Krise wächst und zum zentralen Krisenerklärer der Bundesregierung wird, ist von Bundeskanzler Olaf Scholz wenig zu hören. Von einer „Zeitenwende“ hatte Scholz noch vor einigen Wochen gesprochen. Für einen Bundeskanzler, der die Nüchternheit zu seinem Markenzeichen gemacht hat, „war das geradezu eine rhetorische Eruption“, schreibt Meinungschef Jens Münchrath. „Doch seither setzt der Kanzler die Bürgerinnen und Bürger wieder auf emotionale Trockenobstdiät“.

Während seine Minister sich bemühen, ihr Handeln allerorten zu erklären, ist Scholz eher still. (Foto: dpa) Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast bei Anne Will

6. Von Angela Merkel war in der ganzen Sache noch nichts zu hören. Umso gespannter war ich auf das Gespräch mit ihrem ehemaligen Wirtschaftsberater Lars-Hendrik Röller. Er spricht in seinem ersten großen Interview nach dem Ende der Großen Koalition über Nord Stream 2, fehlende LNG-Terminals und ein mögliches Energie-Embargo. Nach Röllers Einschätzung wird der Ukrainekrieg zu einer Neuordnung der Weltwirtschaft führen.

7. Mitunter sind die großen Revolutionen fast unsichtbar, nicht viel größer als ein Fingernagel: In der Automobilindustrie werden Computerchips gerade zu einem alles entscheidenden Bauteil. Ohne sie keine Bordelektronik und keine selbstfahrenden Autos. Das Problem: Die Halbleiter kommen nicht aus Wolfsburg, Ingolstadt oder Stuttgart. Sondern von amerikanischen Chipherstellern wie Intel, Nvidia und Qualcomm. Und damit beginnt eine gefährliche Abhängigkeit, die die deutsche Autoindustrie mit Milliarden bezahlt, wie das Auto-Team des Handelsblatts analysiert.

8. Im Fall Wirecard hat die Staatsanwaltschaft 40 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht, in 450 Vernehmungen Verdächtige und Zeugen befragt, 42 Terabyte Daten gesammelt – und all das in 700 Aktenordnern archiviert: Nun steht die Anklage. Und die basiert in guten Teilen auf den Aussagen des höchst dubiosen Ex-Managers Oliver Bellenhaus, den das Handelsblatt-Investigativteam in einem höchst lesenswerten Report porträtiert hat. In ihm wird geschildert, wie der Mann tickt, wie er zum Treiber – und am Ende zum Getriebenen – der Wirecard-Affäre wurde. Bellenhaus hat zwar keine unserer Fragen beantwortet – Freunde, Kollegen und Geschäftspartner aber sprachen mit unseren Reportern.

9. Der deutsche Softwarekonzern SAP wurde gestern 50 Jahre alt – da war es höchste Zeit, den CEO des Unternehmens mal in meinen Podcast Handelsblatt Disrupt einzuladen. Ich sprach mit Christian Klein fast eine Stunde lang über die schwierige Transformation von SAP, die Folgen des Ukrainekriegs, die Gründer des Konzerns – und über seinen Weg vom Schülerpraktikum an die Spitze von SAP: Mit 39 Jahren war Klein der jüngste CEO im Dax.

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende – trotz der trüben Aussichten.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Sebastian Matthes

Chefredakteur Handelsblatt

