Morning Briefing Plus – Die Woche Provinzen steigen auf: Der Wochenrückblick der stellvertretenden Chefredakteurin

Guten Morgen allerseits,

vor ein paar Tagen saß ich im Flieger zurück aus den USA neben einem Amerikaner: Mitte 20, Videoproduzent, unterwegs auf Einladung eines deutschen „YouTube-Stars“ (den ich nicht kannte, aber das heißt nichts). Er war noch nie zuvor in Deutschland gewesen und er wusste auch so gut wie nichts über sein Ziel, aber er hatte von der „energy crisis“ gehört.

Ob es wegen des Kampfs um Energie in Deutschland auch Krieg gebe, wollte er wissen. Ich war kurz sprachlos und fragte mich, warum er nicht zumindest das vor seiner Reise in Erfahrung gebracht hatte, auch um seiner selbst willen, brachte dann aber ein entrüstetes „Nein“ hervor und versuchte mich an Aufklärung im logo!-Stil. Sie wissen schon, die Kindernachrichten, bei denen jede noch so komplexe Gemengelage herrlich verständlich ist.

Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, aber zumindest konnte ich ihn überzeugen, dass bei uns kein Krieg herrscht. Selbst wenn die Bundesregierung in Sachen Rhetorik immer mehr aufrüstet. Stichwort: „Abwehrschirm“ mit „Doppel-Wumms“.

Man hätte auch schlicht von einem 200 Milliarden Euro schweren Hilfsfonds für Bürger und Betriebe reden können. Auch sprach die Ampel am Donnerstag einmal mehr davon, Russland nutze Energie als „Waffe“. Die Lage, so heißt es im Beschluss, habe sich in den letzten Wochen „dramatisch zugespitzt“.

Trotz – oder gerade wegen – dieser düsteren Gegenwart, möchte ich mit Ihnen nach vorne schauen: und zwar auf die Regionen in Deutschland mit den größten Zukunftschancen. Über viele Jahre haben Metropolen wie München das Ranking des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos, über das wir im Handelsblatt regelmäßig berichten, dominiert. Das ist Vergangenheit. Nun drängen die Kleinen, die Provinzen, nach vorne.

Wie sie heißen und welche Faktoren ihren Aufstieg treiben, das lesen Sie in unserem Wochenendtitel. Dort können Sie auch nachschauen, wie Ihre Region dasteht. Meine Heimat Bochum landet auf Platz 297 von 400 bewerteten Städten und Landkreisen. Da ist also noch Luft nach oben für die Grönemeyersche „Blume im Revier“.

Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat

1. SPD, Grüne und FDP sind sich einig: Die Gaspreisbremse kommt, obwohl noch keiner weiß, wie sie konkret aussieht. Vor allem die Finanzierung war im Vorfeld strittig, weil Finanzminister Christian Lindner 2023 unbedingt die Schuldenbremse einhalten will. Die Lösung ist ein leicht zu durchschauender Buchungstrick: Die Hilfen sollen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), einer Art Schattenhaushalt, kommen. Dieser wurde in der Pandemie aufgebaut, um Firmen zu helfen. Im Sommer war er ausgelaufen, nun soll er reaktiviert werden und neue Kreditermächtigungen über 200 Milliarden Euro erhalten. Die umstrittene Gasumlage wird laut Kanzler Olaf Scholz „nicht mehr gebraucht“.

An dem Streit zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung des dritten Entlastungspakets ändert die Gaspreisbremse nichts. Der Disput dürfte angesichts dieser Zahl sogar noch angefacht werden: Die 16 Länder haben in den ersten acht Monaten dieses Jahres einen Haushaltsüberschuss in Höhe von insgesamt 23,6 Milliarden Euro erzielt. Das geht aus einer Vorlage des Finanzministeriums hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Am Dienstag geht das Gerangel auf einer Ministerpräsidentenkonferenz weiter.

2. Noch immer sind viele Fragen offen, nachdem mehrere Lecks an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 entdeckt worden sind: Was ist passiert? Wie war die Sabotage möglich? Welche Auswirkungen sind auf den Krieg in der Ukraine zu erwarten? Ein Team aus Handelsblatt-Reporterinnen und -Reportern beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem Vorgang, der auch Vorlage für den nächsten James-Bond-Film sein könnte.

Russland weist alle Vorwürfe von sich und erklärte am Freitag die vier ukrainischen Regionen Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk zum russischen Staatsgebiet. In seiner fast einstündigen Ansprache demonstrierte Kremlchef Wladimir Putin, dass seine Wahrnehmung immer mehr in Widerspruch zur Realität steht. Als Reaktion auf die Annexion verhängen die USA weitere Sanktionen, auch gegen die russische Notenbankchefin Elvira Nabiullina.

3. Es war eine Punktlandung, im negativen Sinne: Im September lag die Inflationsrate in Deutschland wie auch im Euro-Raum bei je 10,0 Prozent – und ist damit, wie befürchtet, zweistellig. Larry Fink, Chef des weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock, glaubt, dass es sich bei den hohen Inflationsraten um ein dauerhaftes Phänomen handelt. Welche Firmen ihren Mitarbeitenden einen Sonderbonus als Inflationsausgleich zahlen wollen, das haben unsere Reporterinnen und Reporter aus dem Unternehmensressort recherchiert.

4. Ja, sie ist noch da, die Pandemie – und die Infektionszahlen steigen gerade dramatisch. Trotzdem sehen Karl Lauterbach und Experten Deutschland gut vorbereitet. Zwar rechnet der Gesundheitsminister wieder mit einer vierstelligen Sieben-Tage-Inzidenz, wie er am Freitag bei einer Pressekonferenz mit dem Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, sagte. „Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das im Griff haben werden“, so Lauterbach. Allerdings gibt es eine große Unbekannte.

5. Volkswagen-Chef Oliver Blume, zugleich auch Chef der VW-Tochter Porsche, sprach am Donnerstag auf dem Parkett der Börse Frankfurt von einem großen Traum, der in Erfüllung gehe: „Das ist ein historischer Moment.“ Der Sportwagenbauer ist seit diesem Donnerstag an der Börse notiert. Der erste Kurs lag mit 84,00 Euro über dem Ausgabepreis von 82,50 Euro und schloss am Tagesende bei 82,82 Euro. Damit ist ein Initial Public Offering (IPO) geglückt, für den das Marktumfeld kaum schlechter sein konnte.

Wie Porsche im Vergleich mit anderen Auto-Aktien dasteht, das hat mein Kollege Ulf Sommer analysiert. So sind die Zuffenhausener um mehr als die Hälfte niedriger bewertet als Ferrari. Beide Hersteller sind am ehesten vergleichbar, wenn es um Stückzahlen und die an den Finanzmärkten weitverbreitete Suche nach Einmaligkeit und Luxus geht.

6. Der MSCI World, der beliebteste börsengenhandelte Indexfonds (ETF), dagegen steht aktuell unter Druck. Unser Geldanlage-Experte Andreas Neuhaus hat mit Experten gesprochen, wie Anleger ihr ETF-Portfolio unabhängiger vom MSCI World aufstellen können, und nennt vier Möglichkeiten im Überblick.

7. Kurz vor dem Tory-Parteitag, eigentlich als erster Höhepunkt der jungen Amtszeit von Liz Truss vorgesehen, ist die britische Premierministerin bereits angezählt: Am Dienstagabend schickte der Internationale Währungsfonds (IWF) einen blauen Brief nach London, in dem er die „ungezielten“ fiskalpolitischen Maßnahmen der Regierung als inflationstreibend und unfair kritisierte und Truss zu einer Kehrtwende aufforderte. Ein öffentlicher Tadel des IWF für die Regierung einer der führenden Wirtschaftsnationen ist außerordentlich selten. Unser London-Korrespondent Torsten Riecke beschreibt in einem großen Global-Risk-Report ein Industrieland, das auf dem Weg ins Abseits ist.

8. Haben Sie Ihre Grundsteuererklärung schon gemacht? Nein? Dann geht es Ihnen wie mir und der Stadt Jena. Auch die Kommunen müssen Grundsteuererklärungen abgeben. Die ersten Gemeinden, so auch Jena, kapitulieren jetzt allerdings und bekommen eine Fristverlängerung – die die Regierung dem Steuerzahler verwehrt.

9. In der neuen Folge unseres Podcasts Rethink Work, den ich abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst moderiere, habe ich eine Stunde mit Peter Vajkoczy gesprochen – außergewöhnlich lange. Warum? Weil sein Beruf und die Welt, in der er arbeitet, für mich so fremd und gleichzeitig so faszinierend sind. Vajkoczy ist Neurochirurg an der Charité und auf Operationen an Kopf und Gehirn spezialisiert. Er spricht über sein Handwerk, die neuesten OP-Technologien, den Dienst am Patienten und – das ist das Besondere – über den Menschen hinter dem weltweit angesehenen Mediziner. Hören Sie einmal rein!

Zum Schluss nochmal zurück zu meiner USA-Reise. Mein Koffer kam vier Tage später zuhause an als ich und mit dem Start der Herbstferien droht noch größeres Chaos an den Flughäfen, speziell in Nordrhein-Westfalen und Berlin. Denjenigen, die in Warteschlangen stehen oder am Gepäckband, wünsche ich starke Nerven und Ihnen allen ein schönes Wochenende!



Herzliche Grüße

Ihre

Kirsten Ludowig

Stellvertretende Chefredakteurin Handelsblatt

