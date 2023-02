Morning Briefing Plus – Die Woche Putins Widersacher – Der Rückblick des Chefredakteurs

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

willkommen zurück nach einer ereignisreichen Woche. Ich schreibe diese Zeilen am Abflug-Gate des Londoner City-Flughafens. Kurz vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz haben wir Putin-Widersacher Michail Chodorkowski zum Interview getroffen, den einst reichsten Oligarchen Russlands, den Putin nach einem Schauprozess erst für Jahre weg sperren, dann begnadigen und schließlich ausreisen ließ.

Mein Kollege Mathias Brüggmann und ich trafen den Ex-Milliardär in seiner Londoner Stadtvilla im feinen Stadtteil Mayfair. An den Wänden Bilder von russischen Künstlern, die er unterstützt, im Schrank blau-weißes Teeservice der zaristischen St. Petersburger Porzellanmanufaktur und eine plüschige Sofaecke in der Ecke – alles verblüffend normal für einen Mann, auf den immer noch ein Kopfgeld von 500.000 Dollar ausgesetzt ist. Kurz vor elf Uhr kommt er mit Jeans und Parka durch die Tür, nimmt seine weißen Airpods aus den Ohren und setzt sich.

In einer wilden Mischung aus Englisch und Russisch führten wir dann ein intensives Gespräch über die Zukunft Wladimir Putins, mögliche Szenarien für ein Ende des Krieges in der Ukraine, Kampfjet-Lieferungen und den Zustand seiner alten Heimat Russland. Dabei räumt Chodorkowski auch eigene Fehler ein und macht ein paar interessante Vorschläge, wie Russland weiter geschwächt werden könnte. Und er sagt ganz klar: „Frieden kann es mit Putin nicht geben.“

Chodorkowski spricht wie einer, der in sich ruht. Er macht Pausen, um nachzudenken, sucht Blickkontakt und er muss selbst schmunzeln, während er überlegt, was er Olaf Scholz entgegenrufen würde, wenn er ein junger Ukrainer wäre.

Wir haben es hier mit einem Mann zu tun, der die Angst vor dem Tod hinter sich gelassen hat. „Wenn er will, dass ich sterbe, bin ich tot“, sagte Chodorkowski über die Bedrohung durch Putin. „Zehn Jahre im Gefängnis und 15 Jahre zuvor als Unternehmer – da hätte man mich jeden Tag töten können. Wenn ich immer daran gedacht hätte, hätte mich allein das schon umgebracht.“

Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:

1: Dieses Wochenende blickt die Welt nach München. Zum 59. Mal kommen hier 40 Staats- und Regierungschefs, rund 100 Minister sowie Hunderte weitere Experten und Politiker aus 96 Ländern zusammen, um über die Sicherheitslage der Welt zu sprechen. Für das Handelsblatt berichten vier Redakteurinnen und Redakteure das ganze Wochenende über live für Sie. Eine große Frage dabei wird sein, wie es mit der Unterstützung der Ukraine weitergeht. Darüber will meine Kollegin Larissa Holzki in München zum Beispiel mit Volodymyr Pikuzo sprechen, dem 37-jährigen Chefeinkäufer des ukrainischen Militärs. Der Fokus meiner Kollegin Dana Heide wiederum liegt auf China. Das außenpolitisch immer aggressiver auftretende Regime sei in München der Elefant im Raum, sagt sie. Besonders interessant daher: Der Auftritt von Chinas oberstem Außenpolitiker Wang Yi am Samstag.

2: Doch gleich zu Beginn dürfte es in München kräftig Ärger geben – und zwar zwischen Deutschland und Frankreich. Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin will das deutsche Unternehmen Rheinmetall an der Fertigung seines Kampfflugzeugs F-35 beteiligen. Dabei wollten die Europäer eigentlich eine eigene Alternative zu dem Jet entwickeln. Die Franzosen waren von der neuen Kooperation aber gar nicht informiert – und fühlen sich nun im Stich gelassen. Olaf Scholz scheint das allerdings egal zu sein.

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall soll in die Produktion des Kampfjets eingebunden werden. (Foto: imago images/ZUMA Wire) F-35 der US-Navy

3: Aber das ist nicht das einzige Problem des Kanzlers. Seine Minister keilen sich mittlerweile öffentlich in spöttischen Briefen. Wirtschaftsminister Habeck attackierte Finanzminister Lindner wegen der Schuldenbremse. Lindner wiederum behauptet, Habeck wolle mit seinen Ausgabenwünschen das Grundgesetz brechen. Ein bizarrer Vorgang, der vor allem zeigt, dass die goldenen Zeiten der Politik vorbei sind, in der Geld für alle politischen Wünsche da war. Bleibt die Frage: Wenn in öffentlichen Briefen schon so ein Ton herrscht, wie geht es wohl in privaten WhatsApp-Nachrichten zu?

4: Der nächste Koalitionskrach ist übrigens auch schon absehbar: Bundesfinanzminister Christian Lindner arbeitet an Steuerentlastungen für Unternehmen. Dabei geht es um Investitionsprämien, bessere Forschungsförderung und eine großzügigere Verlustverrechnung. Gute Punkte, die der Wirtschaft sofort helfen würden, angesichts der enormen Belastungen. Doch Lindners Koalitionspartner träumen lieber von Steuererhöhungen. Es dürfte also nicht lange dauern, bis die Minister neue Briefe schreiben.

5: Auch bei SAP gibt es Stress, und das hat auch mit meinem Podcast und der anschließenden Berichterstattung zu tun. Vor einigen Wochen kündigte SAP ein Restrukturierungsprogramm und damit Stellenstreichungen an. Das Problem dabei: Wenige Tage zuvor hatte SAP-Chef Christian Klein im Podcast auf meine Frage nach Personalabbau noch gesagt: „Was ich ausschließen kann: Wir werden keine Restrukturierung bekommen, weil unser Geschäft schlecht läuft, sondern im Gegenteil, das Geschäft läuft gut.“

Es sei aber seine Pflicht, das Portfolio zu optimieren. Mitarbeiter fühlen sich von Klein nun falsch informiert. Am Freitag positionierten sich 24 Mitarbeitervertretungen des Konzerns in einer internen E-Mail gegen das Sparprogramm.

6: Dass der Ausbau der Erneuerbaren nicht schnell genug vorankommt, wissen Sie aus unseren Berichten. Nun ist es auch der Bundesregierung aufgefallen. Im Auftrag des Wirtschaftsministeriums haben Experten daher einen Fahrplan für eine Beschleunigung der Energiewende entwickelt, berichtet unser Energieteam exklusiv. Es geht um Zuschüsse zu den Betriebskosten, staatliche Abnahmegarantien und ein Comeback der Solarindustrie. Hinter alledem steht allerdings auch die Frage: Wie viel Staat ist wirklich nötig für den grünen Umbau des Energiesystems?

Der Ausbau der Erneuerbaren soll in Deutschland massiv beschleunigt werden. (Foto: Paul Langrock/Zenit/laif) Offshore Windpark Borkum Riffgrund One in der Nordsee

7: Erinnern Sie sich noch an die Horror-Prognosen vor wenigen Monaten? Neue Zahlen zeigen nun: 2022 haben die Dax-Unternehmen fast so gut verdient wie im Rekordjahr davor – ähnlich gut lief es auch bei kleineren Firmen. Und auch 2023 sieht es weit besser aus, als viele befürchtet hatten. Hier lesen Sie, wie es zu den falschen Prognosen kam.

8: Die Zahlen zeigen aber auch etwas anderes: Die Stimmung ist derzeit schlechter als die Daten. Der Grund dafür ist aus meiner Sicht ein grundsätzliches Missverständnis zwischen Politik und Wirtschaft, argumentiere ich diese Woche in meinem Leitartikel.

9: Und wenn Sie noch etwas Zeit haben, empfehle ich Ihnen einen Report aus unserem Korrespondentennetz: Annett Meiritz aus Washington porträtiert die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley, die vor wenigen Tagen in den US-Präsidentschaftswahlkampf eingestiegen ist. Meiritz urteilt, die Trump Herausforderin „ist die ungewöhnlichste Bewerberin aller Zeiten.“ Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie den Text gelesen haben, verstehen Sie, was meine Kollegin meint.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Herzlichst

Ihr

Sebastian Matthes

Chefredakteur Handelsblatt

Das Morning Briefing plus können Sie im Rahmen Ihres Handelsblatt-Digitalabonnements kostenfrei erhalten oder hier separat abonnieren.