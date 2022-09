Morning Briefing Plus – Die Woche Ungleiche Partnerschaft: Der Wochenrückblick des Chefredakteurs

Die Partnerschaft zwischen China und Russland dient vor allem Peking. Dennoch, sie hat das Potenzial die Welt zu verändern.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

der wichtigste außenpolitische Termin fand diese Woche 5300 Kilometer östlich von Berlin statt, in der usbekischen Hauptstadt Samarkand, der historischen Seidenstraßen-Metropole. Hier trafen der chinesische Präsident Xi Jinping und Wladimir Putin aufeinander – eine Begegnung, die viel aussagt über die neue Weltordnung, von der seit Beginn des Ukrainekriegs so viel die Rede ist.

Was da gerade zwischen China und Russland entsteht, ist kein neues Bündnis, es ist eine neue Achse, die vor allem Peking dient. Moskau ist, das zeigt unsere große Analyse zum Wochenende, der immer schwächere Partner.

„China profitiert mehr von Russlands Scheitern in der Ukraine als von Russlands Erfolg“, sagte der prominente Ex-US-General Wesley Clark im Handelsblatt-Interview. Je schwächer Putin sei, desto mehr steige die Verhandlungsmacht Chinas, meint er. Peking gehe es um den Zugang zu Sibirien, „billige Ressourcen und was auch immer von Russlands moderner Technologie noch übrig ist“.

Und doch hat diese neue Achse das Potenzial, die Welt zu verändern, wie die Titelautoren rund um Auslandschefin Nicole Bastian beschreiben.

Wladimir Putin und Xi Jinping: Der russische Präsident braucht dringend die Unterstützung Chinas.

Dazu muss man wissen, dass die Verflechtungen zwischen den beiden Ländern schon seit Jahren immer enger werden:

2001 gründete China die Shanghai Cooperation Organisation, angeblich um wirtschaftliche und strategische Projekte voranzutreiben. In Wirklichkeit ist der Club eine Art Anti-Nato, bei der neben Russland auch Länder wie Indien und Pakistan dabei sind. Nun wollen auch Belarus, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate mitmachen.

2015 beschlossen Moskau und Peking, eine Eurasische Wirtschaftsunion aufzubauen, Russland unterstützt Xi Jinpings Seidenstraßen-Initiative…

… die erst 2018 mit Pekings Arktis-Seidenstraße noch einmal deutlich erweitert wurde.

Seit Jahren exportiert Russland immer mehr Gas und Öl gen Osten – und wird dadurch immer abhängiger von China.



Die Abhängigkeit von China nimmt übrigens auch auf deutscher Seite zu. Während Mittelständler sich eher aus der Volksrepublik zurückziehen, investieren deutsche Konzerne Rekordsummen in China, wie neueste Zahlen zeigen – trotz aller Warnungen vor geopolitischen Risiken.

Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:

1: Durch die steigenden Energiepreise stehen viele Mittelständler nicht nur vor Liquiditätsproblemen. Es wird für sie immer schwieriger, überhaupt Lieferverträge für Strom und Gas abzuschließen, berichten Betroffene dem Handelsblatt. Sie bekommen von Versorgern mitunter schlicht keine Angebote mehr. Anders als bei privaten Haushalten dürfen Versorger bei gewerblichen Kunden nach Ende eines Vertrags die Lieferungen von Strom oder Gas einfach beenden. Das Problem dürfte sich noch verschärfen. Handelsblatt-Recherchen zeigen, dass wegen der hohen Gaspreise immer mehr Stadtwerke in Schieflage geraten. Und so bekommen auch Privatleute die Krise immer mehr zu spüren, berichtet der Vertriebsleiter eines mittelgroßen Stadtwerks: „Sie schreien, sie weinen, einige drohen sogar mit Selbstmord, weil sie jetzt schon nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen.“

2: Zu den Absurditäten der deutschen Energiepolitik gehört, dass die Deutschen das Fracking-Verfahren zur Gasförderung zwar verbieten, sehr wohl aber Fracking-Gas aus anderen Regionen – etwa aus den USA – importieren wollen, wo unter noch viel problematischeren Bedingungen Gas gefördert wird. Fachleute fordern im Handelsblatt deshalb eine Kehrtwende. Und sie haben überzeugende Argumente: Das Verfahren ist mittlerweile technisch sicher, Deutschland verfügt über vierzigmal so viel Schiefergas wie Russland zuletzt jährlich geliefert hat, und es ist für das Klima wesentlich besser, Gas in Deutschland zu fördern als es verflüssigt per Schiff über den Ozean zu verschiffen.

3: Auf großer Bühne hat die Ampel-Koalition in den vergangenen Tagen das Entlastungspaket gefeiert. Im Stillen sorgen die Koalitionäre allerdings dafür, dass die Entlastungen wieder aufgezehrt werden – durch steigende Sozialbeiträge. Wir haben nachgerechnet, wie groß der Effekt für verschiedene Einkommensgruppen sein wird.

4: Während sich die Unternehmen in Europa schwertun, erwirtschaften US-Konzerne Rekordgewinne. Eine Handelsblatt-Analyse zeigt, dass die 500 größten US-Konzerne dieses Jahr 60 Prozent mehr verdienen werden als ihre europäischen Wettbewerber. Da geht es natürlich um IT- und Kommunikationstechnologie. Doch US-Firmen werden auch in Pharma, Industrie und Einzelhandel immer profitabler. Sie erzielen die höchsten Gewinne und haben die besten Umsatzrenditen. Für die europäischen Unternehmen sind das schlechte Nachrichten. Denn mit dem Geld können ihre US-Rivalen mehr investieren und schneller expandieren. Und das tun sie.

5: Diese Probleme zeigen sich auch an der Börse. Das allgemeine Siechtum am Aktienmarkt hat viele Anleger verschreckt. Die entscheidende Frage lautet nun: Wann dreht der Markt? Wann lohnt es sich, über einen Einstieg nachzudenken? Finanzmarktexperten sehen dafür vor allem zehn Indikatoren, die Anleger kennen sollten. Sind acht davon erfüllt, können Sie mit stabilen Aktienkursen rechnen. Ob und wann die Kurse steigen, hängt übrigens vor allem von der US-Notenbank Fed ab.

6: Die Pläne für die Wüstenmetropole „The Line“ in Saudi-Arabien klingen wie ein irrwitziger Traum des De-Facto-Herrschers Mohammed bin Salman. Kritiker halten es für „größenwahnsinnig“ und „heiße Luft“. Tatsächlich aber könnte die Metropole eine Art Laborprojekt für den Städtebau auf einem sich erhitzenden Planeten werden, schreibt meine Kollegin Anna Gauto. Aktuell heben Arbeiter dort einen 28 Kilometer langen Zugtunnel aus. Am Ende soll es ein 170 Kilometer langer, 200 Meter breiter und 500 Meter hoher Lebensraum für neun Millionen Menschen werden, mit hängenden Gärten, intelligenten Häusern, künstlicher Intelligenz und all das miteinander vernetzt.

(Foto: Klawe Rzeczy) Zukunftsstadt The Line

7: Während ich diese Zeilen schreibe, sitze ich in der Bahn von Frankfurt nach Hamburg. Wir sind 30 Minuten zu spät, im Bordrestaurant gibt es keinen Kaffee – und die Wagenreihung… Sie ahnen es. Immerhin weiß der Bahn-Vorstand um die Probleme und hat eine Generalsanierung angekündigt. Die entscheidende Frage lautet nun: Werden damit die Probleme gelöst, die Bahnfahrer immer und immer wieder in den Wahnsinn treiben? Der aktuelle Jahrgang der Georg von Holtzbrinck-Journalistenschule hat sich die großen Baustellen der Bahn angeschaut und nimmt uns dafür auf eine virtuelle Bahnfahrt von Düsseldorf nach Hamm mit. Ein großartiges Recherche-Projekt, aus dem ich viel gelernt habe.

8: In meinem Podcast Handelsblatt Disrupt habe ich diese Woche übrigens Allianz-Chef Oliver Bäte zu Gast. Wir sprechen über das Geschäftsmodell Deutschlands, die großen Krisen unserer Zeit, die Folgende der Inflation für die Altersvorsorge, die Transformation der Allianz, Fehler bei der Digitalisierung – und den größten Rückschlag seiner Karriere: den Skandal um die US-Fondstochter Allianz Global Investors, der den Konzern Milliarden gekostet hat. Ein spannendes Gespräch mit einem Manager, der auch vor Publikum keinen Konflikt scheut. Aufgenommen haben wir das Gespräch beim Handelsblatt Summer Camp in München.

9: Ich spreche aber nicht nur jede Woche mit interessanten Menschen für Handelsblatt Disrupt, ich höre auch andere Podcasts gern – am liebsten auf dem Fahrrad, wenn ich am Wochenende meine Runden drehe. Zu meinen Favoriten gehört (neben einigen US-Formaten) der Ökonomie-Podcast „Beyond the obvious“ von Daniel Stelter, den wir neuerdings beim Handelsblatt unter Vertrag haben. Der Ökonom und Bestsellerautor diskutiert jede Woche höchst kenntnisreich und kontrovers mit namhaften Expertinnen und Experten über die wirtschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Wenn Sie also einen exzellenten neuen Podcast kennenlernen wollen, der Ihnen hilft, die komplexe wirtschaftliche Lage ein wenig besser zu verstehen, kann ich Ihnen Stelter nur wärmstens empfehlen.

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende.

Herzlichst

Ihr

Sebastian Matthes

Chefredakteur Handelsblatt

