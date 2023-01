Was von Davos bleibt – Der Rückblick des Chefredakteurs

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

soll man in diesen Zeiten, in denen Krieg in Europa herrscht, der Klimawandel sich beschleunigt, das Versagen von alten Eliten deutlich wird, noch nach Davos fahren? Das hatte ich vergangene Woche in diesem Newsletter gefragt. Hat sich dieses Gipfelformat der Globalisierungsapologeten überlebt in einer Zeit von De-Coupling und „Inflation Reduction Act“?

Während ich nun im Zug sitze, rechts und links der Bahnstrecke die nur mit einer dünnen Schneeschicht bedeckten Schweizer Alpengipfel, muss ich an die Diskussionen der vergangenen Tage denken.

In den vielen prominent besetzten Runden wurden die großen Fragen der Welt behandelt. Die Entkopplung der USA von China, die Antworten der Welt auf den „Inflation Reduction Act“ der USA, die Wachstumsperspektiven – und der Dauerbrenner Globalisierung.

Antworten blieben viele Diskussionen allerdings schuldig, oft blieb es bei der reinen Diagnose. Es fehlten die großen politischen Impulse, die überraschenden Ideen. Und vielleicht lag das auch daran, dass viele politische Köpfe fehlten. Stattdessen ein bisschen Weltrettung, ein bisschen Wachstumsfolklore, ein bisschen Tech-Euphorie – das war‘s. Das Format vieler Veranstaltungen, die mitunter endlos aneinandergereihten Diskussionspanels verstärkten diesen Eindruck noch.

Das Weltwirtschaftsforum kam trotzdem zur richtigen Zeit. Zwar fehlten viele Staatschefs großer Wirtschaftsnationen. Die wichtigsten Köpfe aus der Wirtschaft aber waren alle da. Und es gibt wenig andere Orte, an denen der CEO eines Bergbaukonzerns, Ökonominnen, NGO-Vertreter und junge Unternehmerinnen zusammenkommen und Zeit haben, sich auszutauschen. Das ist wichtiger denn je in dieser zunehmend fragmentierten Welt.

Unter anderem sprachen US-Senator Joe Manchin der niederländische Premierminister Mark Rutte und Keir Starmer, Oppositionsführer im britischen Unterhaus. (Foto: AP) Podiumsdiskussion auf dem WEF

Auch sind da die zufälligen Begegnungen, die das WEF ausmachen. Gestern Abend zum Beispiel sprach ich mit einem Parlamentarier aus Kiew, eine Drohnenentwicklerin aus dem Silicon Valley kam dazu, und schließlich der CEO von Uber.

Beim WEF kommen auch immer Dinge zur Sprache, für die es sonst keinen Platz gibt in einer Welt, in der sich Politiker und Medienleute zu häufig nur in Talkshows gegenübersitzen und sich vorformulierte Gedanken an den Kopf werfen. Am Montag sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck beim Handelsblatt-Energiegipfel treffend, dass Davos auch ein Ort des Zuhörens sei.

Übrigens lohnte es sich auch, dem Wirtschaftsminister zuzuhören. Bei seinem Auftritt sagte er, „Europa zahlt den Preis für Deutschlands Abhängigkeit vom russischen Gas“, was nichts anderes als eine Abrechnung mit der Ära Merkel war.

Hart abgerechnet wurde dann auch mit dem Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz, der in seinem blassen Auftritt in Davos von einer neuen „Deutschland-Geschwindigkeit“ schwärmte. Darüber könne man „wirklich nur laut lachen“, lästert ein europäischer Banker. Und Fatih Birol, der Chef der Internationalen Energiebehörde IEA, spottete, als wir ihn in einer Hotellobby zum Interview trafen: „Es kommt drauf an, ab wann man beginnt zu zählen. In diesem Sommer – oder 20 Jahre davor.“

Zu den überraschenden Erkenntnissen aus Davos gehört übrigens, dass es womöglich wirtschaftlich nicht so schlimm kommen wird, wie viele noch vor einigen Monaten dachten. Gita Gopinath, die Vizechefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), sagte schon am ersten Tag des Elite-Treffens in den Bergen, dass der IWF den vor wenigen Monaten veröffentlichten, düsteren Ausblick auf die Weltwirtschaft revidieren werde: Ende des Jahres und Anfang 2024 könne sich die Wirtschaft deutlich aufhellen. Die neun wichtigsten Lehren aus Davos habe ich hier für Sie zusammengefasst.

Und meinen Live-Talk aus Davos mit SAP-CEO Christian Klein finden Sie hier.

Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:

1. Der Auftritt von Scholz in Davos hat auch deshalb viele enttäuscht, weil er sich in der Panzerdebatte nicht bewegt hat. Die Industrie macht sich derweil für Lieferungen bereit. Die Hersteller spielen verschiedene Ideen durch, was sie liefern können. Nach Handelsblatt-Informationen könnten die ersten 20 Leopard 1 in sechs bis acht Monaten einsatzbereit sein, 60 weitere in spätestens 20 Monaten.

2. Der neue Verteidigungsminister kommt binnen Stunden in seiner neuen Realität an. Er erteilte seinem Ministerium gleich einen Prüfauftrag, wie viele Panzer der Typen Leopard 1 und 2 aus Bundeswehr- und Industriebeständen verfügbar wären. Es ist allerdings absurd, dass diese Frage nicht schon vor Monaten gestellt wurde.

Auch beim Treffen der Verteidigungsminister in Ramstein gab es keine Entscheidung über die Lieferung von Leopard 2 Kampfpanzern. (Foto: IMAGO/Christian Spicker) Verteidigungsminister Boris Pistorius trifft seinen US-amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin

3. Europa sucht eine Antwort auf die Industriesubventionen der USA – kann sich bislang aber nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen. Nun prescht Frankreich vor, wie Handelsblatt-Reporter aus Berlin und Paris berichten: Sie zitieren aus einem bislang unveröffentlichten Strategiepapier der französischen Regierung. Und die Details haben es in sich: Paris spricht sich für einen neuen EU-Fonds aus und eine „Made in Europe-Strategie“ mit mehr staatlichen Beihilfen. Der Plan birgt enormes Konfliktpotenzial. Kritiker halten das für Planwirtschaft. Ganz Unrecht haben sie dabei nicht.

4. Er ist noch kein Jahr im Amt – und doch wird immer klarer, wie sich der Konzern unter ihm verändern wird. Im Handelsblatt-Interview erklärt VW-Chef Oliver Blume, wie er das Unternehmen umbauen will. Dabei sollen die Marken deutlich mehr Verantwortung übernehmen.

5. Diese Woche fand außerdem eine der wichtigsten Konferenzen des Handelsblatts statt: Der Energiegipfel. Über 800 Entscheiderinnen und Entscheider aus der Branche kamen in Berlin zusammen, um über ihre eigene Zukunft zu sprechen. Den Auftakt machte Wirtschaftsminister Robert Habeck. In unserem Interview warnte er vor weiteren möglichen Energieengpässen in Deutschland, zeigte sich offen für die Abspaltung von CO2 in Industrieanlagen und machte einen Vorschlag für sinkende Industriestrompreise.

6. Europaweit hellt sich die wirtschaftliche Stimmung auf. Einer will sich dem vorsichtigen Optimismus allerdings nicht anschließen: Harvard-Ökonom Kenneth Rogoff. „Ich bin pessimistischer als der Durchschnitt“, sagte er am Rande des Weltwirtschaftsgipfels in Davos im Gespräch mit meiner Kollegin Astrid Dörner. Und für Europa machte er eine düstere Vorhersage.

7. Wer einmal selbst eine Notaufnahme besucht hat, mit Ärztinnen und Pflegern spricht oder die Nachrichten verfolgt, der weiß: Deutschlands Kliniken stehen vor dem Kollaps. 66 Prozent der Krankenhäuser halten die ärztliche Personalsituation in ihrer Notaufnahme für angespannt. Dabei hat Deutschland eigentlich zu viele Kliniken. 1900 Krankenhäuser gibt es in Deutschland, 1071 würden für eine optimale Versorgung ausreichen. Welche Ursachen für die Überforderungen der Kliniken sorgen und wie Lösungsvorschläge aussehen, beschreiben meine Kollegen Jürgen Klöckner und Maike Telgheder im großen Wochenend-Report.

8. Viele Leserinnen und Leser hat diese Woche eine Recherche meines Kollegen Mathias Brüggmann interessiert: Er beschreibt das Luxusleben der russischen Eliten, und den Hass wachsender Teile der russischen Gesellschaft. „Ein Bericht über getötete Soldaten, gegenüber das Bild von der Frau eines hochrangigen Amtsträgers am Strand von Bali – mehr braucht es nicht, um in russischen Netzwerken einen Shitstorm auszulösen“, schreibt Brüggmann.

9. Sollten Sie Ihren Bücherstapel von Weihnachten schon abgearbeitet haben, dann hätte ich etwas für Sie. Das Handelsblatt hat die Bücher-Highlights der kommenden Monate zusammengestellt. Die Themen reichen von Klima, Karriere bis zur neuen Weltordnung.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Herzlichst

Ihr

Sebastian Matthes

Chefredakteur Handelsblatt

