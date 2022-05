Morning Briefing Plus – Die Woche Wirtschaftsmodell China in der Krise: Der Wochenrückblick des Chefredakteurs

Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,

Europa kreist um sich selbst. Und das ist auch nur verständlich, angesichts der großen Risiken: dem Krieg in der Ukraine, der Abhängigkeit von den russischen Energielieferungen und der Rekord-Inflation.

Doch eine Zahl ist mir in der vergangenen Woche besonders aufgefallen, und die zeigt, dass wir viel genauer nach China schauen müssen: 58 Prozent der europäischen Firmen gaben in einer Umfrage an, dass sie ihre Umsatzerwartungen für ihr China-Geschäft für 2022 teils deutlich gesenkt haben. China erlebe „ökonomische Verwerfungen epischen Ausmaßes“, sagt der Präsident der Europäischen Handelskammer in China, Jörg Wuttke.

„Hier verändert sich gerade etwas sehr grundlegend“, berichtete mir unsere China-Korrespondentin Dana Heide, als ich sie in Peking anrief. Innerhalb von wenigen Wochen habe sich die Stimmung komplett gedreht, viele schauten nur noch fassungslos auf die wirtschaftlichen Kennzahlen.

(Foto: dpa) Lockdown in Shanghai: Die strengen Corona-Lockdowns in China belasten die Geschäfte europäischer Firmen in der Volksrepublik schwer.

Mindestens so fassungslos blickten viele nach Schanghai. Seit Wochen befindet sich die einst für chinesische Verhältnisse liberale Metropole im Lockdown. Menschen verschwinden wochenlang in Krankenhäusern, Kinder werden von ihren Eltern getrennt und vor der Küste stauen sich Hunderte Frachter, die nicht anlanden können.

Westliche Expats, berichtet meine Kollegin, wollen nur noch raus. Das Problem: Wenn sie überhaupt einen Platz in einem der wenigen Flieger kriegen, eine Reise-Sondergenehmigung erhalten und ihre Wohnung für die Reise verlassen dürfen, gibt es noch lange keinen Fahrer, der sie zum Flughafen bringt, weil auch die ihre Häuser nicht verlassen dürfen.

Gleichzeitig verschärft sich auch die Lage in Peking, berichtet Heide. Gerade wurde ein weiterer Wohnblock in ihrer Nachbarschaft komplett geschlossen. Einige Freunde und Kollegen dürfen ihre Wohnungen schon seit Tagen nicht mehr verlassen.

Während viele ihrer westlichen Kontakte mittlerweile das Land verlassen haben, ist Heide bis vor wenigen Wochen noch durch China gereist. Nun bleibt auch sie erst einmal in Peking. Von dort wird sie zusammen mit der Kollegin Sabine Gusbeth die Lage weiter beobachten, denn in den nächsten Tagen kommen gleich mehrere wichtige Zahlen über den Zustand der chinesischen Wirtschaft heraus. Dann bekommen wir einen ersten Hinweis darauf, wie tief die Krise des Wirtschaftsmodells China wirklich ist.

Klar ist: China erlebt derzeit einen grundlegenden Wandel. Bislang stand die Wirtschaft im Vordergrund, der wachsende Wohlstand eines großen Teils der Bevölkerung. Nun geht es immer öfter vor allem um nationale Sicherheit. Für Europa und europäische Unternehmen sind das schlechte Nachrichten.

Was uns diese Woche sonst noch beschäftigt hat:

1. Recherchen meines Kollegen Moritz Koch hatten es schon vor einer Woche gezeigt: Die EU werde sich für ein Öl-Embargo gegen Russland aussprechen, schrieb er – und so kam es dann auch. Der Schritt sei „ebenso legitim wie notwendig“, urteilt Handelsblatt-Meinungschef Jens Münchrath. Doch habe die EU entscheidende Voraussetzungen für einen nachhaltigen Sanktionseffekt verfehlt: „Der Boykott ist insgesamt handwerklich so schlecht gemacht, dass man eher von einem Schein-Embargo sprechen müsste“, schreibt Münchrath. Am Ende könnte das laut Münchrath dazu führen, dass der „Kriegsherr im Kreml kurzfristig als Sieger der Boykotts hervorgeht“.

(Foto: dpa) Kommissionschefin Ursula von der Leyen: Von Geschlossenheit kann in der EU keine Rede sein.

2. Immer lauter drohen russische Medien oder Regierungsvertreter mit dem Einsatz von Atomwaffen. Handelsblatt-Russlandexperte Mathias Brüggmann hat mit zahlreichen Expertinnen und Experten vor allem über eine Frage gesprochen: Wie weit geht Wladimir Putin? Und in einem weiteren Text hat er mit Kollegen analysiert, welche Möglichkeiten ihm überhaupt noch bleiben. Die Antwort: „Putin hat nur noch schlechte Optionen“.

3. Der europäische Rettungsschirm ESM steht vor einem Totalumbau, erfuhr unser Berliner Büro vor wenigen Tagen. Sie erinnern sich: Das ist die Institution, die kriselnden Ländern durch die Euro-Krise helfen sollte. Nun planen die Ökonomen des ESM nichts weniger als eine Neuordnung der Finanzarchitektur des Euro-Währungsraums. Der ESM will dafür einen neuen, 250 Milliarden Euro schweren Rettungsschirm spannen. „Wir retten uns zu Tode“, kommentiert mein Kollege Martin Greive den Plan sehr treffend.

4. Lange hat die EZB auf die Inflation mit Salamitaktik reagiert. Erst beschwichtigten die Banker monatelang. Und als die Menschen längst die steigenden Preise spürten, reagierten die Zentralbanker mit winzigen kommunikativen Schritten. Nun kommt die Erkenntnis: „Jetzt reicht es nicht mehr zu reden, wir müssen handeln“, sagte EZB-Direktorin Isabel Schnabel im Handelsblatt-Interview: „Aus heutiger Sicht halte ich eine Zinswende im Juli für möglich.“ Wenn diese Erkenntnis mal nicht zu spät kommt.

5. Auf dem Wohnungsmarkt zeichnet sich eine deutliche Wende ab, zeigen neueste Zahlen: Das erste Mal seit Jahren werden die Preise stagnieren – oder sogar sinken. Übrigens: Die Stadt mit der größten Wertsteigerung ist nicht etwa München – sondern Potsdam. Aber sehen Sie selbst:

6. Als Helmut Gottschalk seine Position als Chefkontrolleur der Commerzbank antrat, haben ihn viele als Mann aus der Provinz verspottet. Das ist vorbei. Dafür polarisiert der 70-Jährige umso mehr: Einige sehen ihn als den Richtigen, um für mehr Bodenständigkeit im Frankfurter Commerzbank-Tower zu sorgen. Die anderen sehe ihn als Mann von gestern, der sich zu viel einmische und mit kleinkarierten Vorgaben die „Volksbankisierung der Commerzbank“ vorantreibe. In einem aufwendig recherchierten Porträt beschreibt Andreas Kröner nicht nur, was wirklich dran ist an diesen Vorwürfen. Mit vielen Insider-Informationen zeichnet er auch ein Bild von dem inneren Zustand der Bank, in der immer noch viele globale Großbank spielen wollen.

7. Wie der Ukrainekrieg Wohlstand und Macht weltweit neu verteilt, erklärt ein Handelsblatt-Autorenteam rund um Textchef Christian Rickens diese Woche in unserem großen Wochenend-Titel – und damit schließt sich der Kreis zum Anfang: Denn auch hier zeigt sich der Wandel von Chinas Rolle überdeutlich: Das Land ist als Handelspartner für Deutschland ähnlich wichtig wie die USA. 45 Prozent aller deutschen Kfz-Exporte gehen gen Osten.

8. Seit Jahren erwirtschaften Private-Equity-Fonds auch in Krisenzeiten attraktive Renditen. Privatanleger können in diese Fonds zwar nicht direkt investieren – über einen Umweg geht es aber trotzdem. Und das kann sich durchaus lohnen.

9. Zu den schönsten Teilen meines Jobs gehört es, dass ich mich immer wieder auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern austauschen kann. Menschen, die das Undenkbare denken und das Unmögliche möglich machen. Ein Thema kam dabei in den vergangenen Monaten besonders oft zur Sprache: Der Traum vom ewigen Leben – und der Wille, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. An was die internationale Tech-Elite da gerade arbeitet, hat unser New Yorker Büro zusammengetragen: Eine Start-up-Gründerin aus Arizona etwa friert Leichen ein, damit sie später wieder aufgeweckt werden können. 200.000 Dollar kostet die Behandlung. Wem das zu extrem ist, der kann sich das Blut jüngerer Menschen spritzen lassen – oder Stammzellen per Genschere erneuern. Alles in der Hoffnung auf ewige Jugend natürlich.

