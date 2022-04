Morning Briefing Putins Rohstoffpoker beginnt

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

im großen Rohstoffpoker, der Teil eines Weltordnungskriegs ist, spielt Wladimir Putin die nächste Karte. Sein verlässlichstes Drohmonopol, der russische Staatskonzern Gazprom, stoppt vom heutigen Mittwoch an alle Gaslieferungen nach Bulgarien und Polen. Was nutzt es in einer solchen Lage, dass der polnische Erdgaskonzern PGNiG auf seine langfristigen Verträge pocht? Russland hatte bereits gedroht, den Gashahn zuzudrehen, falls die Abnahmeländer nicht in Rubel bezahlen – was sie nicht tun. Polen wertet die Aktion als das, was sie ist: eine der für den Putinismus üblich gewordenen Erpressungen.