 Morning Briefing: Putschversuch: König Heinrich und seine Mannen 

narzisstische Verblendung, fortschreitender Realitätsverlust, ein Abgrund, den man in diesem Land nicht für möglich gehalten hätte: Noch vor 24 Stunden wären diese Begriffe exklusiv reserviert gewesen für den heutigen Auftakt des Strafprozesses um den Bilanzskandal bei Wirecard. Doch nun hat die Wirecard-Saga in Sachen Irrsinn ernsthafte Konkurrenz bekommen.

Die Rede ist natürlich von den rechten Verschwörern um den mutmaßlichen Rädelsführer Heinrich XIII. Prinz Reuß, die gestern Morgen bei einer bundesweiten Razzia festgenommen wurden. Sie sollen einen gewaltsamen Sturz der Bundesregierung geplant und bereits mit dem Horten von Waffen begonnen haben.

Mit von der Partie unter anderem: Eine ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD, die bis gestern als Richterin arbeitete und den Verschwörern wohl den Zugang zum Reichstagsgebäude verschaffen sollte. Ferner ehemalige Bundeswehroffiziere und ein Tenorsänger, dem die Verschwörer angeblich das Amt des Kulturbeauftragten zugedacht hatten.

Spätestens hier beginnt die unfreiwillige Komik – sie endet beim 71-jährigen Prinzen, der Deutschland im Erfolgsfall hätte regieren sollen und auf den Fotos von seiner Verhaftung aussieht, als käme er gerade vom Herrenmenschenausstatter.

„Spinner, aber gefährlich“, kommentiert Jörg Schmitt treffend in der „Süddeutschen Zeitung“.

(Foto: dpa) Razzia gegen Reichsbürger-Szene: Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen mehrere Menschen aus der sogenannten Reichsbürgerszene im Zuge einer Razzia festnehmen lassen.

So knapp zusammenfassen lassen sich die Vorgänge bei Wirecard nicht. Fast 20 Monate lang ermittelte die Staatsanwaltschaft, die Anklageschrift umfasst 474 Seiten. Die Vorwürfe lauten auf Bandenbetrug, Untreue, Bilanzfälschung sowie Manipulation des Wirecard-Aktienkurses.

Kurz vor dem heutigen Prozessbeginn gibt es eine überraschende Wendung: Das Landgericht München I hat zwei forensische Psychiater als Sachverständige bestellt. Sie sollen Stephan von Erffa begutachten. Der ehemalige Chefbuchhalter von Wirecard ist einer der drei Angeklagten. Sollte sich herausstellen, dass von Erffa im mutmaßlichen Tatzeitraum psychisch beeinträchtigt war, könnte dies eine mögliche Schuld ausschließen oder mildern.

In München beginnt am Donnerstag der Strafprozess gegen drei ehemalige Wirecard-Manager.

Und auch eine Verurteilung des ebenfalls angeklagten Ex-Vorstandsvorsitzenden Markus Braun sei keineswegs ausgemacht, kommentiert Handelsblatt-Investigativchef Sönke Iwersen. Die Beweislage sei dünn: Die Anklage gegen Braun beruhe vor allem auf den Aussagen des dritten Angeklagten Oliver Bellenhaus, ehemals Statthalter des Konzerns in Dubai.

Nachdem die Kollegen von der Londoner „Financial Times“ mit ihren Recherchen den Stein ins Rollen gebracht hatten, hat das Handelsblatt die Aufklärung im Fall Wirecard immer wieder durch eigene Recherchen vorangetrieben. Viele der dabei entstandenen Insider-Reports habe ich als Textchef bearbeitet und war immer wieder fasziniert von der Gleichzeitigkeit des Hochkriminellen und des zutiefst Banalen bei Wirecard.

Die wichtigsten Handelsblatt-Enthüllungen zum Thema Wirecard haben wir zum Nachlesen für Sie zusammengefasst.

China hat gestern drastische Lockerungen der bisher strikten Coronapolitik verkündet. Bei leichten Infektionsverläufen dürfen sich viele Bürger nun auch zu Hause isolieren anstatt in ein zentrales Quarantäne-Camp umziehen zu müssen. Lokale Beamte dürfen nun keine ganzen Wohnanlagen mehr zu Hochrisikogebieten erklären.

In chinesischen Medien wurden in den vergangenen Tagen zahlreiche Berichte verbreitet, die die Omikron-Variante mit einer Erkältung verglichen. Das entspricht einer Abkehr von früheren Kampagnen, in denen das Coronavirus immer wieder als sehr gefährlich dargestellt wurde.

Naheliegende Interpretation: Die Bevölkerung soll auf ein Leben mit dem Virus vorbereitet werden. Die Lockerungen werden als Reaktion auf die landesweiten Proteste in mehreren chinesischen Städten Ende November gesehen – aber auch auf die Lockdown-geschädigte Wirtschaftslage.

Von der Unbill daheim kann sich Chinas Parteichef heute bei seinem Staatsbesuch in Saudi-Arabien entspannen, wo er wahrscheinlich keinen Demonstranten begegnen wird und auch keine Fragen zu Menschenrechten und ähnlichen westlichen Pläsierchen befürchten muss. Xi Jinping bekam einen Empfang mit allen Ehren des saudischen Staates.

Das sei ein deutlicher Kontrast zu dem „verhaltenen Empfang, den US-Präsident Joe Biden im Juli erhielt“, heißt es in einem Kommentar des arabischen Mediums „Al Jazeera“. Solide Basis für die Harmonie: China ist der mit Abstand wichtigste Kunde für saudische Ölexporte.

Die Absicht hinter dem Besuch ist klar: China will davon profitieren, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien in letzter Zeit deutlich verschlechtert haben. Im Oktober hatte der US-Präsident Riad beschuldigt, sich durch Kürzungen bei der Ölförderung indirekt mit Russland zu verbünden.

Verfassungskrise in Peru – in der Hauptstadt Lima ist Präsident Pedro Castillo festgenommen worden. Zuvor hatte das Parlament für die Amtsenthebung Castillos gestimmt. Vizepräsidentin Dina Boluarte übernahm die Amtsgeschäfte.

Kurz vor der Abstimmung hatte Castillo seinerseits die Auflösung des Parlaments und eine Neuwahl verkündet. Die Abgeordneten hielten die Abstimmung aber dennoch ab und votierten für Castillos Absetzung. Vizeministerin Boluarte und die Opposition verurteilten die Auflösung des Parlaments als Staatsstreich. Auch der Generalstab und die nationale Polizei erklärten, Castillos Vorgehen sei nicht verfassungsgemäß.

Zum Schluss schulde ich Ihnen noch ein Update zu einer Meldung aus dem gestrigen Morning Briefing: Anders als dort berichtet, wird die Polizei von San Francisco vorerst doch keine Killerroboter einsetzen. Eine erst vor wenigen Tagen erteilte Freigabe zog das zuständige Aufsichtsgremium in einer zweiten Sitzung zurück, nachdem Bürgerrechtsgruppen die Stadt kritisiert hatten.

Die Mehrheit des Aufsichtsgremiums votierte nun gegen den Einsatz von Robotern zur Tötung gefährlicher Verdächtiger wie Amokläufer und Selbstmordattentäter. Nächste Woche soll final entschieden werden.

