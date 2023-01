Morning Briefing Rollentausch: Weißes Haus rechtfertigt Panzer-Kurswechsel

(Foto: dpa) Die USA wollen der Ukraine 31 Kampfpanzer des Typs M1 Abrams zur Verfügung stellen.

Guten Morgen, sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in den vergangenen Tagen und Wochen war es die Bundesregierung, die wegen ihrer zögerlichen Haltung in der Panzerfrage unter Rechtfertigungsdruck stand. Gestern ging diese Rolle aufs Weiße Haus über. Die US-Regierung musste erklären, warum man nun doch bereit sei, eigene M1 Abrams-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. „Wir haben Panzer nie ausgeschlossen“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Mittwochabend deutscher Zeit. Die Bedingungen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine hätten sich geändert. Der Beschluss zur Lieferung sei dann von US-Präsident Joe Biden in den vergangenen Tagen getroffen worden.

Zuvor hatte die US-Regierung immer wieder betont, die Bereitstellung des Abrams-Panzers nicht für sinnvoll zu halten. „Es ergibt einfach keinen Sinn, den Ukrainern dieses Mittel zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen“, hatte eine Pentagon-Sprecherin noch vor einigen Tagen gesagt.

Geplant ist nun ein Bataillon von 31 Panzern des Typs M1 Abrams, das die Ukraine unterstützen soll. „Die USA und Europa stehen eng zusammen“, sagte Biden gestern in einer Rede im Weißen Haus. Er sei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) „dankbar für seine Führung“.

Mit den eigenen Panzerlieferungen hat Washington einer deutschen Forderung entsprochen. Peter Rough vom Europa-Center der Washingtoner Denkfabrik Hudson Institute urteilt: „Es ist ein gutes Ergebnis nach einem schlechten Prozess.“

(Foto: via REUTERS) Tesla: Der Elektroautobauer hat mehr Gewinne eingefahren als je zuvor.

Wie ein US-Regierungsbeamter erklärte, könnten die Panzer der Ukraine dabei helfen, „ukrainisches Territorium zurückzuerobern“. Dazu gehöre auch die Krim, betonte er auf Nachfrage. Sicherheitsexperten diskutieren derzeit über das Szenario, dass die Ukrainer mit westlichen Panzern auf der von Russland annektierten Krim einrücken – was eine unberechenbare Reaktion der Russen nach sich ziehen könnte.

Sicherheitsrats-Sprecher Kirby sagte auf eine Journalistenfrage: „Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir absolut keinen Hinweis darauf gesehen haben, dass Herr Putin Absichten hat, Nato-Territorium anzugreifen.“

Erwartungsgemäß haben russische Stellen die Panzerentscheidung allerdings scharf kritisiert.

Nachdem die Panzer zugesagt sind, hat der ukrainische Präsident Wolodomir Selenski nun in einem Telefonat mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg umgehend seine Bitte um westliche Kampfflugzeuge und Raketen mit hoher Reichweite erneuert.

Meine Prognose: Mit Rachephantasien über Luftangriffe auf russische Städte wird die ukrainische Regierung ihre Chancen auf baldige Belieferung nicht erhöhen. Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak hat in einem Youtube-Interview solche Angriffe angedroht, falls Russland seine Attacken auf zivile Ziele in der Ukraine fortsetzt. Wörtlich erklärte Podoljak: „Auch Städte wie Moskau, St. Petersburg, Jekaterinburg, verwöhnte, faule Städte, die glaubten, in einer anderen Realität zu leben, werden entlarvt.“

Sollte Russland seine Luftangriffe auf Stromleitungen, Heizkraftwerke, Wasseraufbereitungsanlagen und andere zivile Objekte nicht einstellen, würden entsprechende Gegenangriffe „unabwendbar“.

Hat da jemand „Absatzschwäche“ gesagt? Tesla hat 2022 so viel verdient wie nie zuvor in einem Geschäftsjahr. Der Elektroautokonzern steigerte den Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 128 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar, wie Tesla am Mittwochabend mitteilte. Die Umsätze wuchsen um 51 Prozent auf 81,5 Milliarden Dollar.

Im Schlussquartal erhöhte Tesla das Nettoergebnis um 59 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar und erreichte damit ebenfalls eine neue Bestmarke. Der Umsatz legte in den drei Monaten bis Ende Dezember um 37 Prozent auf 24,3 Milliarden Dollar zu. Das liegt, abhängig vom Analystenhaus, leicht über oder unter den Erwartungen. Tesla will die Produktion 2023 „so schnell wie möglich ausbauen“ und peilt weiter ein Jahreswachstum von 50 Prozent an – dieses Ziel wurde 2022 tatsächlich verfehlt. Zuletzt hatten Preissenkungen bei Tesla Bedenken wegen einer womöglich schwindenden Nachfrage ausgelöst.

Achtung, Gewinnwarnung droht: Der fulminante Start in das neue Aktienjahr macht die Börsen anfälliger für Rückschläge. Schließlich stecken in den Kursen schon viele positive Erwartungen. Paulina Strzelinska, Analystin bei der Bank of America, hat sich unter dieser Fragestellung die Unternehmen aus dem breiten europäischen Aktienindex Stoxx Europe 600 angesehen. Ausgemacht hat sie 19 Unternehmen, die demnächst vor niedrigeren Gewinnen als erwartet warnen könnten.

Einen Treffer auf der Liste gab es bereits. Der Dax-Konzern Continental verkündete Anlegern vergangene Woche, dass Barmittelzufluss und Gewinnmarge bei den Mitte März anstehenden Quartalszahlen niedriger als prognostiziert ausfallen dürften. Die Aktie verlor seither acht Prozent.

Die weiteren deutschen Unternehmen auf der Liste:

Der deutsche Gewerbeimmobilienkonzern Aroundtown

Der Sportartikelhersteller Adidas

Der Spezialchemiekonzern Lanxess

Und die mittlerweile österreichische AMS Osram. Der Sensorikhersteller AMS hatte vor drei Jahren den größten deutschen Lichtkonzern Osram übernommen.

Während alle Welt auf große diplomatische Durchbrüche hofft, gilt es auch die kleinen Fortschritte zu würdigen. Ich möchte vorab betonen, dass sich die folgende Meldung nicht unabhängig verifizieren lässt und ich als Hamburger auch überhaupt keine Ahnung habe, wovon ich hier schreibe. Aber wenn es stimmt, was die Nachrichtenagentur dpa am Abend vermeldete, dann erscheint es mir als erster Schritt zu einer umfassenden Friedenslösung an Rhein und Düssel.

Am Mittwochabend haben zwei große Karnevalsgesellschaften aus Köln und Düsseldorf unter dem Titel „Alaaf & Helau“ eine gemeinsame Sitzung gefeiert. Das offizielle Ziel lautete dabei „eine Brücke zwischen den Rivalen“ zu bilden. Gefeiert wurde in Köln. „Wir haben auch das Programm 50 zu 50 aufgeteilt nach Düsseldorfer Künstlern und Kölner Künstlern“, sagte Joachim E. Zöller, Präsident der auf Kölner Seite verantwortlichen Karnevalsgesellschaft „Die Grosse von 1823“ vor der Veranstaltung. Zöller äußerte sich sehr lobend über den „Allgemeinen Verein der Karnevalsfreunde Düsseldorf“, mit dem das Programm gestaltet worden war.

Ausgeschenkt wurde nur Kölsch, kein Alt. Wer nun denkt, das sei keine Friedenslösung, sondern eine Düsseldorfer Kapitulation, der sei beschwichtigt: Geplant ist, dass die gemeinsame Sitzung bei einer Neuauflage in Düsseldorf stattfindet.

Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem auch Sie mit Bier Brücken bauen.

Herzliche Grüße

Ihr Christian Rickens

Textchef Handelsblatt