Morning Briefing Rote Karte von der UN gegen Russland

in Sachen Ukraine und Wladimir Putin gibt es zwei Welten. Die eine besteht aus Appeasement-Appellen und der Hoffnung auf die alte Energiewelt, die andere aus dem Kampf um Freiheit und der Furcht vor einer neuen Sowjetunion. Die stärker werdende Minderheit, die unter Einflüsterungen der Putin-Blockpartei AfD „Welt eins“ will, müsste aus der aktuellen Resolution der UN-Vollversammlung etwas lernen können.

143 der 193 Mitgliedsstaaten – darunter auch Brasilien, die Türkei und Saudi-Arabien – stimmten dafür, die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine zu verurteilen. Gemeinsam mit Russland stimmten lediglich Belarus, Nordkorea, Nicaragua und Syrien dagegen. Unter den 35 Staaten, die sich enthielten, sind China, Indien, Südafrika und Pakistan. In der Resolution wird Russland aufgefordert, die Einverleibung der teils besetzten Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson rückgängig zu machen. Der Beschluss ist völkerrechtlich nicht bindend, er hebt aber die Moral des Westens ungemein.

Der Angebotsmacht des Monopolisten Gazprom und anderer Staatskolosse will die EU künftig ihre Nachfragemacht entgegensetzen. Die Energieminister der Union einigten sich bei einem Treffen in Prag darauf, ab 2023 gemeinsam Gas einzukaufen – um Spekulation und Preisspitzen besser widerstehen zu können. Die EU-Kommission soll am nächsten Dienstag ein Paket mit Vorschlägen vorlegen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte wiederholt für gemeinsame Gaseinkäufe plädiert: „Wenn Europa als großer Abnehmer seine Marktmacht strategisch nutzt, dann wird es die Preise runterbringen.“

Für einen Gaspreisdeckel, den viele EU-Staaten fordern, gab es in Prag allerdings keine Einigkeit. Energiekommissarin Kadri Simson bringt ins Spiel, den Unionsalarm für Gasknappheit auszurufen – dann müssten die EU-Staaten ihren Gasverbrauch verbindlich um mindestens 15 Prozent senken (aktueller EU-Wert: minus zehn Prozent). Simson warnt: „Jede Maßnahme, die wir unternehmen, um die Preise zu senken, darf nicht das falsche Signal senden und den Konsum in der EU erhöhen.“

Das Prinzip Angebotsmacht gegen Nachfragemacht erleben wir auch im Lebensmitteleinzelhandel. Hier das hochgerüstete Bataillon der Handelskonzerne Edeka, Rewe, Lidl und Aldi, dort die eindrucksvolle Front von Multikonzernen wie Nestlé oder Mars. Der amerikanische Gigant für Schokoriegel („Snickers“, „Bounty“, „M&M“, „Twix“) und Tierfutter („Whiskas“, „Pedigree“) beliefert Edeka und Rewe nach drei Monaten Streit inzwischen nicht mehr.

Die Einzelhändler lehnen die Preisforderungen des US-Familienkonzerns ab. Edeka argumentiert, auch andere Markenmultis wie Coca-Cola oder Procter & Gamble versuchten derzeit, aus Renditegier auf der Inflationswelle mitzureiten. In Kreisen von Herstellern wie Mars wiederum wird auf rapide gestiegene Kosten verwiesen – und dass sich der Einzelhandel daran beteiligen solle, indem er Preissteigerungen nicht voll an die Verbraucher weitergebe. Wir lernen: Auch im Wirtschaftskrieg zwischen Autarkie und Demokratie wird auf Gewinnspanne nicht verzichtet.

Wenn Sie wissen wollen, was gehörig schief gelaufen ist im letzten Jahrzehnt des billigen Geldes, genügt ein Blick in die inflationsbereinigte Statistik am Beispiel Frankfurt am Main. Danach stiegen dort die Preise für Eigentumswohnungen um 110 Prozent, die Mieten um 28 Prozent und die Einkommen um zehn Prozent. Anders gesagt: Wenn ein Gutverdiener aus dem Dienstleistungsgewerbe eine 60-Quadratmeter-Wohnung kaufen will, muss er acht Jahreseinkommen aufbringen. Der Investor wiederum holt seinen Kaufpreis erst nach 41 Jahren Vermietung wieder heraus.

Diese bittere Rechnung ergibt sich aus dem Ranking der Städte mit den größten Immobilienblasen, das die Großbank UBS erstellt: Es führen Toronto vor Frankfurt, Zürich und München. „Aus der Blase geht nach und nach die Luft raus“, sagt der deutsche UBS-Chefanlagestratege Maximilian Kunkel: „Der Boom ist vorbei.“

Gegen diesen Strudel hat es auch eine staatliche Offensive schwer, auf die sich das „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“ geeinigt hat. Kanzler Olaf Scholz und Bauministerin Klara Geywitz, das einstige SPD-Chef-Bewerberpaar, stellten gestern 187 Punkte vor, etwa digitale Bauanträge, Recycling von Baustoffen, eine verlässliche Neubauförderung oder verschlankte Genehmigungsverfahren. Davon hat man in der Theorie schon so oft gehört, dass man gerne mal die Praxis erleben möchte.

Während Scholz am Jahresziel von 400.000 neuen Wohnungen festhält, relativiert seine Ministerin im Handelsblatt-Interview: „Es wird einige Zeit dauern.“ Weiter sagt die Diplom-Politologin über…

die sinkende Zahl der Sozialwohnungen: „Der Bund unterstützt mit Finanzhilfen von 14,45 Milliarden Euro bis 2026. Aber der soziale Wohnungsbau liegt in der Verantwortung der Länder. Sie bekennen sich im Bündnis dazu, dass sie die Finanzmittel des Bundes kofinanzieren. Im Saarland gab es schon die Trendwende."

die Situation der Mieter: „Die Menschen sind doppelt belastet. Einmal durch die extrem gestiegenen Nebenkosten und dann die daran angeknüpfte Steigerung der Kaltmiete. Ich sehe da dringenden Handlungsbedarf. In Zukunft könnten sich Indexmietverträge auf die allgemeine Mietentwicklung beziehen und nicht mehr auf die allgemeine Preisentwicklung."

Grenzen beim Bauen: „Wir haben ein Problem mit Materialengpässen und deutlich gestiegenen Kosten für Bauleistungen. Und wir haben ein Kapazitätsproblem."

Das 187-Punkte-Programm ist ein Anfang, aber irgendwie muss man auch an George Bernard Shaw denken: „Hätte man bei der Erschaffung der Welt eine Kommission eingesetzt, dann wäre sie heute noch nicht fertig.“

Zum Schluss kommen wir zu bekannten Personen des öffentlichen Lebens, sagen wir Wirtschaftsprominente, die sich plötzlich unvorteilhaft ausgeleuchtet sehen. Das betrifft etwa den Gesamtmetall-Präsidenten Stefan Wolf: Er soll nach einem Bericht des RTL-Journals „Stern“ über Jahre hinweg seine private Haushälterin schwarz beschäftigt haben. Die Frau soll bei dem Eigentümer des Autozulieferers ElringKlinger fünf Tage die Woche gearbeitet haben, am Fiskus und an der Sozialkasse vorbei. Wolf ließ ausrichten, Fragen zu seinem Privatleben nicht zu beantworten.

Vorgeworfen wird ihm von seinem Betriebsrat auch, am Standort Langenzenn bei Nürnberg gering bezahlte Teilzeitkräfte in zu niedrige Tariflohngruppen eingestuft zu haben. Die Hoffnung, so die Jobs zu retten, erfüllte sich nicht: Die Produktion in Langenzenn soll komplett beendet werden.

Problematisiert wird in den Medien auch ein werblicher Videoauftritt von Reimund Neugebauer, 69, Chef der Fraunhofer-Gesellschaft, einer Macht im deutschen Forschungswesen. Der Maschinenbau-Ingenieur hatte in einem dreiminütigen Imagefilm, der im Februar 2021 publiziert wurde, ein neues Produkt der österreichischen Firma Huberpflug ausgelobt. Per Untertitel wurde Neugebauer dabei als Fraunhofer-Präsident präsentiert – nicht aber als Shareholder, der kurz zuvor Anteile an der Firma erworben hatte.

Neugebauer bestätigt, zwischen Dezember 2020 und Juli 2021 über seine Investmentfirma Innoshare Consult (ISC) an der „Huber Soil Solution GmbH“ beteiligt gewesen zu sein. Das Video sei „unautorisiert“ und „ohne Kenntnis“ von Neugebauer und der Fraunhofer-Gesellschaft veröffentlicht worden. Das Video ist inzwischen gelöscht und auf Youtube nicht mehr abrufbar.

(Foto: dpa) Alfons Schuhbeck vor Gericht: Die Angaben seines ehemaligen IT-Fachmanns seien „im Großen und Ganzen richtig“, erklärte der Starkoch.

Und dann ist da noch zum wiederholten Mal an dieser Stelle Starkoch Alfons Schuhbeck, 73, der so vieles ist: bayerisches Original, Sterne-Gastronom, Entertainer, Dampfplauderer, Küchenmeister, Gewürze-Guru, aber gewiss kein Kaufmann. Vor dem Landgericht München I legte er ein Teilgeständnis zum Vorwurf ab, rund 2,4 Millionen Euro Steuern über eine manipulierte Buchführung hinterzogen zu haben. Schuhbeck brachte dabei das Kunststück fertig, zwischen Sünderlein und Showmaster sehr munter hin und her zu wechseln und seine Vita („war technisch eher eine Flasche“) so launig zum Besten zu geben, dass es zum Valentin-Karlstadt-Preis reichen könnte.

Also redete er davon, „einiges falsch gemacht“ und allen etwas vorgemacht zu haben: „Ich war immer überall und nirgends.“ Der Pleitier informierte im Prozess „Ingwer“ aber auch – so routiniert wie eloquent – über die gesundheitlichen Vorteile just von Ingwer, aber auch von Knoblauch, Kardamom oder Kurkuma. Der doch recht forsch nachfragenden Richterin entschlüpfte mehrmals ein Lächeln. Irgendwann sagte Schuhbeck an diesem Tag der Selbsterkenntnis: „Ich könnte stundenlang über Gewürze reden, aber das ist jetzt wohl der falsche Zeitpunkt.“

