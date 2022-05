Morning Briefing Saudi Aramco, der wertvollste Konzern der Welt

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

wie oft haben wir gehört, das fossile Zeitalter sei genauso vorbei wie das analoge Zeitalter? Doch nun ist Krieg, und die Regierungen holen jede Menge Öl, Gas und Kohle heran. Ja, US-Präsident Joe Biden lässt sogar in Umweltschutzgebieten nach Schieferöl bohren, um seine europäischen Freunde im Kampf gegen Wladimir Putin nicht auf dem Trockenen sitzen zu lassen.

Der Run auf die Schmierstoffe der Old Economy ist so groß, dass auf einmal der saudi-arabische Ölkonzern Saudi Aramco das wertvollste Unternehmen der Welt ist. Zweieinhalb Jahre nach Börsengang liegt die Marktkapitalisierung bei 2,43 Billionen Dollar, den hohen Ölpreisen sei Dank. Und was ist mit dem Apple-Konzern, der noch vor einigen Wochen drei Billionen wert war? Die Aussicht auf steigende Zinsen lässt die Investoren panikartig aus Tech-Firmen fliehen. Und so ist Apple plötzlich nur noch 2,41 Milliarden wert.

In die Irre geleitete Anleger müssten sich mit einem Spruch von André Kostolany entspannen: „Hat man Aktien, so zittert man, sie könnten fallen; hat man keine, so zittert man, sie könnten steigen.“

Das Wort „Jamaika“ kam in den letzten Jahren bei deutschen Versuchen, eine Regierung zu bilden, zwar häufiger vor als früher – aber größere Erfolge wurden nicht gemeldet. Die Ausnahme ist Schleswig-Holstein: Da galt die Regierungsarbeit von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mit den Grünen und der FDP als so erfolgreich, dass das Volk ihn bei der Wahl klar auf Nummer eins setzte. Auch die Grünen legten stark zu, anders als die FDP.

Doch nun die Überraschung: Der Ministerpräsident will einfach in der alten Konstellation weitermachen, obwohl es auch für ein Duett entweder mit den Grünen oder mit der FDP allein reichen würde. Diese Präferenz ist auch nicht durch das Rauchen eines Stoffes zustande gekommen, den es im wirklichen Jamaika an jeder Straßenecke zu Bob-Marley-Musik gibt. Daniel Günther glaubt ganz einfach, in der Bevölkerung gebe es eine „extrem breite Mehrheit“ für die Fortsetzung des Dreierbundes.

Es gab ja genug Leute, die den deutschen Chemiekonzern Bayer vor Monsanto gewarnt hatten. Monsanto sei ein toxischer Zusatz für das Dax-Unternehmen. Unter anderem wird der einstige Vorstandschef Marijn Dekkers zu den Kritikern gezählt. Doch sein Nachfolger Werner Baumann traute sich diesen Deal zu – und muss nun im Rechtsstreit um Gesundheitsrisiken des Monsanto-Unkrautvernichters Glyphosat eine Niederlage einstecken. Das US-Justizministerium rät dem Obersten Gerichtshof dazu, ein vom Leverkusener Konzern angestrebtes Berufungsverfahren gegen ein negatives Urteil nicht anzunehmen.

Damit zerplatzt Bayers Traum von einer friedlichen Lösung endgültig. Die Aktie gab gestern um neun Prozent nach, Schadenersatzprozesse zeichnen sich ab. Für neue Monsanto-Vergleiche haben die Verantwortlichen von Leverkusen erst einmal 3,8 Milliarden Euro in der Bilanz zurückgestellt.

(Foto: dpa) Bayer verdient mit dem früheren Monsanto-Mittel derzeit prächtig.

Damit sind die Spezialisten vom Chempark übrigens in sehr guter Gesellschaft. Auch der Münchener Versicherungsriese Allianz legt noch einmal 1,9 Milliarden Euro zur Seite, um Klagerisiken in den USA abzuwehren – da geht es um fehlgeschlagene Hedgefondswetten. Insgesamt summieren sich die Rückstellungen schon auf 5,6 Milliarden, aber das soll es auch wirklich gewesen sein.

Die einen erleben Arbeit als Tretmühle, die anderen als Brain Park. Was genau uns glücklich macht, würden daher Personalchefs – sorry, Human-Relations-Verantwortliche – genauso gern wissen wie Professoren. Der Soziologe Martin Schröder ist jetzt in das Thema eingetaucht: „Ab 2200 Euro netto macht mehr Gehalt nicht zufriedener“, führt er im Handelsblatt-Interview aus. Im Einzelnen sagt er über ...

... den Wert eines Jobs : „Es geht nicht darum, Unsummen zu verdienen, sondern eben genug. Außerdem gibt er Menschen das Gefühl, gebraucht zu werden, und somit Anerkennung.“

: „Es geht nicht darum, Unsummen zu verdienen, sondern eben genug. Außerdem gibt er Menschen das Gefühl, gebraucht zu werden, und somit Anerkennung.“ ... Geschlechterunterschiede : „Wenn Männer zu einem prestigeträchtigeren Job wechseln, gewinnen sie ungefähr doppelt so stark an Lebenszufriedenheit hinzu wie Frauen. Frauen haben offenbar mehr Rollen zur Auswahl, über die sie Selbstwertgefühl schöpfen können.“

: „Wenn Männer zu einem prestigeträchtigeren Job wechseln, gewinnen sie ungefähr doppelt so stark an Lebenszufriedenheit hinzu wie Frauen. Frauen haben offenbar mehr Rollen zur Auswahl, über die sie Selbstwertgefühl schöpfen können.“ ... Freizeit: „Die Daten legen nicht nahe, dass nur zufrieden ist, wer sehr viel Freizeit hat. Statistisch gesehen steigt die eigene Zufriedenheit, bis man etwa zwei Stunden täglich Freizeit hat. Aber auch der Effekt ist nicht sehr stark.“

Spätestens, wenn der Menschenauflauf auf dem Golfplatz größer ist als in der Kantine, will man zurück ins Büro.



Und dann ist da noch der Manager Jorge Gomez, der beim Corona-Impfstoffhersteller Moderna kam, sah und... wieder ging. Am Montag erst sagte der Finanzchef „Hello“, am Dienstag dann „Goodbye“, alles wie beim alten Beatles-Hit: „I say, High / you say, Low / You say, Why? / And I say, I don't know.“ Der Grund für den Express-Abschied ist eine interne Untersuchung der Finanzberichte bei seinem früheren Arbeitgeber, dem Dentalprodukt-Spezialisten Dentsply Sirona. Bei Moderna muss der vormalige CFO David Meline aus dem Ruhestand zurückkehren. Gomez wiederum kann sich für seinen Kurzeinsatz ein Häuschen und einen Satz Tuxedos leisten. Für ein paar Stunden Präsenz gibt’s zwölf Monatsgehälter von insgesamt 700.000 Dollar. Dafür muss Moderna keine Antrittsprämie und keinen Bonus zahlen – ein ganz normaler, fairer Deal.

Wir trösten uns diesmal mit Aristoteles Onassis: „Ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld.“

Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag mit einer für Sie wirklich schönen Arbeitsrelation zwischen Input und Output.

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor

