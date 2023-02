Morning Briefing Schockstarre in Deutschlands Immobilienbranche

Guten Morgen, sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Luisenblock West des Deutschen Bundestags zählt zu den gelungeneren Bauprojekten der Hauptstadt: Das siebenstöckige Gebäude mit Abgeordnetenbüros wurde nach einer Bauzeit von weniger als 15 Monaten im Jahr 2021 dem Bund übergeben, einen Monat früher als vertraglich zugesagt.

Die Besonderheit: Die „Luise“ besteht nahezu vollständig aus vorgefertigten Holzmodulen – und dürfte heute so nicht mehr errichtet werden. Laut der 2022 in Kraft getretenen Novelle der Muster-Holzbaurichtlinie (Ihnen wahrscheinlich geläufig als M‐HolzBauRL) müsste das Holz an den Innenwänden mittlerweile hinter Gipskarton versteckt sein. So berichten es unsere Hauptstadt-Reporterinnen Heike Anger und Silke Kersting, die nach Gründen für die Schockstarre in Deutschlands Immobilienbranche gesucht haben.

Einer davon: Immer mehr und immer komplexere Bauvorschriften machen Neubauten inzwischen so teuer, dass sie sich vielerorts nicht mehr rechnen. Den Rest besorgen hohe Zinsen, Fachkräftemangel auf den Baustellen und gestiegene Materialkosten. Diesen „Albtraum Neubau“ analysieren wir in unserem Freitagstitel.

Vorsicht, Neubau: In Deutschland zu bauen, gleicht derzeit einem Albtraum.

Nicht nur der Immobilienkonzern Vonovia hat alle Neubauprojekte gestoppt. Auch viele kleinere Bauträger und private Bauherren mauern nun kleine Ziegel – oder sagen ihre Bauprojekte gleich ganz ab. Und Wohnungsbauministerin Klara Geywitz (SPD) wird das Wahlversprechen ihrer Partei von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr weit verfehlen. Sie fordert mehr Produktivität von der Baubranche: „Ich frage Sie, fällt Ihnen noch eine andere Branche ein, wo es so ist, dass sich in den letzten 15 Jahren die Produktionstechnik nicht geändert hat?“

Ja, mehr Innovation und Produktivität sind immer eine feine Sache. Wie hat sich in den vergangenen 15 Jahren eigentlich die Produktivität der öffentlichen Bauverwaltungen entwickelt?

Zum Thema Produktivität hat Bill Gates einiges zu sagen. Es war wahrscheinlich genau die richtige Woche, um mit dem Microsoft-Gründer über das Thema Künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen auf die Arbeitswelt zu sprechen. Microsoft schickt sich gerade an, im Verbund mit dem Start-Up OpenAI die nächste Digitalrevolution einzuleiten – der Sprachassistent ChatGPT ist das erste sichtbare Zeichen dieser Umwälzung.

Gates Prognose: „Wir werden definitiv weniger Schreibkräfte brauchen, weil die Dokumente sich jetzt selbst schreiben. Auch einige Tätigkeiten von Assistenten werden durch die Software automatisiert.“

Als Bedrohung sieht er dieses Szenario nicht – eher als Teil einer Lösung. Im Interview mit Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Matthes sagt Gates: „Angesichts der alternden Gesellschaft und der fehlenden Fachkräfte müssen wir Arbeitskräfte effizienter machen. Hier wird die KI Erleichterung bringen. Und in ferner Zukunft werden wir wirklich weniger arbeiten müssen als heute.“

Hören können Sie das Interview in der neuesten Ausgabe von Handelsblatt Disrupt. Oder lesen Sie es hier nach.

(Foto: dpa) Wolodimir Selenski und Roberta Metsola: Die Präsidentin des Europäischen Parlaments sprach sich für einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine aus.

Ukraine-Präsident Wolodimir Selenski ist gestern von Paris nach Brüssel weitergereist. Dort wurde er als Gast im EU-Parlament und auf dem EU-Gipfel mit warmen Worten und viel Applaus empfangen.

Ein vergleichsweise wenig beachteter Test für die Solidarität mit der Ukraine steht heute an. Auf Initiative von Großbritannien beraten mehr als 30 Nationen, darunter Deutschland, über eine gemeinsame Reaktion auf die Ankündigung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Athleten aus Russland und Belarus die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen unter bestimmten Voraussetzungen wieder erlauben zu wollen.

Vor allem geht es dabei um Olympia in Paris im kommenden Jahr. „Dass das IOC russischen Sportlerinnen und Sportlern offenbar wieder die Tür öffnet und die Teilnahme an den Olympischen Spielen ermöglichen will, ist der völlig falsche Weg“, hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser Ende Januar gesagt.

Das IOC strebt eine Rückkehr von Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus an, sofern sie nicht unter der Flagge ihres Landes antreten und den Krieg in der Ukraine nicht aktiv unterstützen. Die Ukraine hatte deswegen sogar mit einem Paris-Boykott gedroht.

In Sachen Geldanlage gilt gemeinhin ein ehernes Gesetz: Egal, über wie viel Gewinn man sich mit europäischen Aktien freut – an der Wall Street hätte man mehr verdienen können. Auf lange Sicht liefern US-Aktien eigentlich immer mehr Rendite als europäische.

Auf mittlere Sicht kann es bisweilen anders aussehen, und solch eine Phase erleben wir gerade. Der breite europäische Aktienindex Stoxx Europe 600 hat seit September rund 19 Prozent zugelegt, der US-Leitindex S&P 500 nur knapp 15 Prozent. Seit Mitte Januar allerdings haben die US-Aktien wieder mehr gewonnen als ihre europäischen Pendants. Ist der Europa-Hype schon vorbei?

Viele Investoren meinen: Nein. „Die Outperformance ist noch nicht ausgereizt“, heißt es in einer aktuellen Studie der US-Bank Goldman Sachs. Für den besseren Lauf der europäischen Aktien gibt es laut Experten drei Gründe:

Erstens haben sich die wirtschaftlichen Aussichten für Europa überproportional verbessert.

Zweitens gelten Europas Aktien im Vergleich zu US-Papieren als unterbewertet.

Drittens gibt es Nachholpotenzial, weil Investoren zuvor viel Geld aus Europa abgezogen haben.

Kleiner Schönheitsfehler: Alle drei Argumente für die Stärke des europäischen Aktienmarkts haben mit seiner vorherigen Schwäche zu tun. Aber den Anleger, der für die kommenden Monate auf ein bisschen Renditeplus wetten will, muss das erst einmal nicht kümmern.

Und dann ist da noch Henrik Thiele, Sohn des 2021 verstorbenen milliardenschweren Industriellen Heinz Hermann Thiele (Vossloh, Knorr Bremse). Auch nach einer Niederlage vor dem Landgericht München I will Thiele junior weiter um sein Erbe kämpfen, auf das er 2017 gegen eine vergleichsweise übersichtliche Zahlung von 25 Millionen Euro verzichtet hatte. Seine Anwälte kündigten Berufung an. Henrik Thiele sei von seinem Vater in unzulässiger Weise zu der Vereinbarung gedrängt worden.

Anlass für das Zerwürfnis zwischen Vater und Sohn war offenbar 2015 ein Artikel im Wirtschaftsmagazin „Bilanz“. Henrik soll sich dafür ohne Wissen des Vaters mit dem Magazin getroffen haben. Er wurde in der Story daraufhin als „charmant“, „intelligent“ und „vielseitig“ beschrieben, Heinz Hermann als „kernig“ und „schwierig“. Der Senior sei „besessen davon, alles zu kontrollieren und zu inspizieren“.

Wer den alten Thiele kannte, wird diese Charakterisierung nachvollziehen können. Doch das half nichts: Nach Erscheinen des Artikels habe sein Vater ihn „vernichten“ wollen, so Henrik Thiele in der Klageschrift.

