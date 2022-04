Morning Briefing Showdown zwischen Macron und Le Pen

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

da saßen sie gestern Abend wieder wie vor fünf Jahren im TV-Studio: Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Beide ängstlich darauf bedacht, bloß nichts falsch zu machen bei diesem einzigen TV-Duell, das die französische Präsidentschaftswahl am Sonntag entscheiden kann. Sogar die beiden Moderatoren hatten der Superliberale und die Superrechte ausgewählt, die sich während der zwei Stunden und 45 Minuten andauernd ins Wort fielen. Macron beschuldigte seine Widersacherin, Russland sei „ihr Banker“, was Marine Le Pen bestritt, aber erklärte: „Wir sollten nicht Harakiri begehen, um Russland zu bestrafen.“ (Das hätte von Olaf Scholz stammen können.)

Die Rüstungskooperation mit Deutschland will die Rechtspopulistin kündigen, sie wirft Macron „Blindheit gegenüber Berlin“ vor und verspricht mehr „Kaufkraft“ für alle. Der Präsident dagegen sprach über die Wahl am Sonntag als ein Referendum zur Europäischen Union, zum Link zwischen Frankreich und Deutschland sowie zu ökologischem Ehrgeiz, Laizismus und Freiheit.

Im Lager des favorisierten Macron wird nun gezittert, ob man genügend Junge und Linke aus dem Lager des mit fast 22 Prozent knapp gescheiterten Jean-Luc Mélenchon begeistert hat. Mancher könnte aus lauter Frust Marine Le Pen wählen.

Olaf Scholz, Kanzler der gewundenen und geschundenen Sätze, trägt zur Ukraine wenig Erhellendes bei. Seiner Außenministerin aber hört man gerne zu. „Wir sind bereit, uns zur Sicherheit unserer Partner noch stärker einzubringen“, sagte Annalena Baerbock in Riga nach einem Treffen mit ihren baltischen Amtskollegen. Nord Stream sei ein „fataler Fehler“ gewesen. Ihr zufolge seien auch Lieferungen von gepanzerten Fahrzeugen „für uns kein Tabu, auch wenn es in der deutschen Debatte manchmal so klingt“.

Konkret schlägt die Grünen-Politikerin einen „Ringtausch“ vor: Osteuropäische Länder sollten ihre einst aus der Sowjetunion oder Russland gekauften Waffen an die Ukraine liefern, diese würden später durch Material aus Deutschland oder anderen Nato-Ländern ersetzt werden. Voltaire hielt folgenden Rat parat: „Alles, was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, solltest du auch sagen.“

Die deutsche Außenministerin geht neben Edgars Rinkevics, Außenminister von Lettland (l), Eva-Maria Liimets, Außenministerin von Estland, und Gabrielius Landsbergis (r), Außenminister von Litauen, durch die Altstadt von Riga. (Foto: dpa) Annalena Baerbock

In der Geschichte der Wirtschaftswissenschaften gibt es den alten Lehrsatz des englischen Kaufmanns Thomas Gresham aus dem 16. Jahrhundert, wonach schlechtes Geld (Silber) das gute Geld (Gold) verdrängt. Daran muss ich spontan beim Lesen unseres Interviews mit Joachim Wenning denken, dem Chef von Munich Re. Der Mann vom weltgrößten Rückversicherer beschreibt, wie permanent die eine (schlimmere) Krise die andere (schlimme) Krise verdrängt – die Pandemie die Klimakatastrophe, der Ukrainekrieg die Pandemie und von Cybercrime spricht ohnehin keiner mehr. Das Problem: Alle Krisen bestehen fort und der Staat ist schon mit einer dieser Megakrisen überfordert. Im Einzelnen sagt Wenning über ...

... das Risiko militärischer Schlachten : „Krieg ist nicht versicherbar, weil er ruinös ist. In den wichtigsten Sparten wie Personen- oder Sachversicherungen sind Kriegsschäden deshalb ausgeschlossen.“

: „Krieg ist nicht versicherbar, weil er ruinös ist. In den wichtigsten Sparten wie Personen- oder Sachversicherungen sind Kriegsschäden deshalb ausgeschlossen.“ ... Cyberattacken : „Leider kenne ich keine Regierung, die dieses Thema auf der Agenda hat. Ich bin auch nicht sehr zuversichtlich, dass sich das in den kommenden Jahren ändern wird. Bei der Pandemie war es ähnlich. Man müsste sich schon jetzt auf den nächsten Ausbruch vorbereiten. Aber auch dieses Thema wird im Moment von der Politik vernachlässigt. Es wird immer kurzfristig akutere Themen geben.“

: „Leider kenne ich keine Regierung, die dieses Thema auf der Agenda hat. Ich bin auch nicht sehr zuversichtlich, dass sich das in den kommenden Jahren ändern wird. Bei der Pandemie war es ähnlich. Man müsste sich schon jetzt auf den nächsten Ausbruch vorbereiten. Aber auch dieses Thema wird im Moment von der Politik vernachlässigt. Es wird immer kurzfristig akutere Themen geben.“ ... Klimaschutz : „Der Staat müsste ein konkretes Budget bereitstellen. Dass dies möglich wäre, zeigt das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro, das jetzt die Bundeswehr bekommt. Der Staat muss ein Transformationsprojekt führen. Einen solchen Plan gibt es aber leider nicht.“

: „Der Staat müsste ein konkretes Budget bereitstellen. Dass dies möglich wäre, zeigt das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro, das jetzt die Bundeswehr bekommt. Der Staat muss ein Transformationsprojekt führen. Einen solchen Plan gibt es aber leider nicht.“ ... Naturkatastrophen: „Die Belastungen lagen in der letzten Dekade jedes Jahr im Schnitt bei 200 Milliarden Euro weltweit. Im letzten Jahr waren es 250 Milliarden – Tendenz steigend. Wenn wir nicht umschwenken, werden die volkswirtschaftlichen Schäden noch weitaus größer werden.“

Vielleicht sollte Klardenker Wenning demnächst einmal in einem der Krisenstäbe der Bundesregierung referieren.

Wenn Autobauer neue Modelle lancieren, wird das PR-Gebläse auf sofortige Höchstleistung gebracht. So ist es auch jetzt bei BMW: Die Münchener greifen im Top-Segment mit ihrer neuen 7er-Reihe den Marktführer Mercedes und auch Tesla (Model S) an. Von einem „wahren Meisterwerk“ mit vier unterschiedlichen Antrieben schwärmt BMW-Vertriebsvorstand Pieter Nota. Erstmals sei mit dem i7 eine reine Stromvariante dabei. Sicher, die Rückbank verwandelt sich nun auf Knopfdruck in ein Amazon-Kino und der Computer übernimmt bei Bedarf das Steuer. Aber die gewählte Produktionsvielfalt ist teuer und der Abstand zu Mercedes noch groß – auch was die Rendite angeht. Die Experten, mit denen mein Kollege Franz Hubik für die Titelstory gesprochen hat, sind deutlich skeptischer als die BMW-Strategen, die gerade auf die Überholspur wechseln wollen.

Wenn die PS-Konzerne nun schon stolz auf ihr Autokino sind, können sie auch gleich vom großen Zampano Federico Fellini lernen: „Ein guter Anfang und ein gutes Ende machen einen guten Film aus, sofern sie nicht zu weit auseinander liegen.“

Im Oligarchen-Krimi am Tegernsee macht sich die kürzlich vom Bundeskriminalamt (BKA) gegründete „Task Force Ermittlungsgruppe Ukraine“ Hoffnung, die vier Villen des Kreml-Vertrauten Alisher Usmanow in Rottach-Egern zu konfiszieren. Zwar ist sein Besitz – wie auch bei Anwesen in Italien oder London – durch ein Netz von Briefkasten- und Offshore-Firmen verschleiert. Am Tegernsee wurden die Immobilien von Strohmännern über Münchner Notare für Firmen in der Steueroase Isle of Man erworben.

Doch im „Gestattungsvertrag“ ist Usmanow – Sivtsev Vrazhek Street, Flat 15, Moskau – als Inhaber und wirtschaftlich Berechtigter benannt. Die BKA-Fahnder sind inzwischen bei Usmanow allein in Deutschland auf 36 Offshore-Firmen und 90 Geldwäscheverdachtsmeldungen gestoßen. Usmanows Airbus A340-313, mit dem ihm kurz vor den Sanktionen die Flucht nach Taschkent von München aus gelang, kann der gebürtige Usbeke erst mal nicht nutzen: die Registrierung wurde von der Isle of Man entzogen. Sein Jet mit der Kennung M-IABU bleibt am Boden. Die Bedeutung von „IABU“ liegt auf der Hand: „I am Alisher Burkhanovich Usmanov“.

Und dann ist da noch Kevin David Lehmann, 19, nach Berechnungen des US-Magazins „Forbes“ aktuell der jüngste Milliardär der Welt. Von diesem Kevin haben Sie vermutlich noch nie etwas gehört, auch wenn er 3,3 Milliarden Dollar Vermögen hat. Der kleine Schatz stammt aus dem 50-Prozent-Anteil an der Drogeriekette „dm“, den ihm sein 80-jähriger Vater Günther überschrieb. Der Senior wurde mit der Pfannkuch-Handelsgruppe, inklusive der „Kolossa“-Supermärkte, sehr reich – alles 1998 an Spar verkauft. Schon 24 Jahre zuvor hatte er dem Drogistensohn Götz Werner (im Februar verstorben) die „dm“-Expansion mit immer mehr Filialen finanziert. Dafür gabs die Hälfte des Unternehmens. Zu „dm“ haben sich die Lehmanns übrigens nie geäußert. Auch dass Filius Kevin nun die glamouröse Modeunternehmerin Kylie Jenner, 24, von dem Top-Platz der jüngsten Milliardäre verdrängt, dürfte kein Interview wert sein.

Als Journalist ist mir der Kabarettist Werner Finck um einiges näher: „Ich habe in meinem Leben sehr viel gehalten, aber nicht den Mund.“

Ich wünsche Ihnen einen aufregenden, kommunikativ starken Tag.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs