Morning Briefing So könnte der „Corona-Exit“ aussehen

im kollektiven Corona-Bewusstsein des Landes hat sich die Ansage „nach Ostern“ eingeprägt. Seit Wochen hatte die Politik Entscheidungen just für diese Zeit angekündigt. Also beginnt die Woche vier des „Lockdowns“ mit der Frage, was denn nun „nach Ostern“ wieder erlaubt und was verboten bleiben sollte. Morgen reden Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Chefs der Bundesländer über den „Exit“ und damit über eine „Scylla-und-Charybdis“-Frage: Wie viel Risiko von Neuinfektionen im Fall einer Lockerung steht dem ökonomischen Schaden bei fortgesetzter Restriktion gegenüber? Nimmt man vielleicht tausende Tote mehr in Kauf für ein Prozent Bruttoinlandsprodukt? Der Preis maximaler Gesundheit kann, so gesehen, die Verarmung vieler sein.

(Foto: AFP) Auf 19 Seiten hat das Leopoldina-Gremium Vorschläge zusammengetragen, für wen rasch wieder Normalität einkehren sollte.

Merkels Corona-Gipfelteilnehmer werden sich, im Stil von Wissenschaftlern, über die Empfehlungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina beugen. Auf 19 Seiten hat das illustre Experten-Gremium Vorschläge zusammengetragen, für wen rasch wieder Normalität einkehren sollte: für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren an den Schulen zum Beispiel. Für den Einzelhandel und das Gastgewerbe. Für private und geschäftliche Reisen. Diesen Einstieg in den „Exit“ machen die Forscher allerdings von ein paar Prämissen abhängig: Handhygiene, Abstand halten, Mund- und Nasenschutzmasken, mehr Tests. Ob die Bedingungen erfüllbar sind, muss die Politik entscheiden und dabei auch der Helmholtz-Gemeinschaft zuhören. Die warnt vor einer zu frühen Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen.

Zur Veränderung der Wirtschaft durch die Pandemie hat die Verhaltensökonomin Veronika Grimm eine klare Meinung. Es werde nicht so bleiben wie bisher, „weil wir nicht mehr so stark auf internationale Lieferketten vertrauen werden“, erklärt die neue Wirtschaftsweise im Handelsblatt-Gespräch. Im Bereich Gesundheit, aber auch für andere wichtige Infrastrukturmärkte bekämen wir eine Debatte wie zuvor schon im Energiesektor: Wie wir bei Importen Abhängigkeiten vermeiden und die Versorgung „möglichst umfangreich national sicherstellen können“. Auch in der Ökonomie gilt das Karl-Jaspers-Wort, wonach absolute Souveränität der Ursprung von Freiheit bleibt.

Zu den Gestaltungsoptimisten gehört Airbus-Chef Guillaume Faury, selbst wenn seine Firma wie aktuell „ein Tempo des Niedergangs ohne Beispiel“ erlebt. Er plädiert für den schnellen Wechsel in eine Phase, „in der wir die Ausbreitung des Virus vermeiden und gleichzeitig arbeiten“, wie er uns erklärt. Sein Heimatland Frankreich sieht das anders und hat sich gegen ein rasches Ende der Quarantäne entschieden: Die rigiden Ausgehbeschränkungen gelten nun bis 11. Mai. Staatspräsident Emmanuel Macron sprach jetzt in seiner dritten Corona-TV-Ansprache innerhalb eines Monats von „unserer kollektiven Erschütterung“. Es gäbe Hoffnung, „aber noch ist nichts errungen“. Und dann machte der Mann, den sie „Jupiter“ nannten, ein wenig göttliches Eingeständnis, das so auch von Angela Merkel, Boris Johnson oder Donald Trump kommen könnte: „Lassen Sie uns ehrlich sein“, so Macron, es habe an Schutzkleidung, Beatmungsgeräten und Tests gefehlt. „Waren wir auf die Krise vorbereitet? Gewiss nicht genügend.“ Bei „ungenügend“ ist normalerweise die Versetzung gefährdet. Oder sagen wir es mit dem unvergleichlichen Michel de Montaigne: „Auf dem höchsten Thron der Welt sitzen wir doch nur auf unserem Hintern.“

Eher schlechte Noten verdient der derzeit in Europa zu beobachtende Streit über Corona-Bonds, der Ideologen aller Art zu motivieren scheint – ungeachtet der konkreten Notlage in Spanien und Italien (mehr als 20.000 Tote). Am 24. April wird das Bonds-Thema bei einer Videokonferenz der EU-Regierungschefs wieder eine große Rolle spielen, wenn eine Art „Marshall-Plan“ zur Wiedervorlage kommt. Die EU-Kommission plane einen Wiederaufbaufonds, finanziert mit Anleihen, „die mit einer Bürgschaft der Mitgliedstaaten unterlegt werden“, erklärt Vizepräsident Valdis Dombrovskis im Handelsblatt-Interview. Er könne sich einen Finanzrahmen von 1,5 Billionen Euro vorstellen. Ob die 27 Staaten aber insgesamt haften oder nur „teilschuldnerisch“, gemäß ihres Anteils an der EU-Volkswirtschaft, das ist aktuell die große Rätselfrage im europäischen Verbund.

In den USA hat der unterlegene demokratische Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders den nächsten Schritt gemacht – und die Unterstützung von Joe Biden angekündigt. Donald Trump sei der gefährlichste Präsident in der jüngeren Geschichte der USA, erklärte er. Die Fans des linken Senators Sanders aus Vermont hatten bislang aber wenig Neigung gezeigt, dem ihrer Meinung nach zu sehr im Establishment verhafteten Biden zu helfen. Die Chancen des 77-jährigen einstigen Vizepräsidenten würden wahrscheinlich stark steigen, wenn er den populären New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo als „running mate“, als möglichen Vizepräsidenten, präsentieren könnte.

(Foto: Nabil Al-Jurani/dpa) Die Hoffnung, der Ölpreis könne durch die Förderkürzung – trotz der in Corona-Zeiten gesunkenen Öl-Nachfrage – wieder steigen, ist ziemlich trügerisch.

Die „historische“ Einigung der Ölstaaten im Opec-Kartell, im Mai und Juni fast zehn Millionen Fass täglich weniger zu fördern, klingt bombastischer als sie ist. Die Hoffnung, der Ölpreis könne so – trotz der in Corona-Zeiten gesunkenen Öl-Nachfrage – wieder steigen, ist ziemlich trügerisch. Auch in der Vergangenheit hat die Solidarität der Opec-Staaten selten lange gehalten. Einzelne Umsatzstreber gingen dazu über, doch mehr Öl als vereinbart aus der Erde zu holen. Am Schluss komplizierter Verhandlungen hatten auch die zuletzt streitenden Länder Mexiko und Saudi-Arabien der Öl-Verknappung zugestimmt.

Und dann ist da noch der irische Popmusiker Bono, der seinem Land derzeit als Beschaffer von Schutzmasken und Test-Equipment dient. Der U2-Sänger (bürgerlich: Paul David Hewson) antichambrierte bei Südkoreas Präsident Moon Jae-in sowie bei Apple-Chef Tim Cook, sie sollten doch – Bitteschön! – Irlands Gesundheitsdienst möglichst viel Material schicken. Den Italienern in ihrem Anti-Corona-Kampf hat Bono wiederum ein Lied gewidmet, seine erste Komposition seit 2017: „Let Your Love Be Known“. Vor allem Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger sollen sich davon angesprochen fühlen.

Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in die Woche. Wenn Sie U2 zur Hand haben, drängt sich noch ein Song auf: „I Still Haven‘t Found What I‘m Looking For“.

