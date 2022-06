Morning Briefing Staatswende: Die USA und die Saudis  

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

mit der ethischen Außenpolitik ist es so eine Sache. Man leistet einen Schwur, ein autoritäres Land zu ächten, doch dann braucht man es auf einmal, weil sich die Umstände geändert haben. US-Präsident Joe Biden könnte davon lange erzählen. 2020 noch wollte er Saudi-Arabien zum „Paria“ der Welt machen, weil Schergen des Kronprinzen Mohammed bin Salman („MBS“) den Regimekritiker Jamal Khashoggi barbarisch ermordet hatten.

Doch nun ist Öl eine Waffe in der Hand des Kriegstreibers Wladimir Putin – und das Kartell Opec plus der Öl-Exportländer rund um die Saudis beschloss, im Sommer mehr „schwarzes Gold“ zu fördern als zuvor. Die damit verbundene Dämpfung der Benzinpreise wurde von den USA prompt begrüßt, die reduzierten Mengen aus Russland können ausgeglichen werden. Der nächste unerwartete Schritt: Angeblich reist Biden schon Ende Juni nach Saudi-Arabien und trifft den Kronprinzen. Dessen Halbbruder hat jüngst in Washington bei US-Außenminister Antony Blinken den Trip vorbesprochen.

(Foto: Mona Eing & Michael Meissner) Wie genau es mit der Energiepolitik weitergeht, weiß niemand. Einige Fragen können jedoch beantwortet werden.

Die hektische Erdöldiplomatie gibt einen Eindruck davon, wie der Ukrainekrieg und die Sanktionen gegen Moskau die Weltwirtschaft treffen. Auf einmal sind fossile Rohstoffe – eben noch Auslaufmodell – heiß begehrt und die deutschen Pläne zur Energiewende scheinen überholt. Die totale Hinwendung zu Erneuerbaren Energien ist die Zukunftserzählung aller Klimabewegten, doch die konkurriert mit kurzfristigen Wünschen nach Versorgungssicherheit.

In unserem Wochenendreport gehen wir diesem Interessenskonflikt nach. Klar erscheint, dass Windkraftanlagen, Photovoltaik und Wasserstoff erst in Jahrzehnten im benötigten Ausmaß zur Verfügung stehen. Unsere Redaktion beantwortet im Titelkomplex 30 Fragen nach der nur halb geglückten Energiewende. Eine davon lautet: „Was brächte ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern wirklich?“ Antwort: Die Emission von Treibhausgasen jährlich um 1,5 Millionen Tonnen senken – also um knapp fünf Prozent.

Es gibt derzeit einen Giftcocktail für alle, die mit Risikokapital und Start-ups zu tun haben. Seine Bestandteile sind Inflation, höhere Zinsen und fallende Firmenbewertungen. Das ist gefährlich für alle Firmenchefs, die operativ noch riesige Verluste ansammeln, weil sie in die Gewinnzonen der Zukunft erst noch hineinwachsen wollen. Doch aus dieser Glücksspirale wird in diesen Tagen für manche eine „Todesspirale“.

Deshalb hat nun die US-Venture-Capital-Legende mit den fünf Konsonanten, Sequoia, in einem Brief an die Firmen ihres Portfolios reichlich gewarnt. Jetzt sei „Survival of the quickest“ angesagt, es gelte, die Kosten rasch in den Griff zu bekommen. Befehl: Umkehren, marsch! Schon werden im Kampf gegen die Pleite Mitarbeiter entlassen, etwa beim schwedischen Zahlungsdienstleister Klarna, dem bisher wertvollsten Start-up Europas. Dort muss jeder Zehnte der 7000 Mitarbeitenden gehen. Die branchenübliche Paranoia führt zu einer Erkenntnis: Wer weiter Geld verbrennt, blickt irgendwann in die Asche seines Betriebs.

Das Problem dieser Entwicklung: Es gibt genauso eine Übertreibung nach unten, wie es vorher eine Übertreibung nach oben gab. Auch langfristig tragfähige Geschäftskonzepte könnten in der Stampede zittriger und flüchtender Geldgeber zermalmt werden. Dass Bosch einen fünften Fonds für die Start-up-Finanzierung über 250 Millionen Euro auflegt, ist selten geworden. Und so fällt eine neue Start-up-Strategie des Bundeswirtschaftsministeriums wie Manna vom eingetrübten Himmel. War es einst für Vizekanzler Philipp Rösler (FDP) der größte Ausbund an Mut, den „Neuen Markt“ für junge Techfirmen wiederbeleben zu wollen, so geht Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) nunmehr so richtig in die Vollen. Nach dem uns vorliegenden 28-Seiten-Planpapier sollen künftig bei Start-ups

Rentenversicherungen einen festen Anteil ihrer Beitragseinnahmen in Wagniskapital investieren können,

die von Fondsinvestoren erhobenen Managementgebühren von der neunzehnprozentigen Umsatzsteuer befreit werden,

Aktienoptionen der Mitarbeiter im Zuge einer Steuerreform fiskalisch bessergestellt werden und

öffentliche Aufträge verstärkt an Jungunternehmen gehen.

Klingt wie ein Zukunftsprogramm gegen die „Todesspirale“. In Berlin haben sie augenscheinlich von Albert Einstein gelernt: „Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.“

Mein Kulturtipp zum Wochenende: „Borgen“ auf Netflix, eine neue Staffel der 2010 gestarteten dänischen Politainment-Serie. Dieses Glanzprodukt der Fernsehkultur steigt wie „Sex and the City“ nach ein paar Jahren Pause wieder ein, als sei das abgebildete Leben immer so weitergelaufen.

Wir schauen neun Jahre später in Dänemarks Machtzentrum beim Altern zu. Die Politikerin Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) ist nun nicht mehr eine unglücklich verheiratete Premierministerin, sondern Single und Außenministerin, die mit den Folgen eines Ölfunds vor Grönland und der eigenen Menopause kämpft. Die Kunst der politischen Intrige beherrscht sie überaus geschickt, aber auch mit aggressiveren Tönen. Die Zeiten sind so.

Queen Elizabeth II. feiert 70-jähriges Thronjubiläum

Die neue Zeitrechnung orientiert sich an Queen Elizabeth II., so wie sich das System der Breiten- und Längengrade an Greenwich orientiert. Die Fragen sind also: War Winston Churchill wirklich noch im Amt, als sie den Thron bestieg? Wie viele US-Präsidenten, Bundeskanzler und Fifa-Präsidenten hat die Königin erlebt? Was sind die Beatles gegen die Eiserne aus dem Buckingham Palace?

Die viertägige Platin-Feier zu 70 Jahren Königinnentum ist eine crossmediale Great-Britain-Show, bei der es zur Top-Nachricht wurde, dass die 96-Jährige am heutigen Freitag nicht am Dankgottesdienst in St. Paul’s zu ihren Ehren teilnehmen kann. Sie ist erschöpft. Schließlich soll am Samstag und Sonntag die Party ja noch weitergehen. In einigen Medien freilich nahm die psychische Lage von Amber Heard nach ihrer Gerichtsniederlage gegen Johnny Depp noch mehr prominenten Raum ein. Und die „Frankfurter Allgemeine“ ließ sich den kulturanthropologischen Hinweis nicht nehmen, dass 1977 zu Elizabeths 25. Jubiläum das Spottlied „God Save The Queen“ der „Sex Pistols“ erschien. Die Punker grölten grotesk mega-royal: „Oh God, save history“.

Und dann ist da noch Peter Dussmann (1938 bis 2013), der ein Milliardenunternehmen mit seinen Reinigungsdiensten, Kursana-Pflegeheimen und einem Kulturkaufhaus hinterließ, jedoch auch einen bizarren Erbstreit. Vor dem Berliner Landgericht klagt derzeit seine Tochter Angela gegen ihre Mutter, die in den USA geborene Witwe Catherine von Fürstenberg-Dussmann. Der Vorwurf: Erbunfähigkeit.

Die Mutter habe ein erstes korrektes Testament im Jahr 2010 durch ein zweites manipuliertes ersetzen lassen, als Konzernchef Dussmann schon ein schwerer Pflegefall war. Von daher stünden der Klägerin, wie zuvor vereinbart, 50 Prozent des vererbten Unternehmens zu und nicht nur der Pflichtanteil von 25 Prozent. Es geht hier um ein paar hundert Millionen Euro, ein Arztgutachten und eine zerbrochene Mutter-Tochter-Beziehung. Die Öffentlichkeit ist in diesem Prozess ausgesperrt, erfährt aber alles. Wo bis aufs Blut gestritten wird, bleibt man nicht allein. Wir enden da lieber mit Wilhelm Busch im Romantischen: „Das Schönste aber hier auf Erden / ist lieben und geliebt zu werden.“

