Morning Briefing Teuer, einzigartig, verlustreich: Die Verstaatlichung von Uniper

welch ein Name, „Uniper“! Ein Kunstwort, zusammengesetzt aus „unique“ und „performance“. Einzigartig ist hier derzeit leider nur, dass der größte Fall von Verstaatlichung in der bundesdeutschen Historie naht, die vielleicht heute schon verkündet wird.

15 Milliarden Euro hat der Bund bereits in den Gasversorger gesteckt, der einst mit Russland, als dort Rohstoff billig angeboten wurde, eng verbandelt war. 15 Milliarden sind nun noch einmal fällig für das Herauskaufen des bisherigen Mehrheitsaktionärs Fortum, inklusive der Übernahme eines Kredits.

Der Bund sagt damit automatisch: Atomkraft? Ja, danke! Denn zum Portfolio gehören schwedische Atomkraftwerke, genauso wie russische Kohlekraftwerke, für die Käufer gesucht werden. Und was ist mit der Leistung, der „Performance“? 12,3 Milliarden Euro Halbjahresverlust, irgendwie auch einzigartig.

Das wirkliche Drama steckt jenseits des Düsseldorfer Riesenkonzerns mit den tönernen Füßen. Es drückt sich aus in schockartigen Belastungen des Mittelstands, in einer Kostenexplosion und in einer Angstkrise, in der das Wort von der „Deindustrialisierung“ die Runde macht. Der Druck, der auf der Industrie lastet, drückt sich in einer gigantischen Zahl aus: 45,8 Prozent. So stark sind im August die Erzeugerpreise gestiegen, so gewaltig wie seit Beginn der Statistik in 1949 nicht.

(Foto: dpa) Erzeugerpreise: Experten erwarten, dass der rapide Verlust an Wettbewerbsfähigkeit die deutsche Wirtschaft dauerhaft verändern könnte.

Großkonzerne wie BASF halten den Teuerungsschub aus, kleine Unternehmen jedoch leiden, weil sie aufgrund der Kostenexplosion nicht mehr mit ausländischen Rivalen mithalten können, analysiert unsere Titelgeschichte. Kommt eine Kündigungswelle? Vom „unfassbaren Preishammer“ spricht Jens-Oliver Niklasch, Volkswirt der LBBW: „Das alles verheißt nichts Gutes für die Inflation. Sie ist gekommen, um zu bleiben.“

Wenn die Ressourcen im Bundeswirtschaftsministerium nicht mehr für die zur Disposition stehende Gasumlage gebraucht werden, könnten die Beamten dort vielleicht einmal konkrete Modelle entwickeln, wie die versprochenen Hilfen für die an Energiekosten laborierenden Mittelständler aussehen. In allen Regionen des Landes bekommen die örtlichen Bundestagsabgeordneten derzeit harte Fragen an die Politik in Berlin mit, auf die es bisher noch keine Antworten gibt.

Militärisch lief es zuletzt schlecht für Angriffskrieger Wladimir Putin in der Ukraine. Russische Truppen mussten eroberte Gebiete räumen, unter Preisgabe von Leichen und Folterkellern. Politisch soll nun gelingen, was militärisch misslingt. Moskau macht es sich dabei einfach, so wie 2014 auf der Halbinsel Krim – über im Adhoc-Verfahren angesetzte Referenden sollen vier ukrainische Gebiete flugs der Russischen Föderation einverleibt werden. Es handelt sich um die Gebiete Donezk und Luhansk im Osten sowie um die Regionen Cherson und Saporischschja im Süden.

Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von völkerrechtswidrigen „Scheinreferenden“ und „imperialistischer Aggression“. Außenministerin Annalena Baerbock wiederum erklärt, die Weltgemeinschaft werde deutlich machen, dass man eine sogenannte Abstimmung mit vorgehaltener Waffe am Kopf niemals akzeptieren könne. Und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell beließ es nicht bei solcher Verbalkritik – er drohte Russland mit weiteren Sanktionsmaßnahmen.

Putins Panzer haben bekanntlich auch Globalisierung und Wohlstandsversprechen niedergewalzt. Und so blättern wir fast schon nostalgisch im jetzt erschienenen, alljährlichen „Global Wealth Report“ der Credit Suisse. Er beschreibt für 2021 einen erstaunlichen weltweiten Vermögenszuwachs. Danach gab es sage und schreibe 62,5 Millionen Millionäre, die Vermögen wuchsen insgesamt um knapp zehn Prozent auf 463,6 Billionen Dollar. Sie hätten „beinahe eine Explosion der Vermögen beobachtet“, referiert der Autor der Studie.

Doch dieser Trend wird sich 2022 garantiert umdrehen. Anders als in den USA und China fiel der Vermögensboom in Europa angesichts des schwachen Euro bescheiden aus. Auffällig ist hier nur das Nicht-Euro-Land Schweiz, wo das Durchschnittsvermögen eines Erwachsenen den Spitzenwert von knapp 700.000 Dollar erreicht. Zum Vergleich: Die USA kommen auf 580.000 Dollar, Deutschland schafft lediglich 250.000 Dollar.

Eine ganz andere Rechnung hat einmal der große Dramatiker George Bernard Shaw aufgemacht. Danach sei es nicht schwer, Menschen zu finden, die mit 60 Jahren zehnmal so reich sind, als sie es mit 20 waren – „aber nicht einer von ihnen behauptet, er sei zehnmal so glücklich“.

Dass Olaf Scholz mal ein richtiger „early adopter“ war, lernten alle, die beim „Ada Lovelace Festival“ in Berlin dabei waren. Im Interview mit Miriam Meckel, Co-Gründerin von „ada“, offenbarte der Kanzler, dass er sich schon 1990 sein erstes Mobiltelefon zulegte, „so groß und so schwer, dass ich es immer ein wenig versteckt habe, weil man sonst als Yuppie galt“. Ansonsten sagte der SPD-Politiker bei dieser Gelegenheit über…

KI in der Politik : „Es gibt ja auch den Fall, dass mich Menschen wählen, obwohl sie nicht mit allen meinen Positionen übereinstimmen. Für eine solche Situation hat Künstliche Intelligenz keine logische Antwort.“

: „Es gibt ja auch den Fall, dass mich Menschen wählen, obwohl sie nicht mit allen meinen Positionen übereinstimmen. Für eine solche Situation hat Künstliche Intelligenz keine logische Antwort.“ seinen möglichen Avatar im Metaverse : „Na, zumindest hätte er keine Haare auf dem Kopf. Ich finde, man sollte dazu stehen, wie man aussieht.“

: „Na, zumindest hätte er keine Haare auf dem Kopf. Ich finde, man sollte dazu stehen, wie man aussieht.“ das Beste am Internet : „Die Demokratisierung. Viele Menschen finden dadurch eine Öffentlichkeit, können sich Informationen beschaffen und sich mit der ganzen Welt austauschen.“

: „Die Demokratisierung. Viele Menschen finden dadurch eine Öffentlichkeit, können sich Informationen beschaffen und sich mit der ganzen Welt austauschen.“ das Schlechteste am Internet: „Mich sorgt vor allem die Rückkehr des Vorurteils. Wenn wir in allem sortiert werden, wenn uns der Algorithmus Freunde oder Gesprächspartner vorschlägt, ist das zwar bequem, erweitert aber nicht den Horizont. Wir alle brauchen Neues, Überraschendes, Herausforderndes.“

Ganz nebenbei erzählte Scholz im Übrigen auch noch, dass er Zeitungen komplett lese, „also nicht nur die Teile, die direkt für meine Arbeit erforderlich sind“. Er ist sozusagen seine eigene Suchmaschine.

Bald Heidelberg Materials: Das 1874 gegründete Unternehmen Heidelberg Cement hat zahlreiche Namenswechsel hinter sich. (Foto: Bloomberg/Getty Images) Heidelberg Cement

Und dann ist da noch der Baustoffhersteller Heidelberg Cement, der klimabedingt auf einen neuen Namen setzt. Man heißt jetzt in der schönen Neckarstadt lieber „Heidelberg Materials“, und zwar auf Konzernebene mit sofortiger Wirkung. Die nationalen und internationalen Tochtergesellschaften sollen dann vom Jahr 2023 an peu à peu folgen. Ausschlaggebend für die Umfirmierung ist ein Imageproblem. Es hat sich nun mal herumgesprochen, dass der angebotene Baustoff ein Klimakiller ist, da bei der Herstellung große Mengen CO2 ausgestoßen werden.

„Wir sind stolz auf unser Zementgeschäft, aber das Leistungsspektrum des Unternehmens geht weit über Zement hinaus – heute und in Zukunft noch mehr“, erläutert PR-technisch völlig korrekt Vorstandschef Dominik von Achten das Dilemma. 2024 wollen sie dann auch wirklich CO2-freien Zement anbieten.

Wir denken bei dem Thema – und angesichts der angespannten Weltlage – an einen Spruch des einstigen und 28. US-Präsidenten Woodrow Wilson: „Freundschaft ist der einzige Zement, der die Welt in den Fugen hält.“

