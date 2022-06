Morning Briefing Triathlon: Scholz auf Gipfeltour

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

vor Bundeskanzler Olaf Scholz liegt in den kommenden Tagen ein Gipfel-Triathlon mit Ironman-Qualitäten: Los geht es am heutigen Donnerstag mit dem EU-Rat in Brüssel. Dann ist Scholz Gastgeber beim am Sonntag beginnenden G7-Treffen auf Schloss Elmau (im Handelsblatt-Ranking der besten Hotels Deutschland übrigens auf Platz Eins) und dann geht es am Dienstag weiter zum Nato-Gipfel in Madrid.

Der Konferenz-Dreikampf bekommt deshalb eine leicht kuriose Note, weil die teilnehmenden Staats- und Regierungschefs auf allen drei Treffen zum Großteil identisch sein werden. Frei nach Moltke gilt: Getrennt fliegen, vereint tagen.

Dreimal nicht eingeladen ist natürlich Wladimir Putin. Und doch wird sein Ungeist über allen Gesprächsrunden schweben. Das wird sich schon morgen in Brüssel zeigen, wo es vor allem um die Erweiterung der EU gehen soll.

Bis vor Kurzem galt die Aufnahme neuer Mitglieder als politisch unmöglich, erstmal wollten die EU-Staaten sich gegenseitig austherapieren. Doch dann kam der Ukrainekrieg, und nun steht die Erweiterung wieder ganz oben auf der Agenda und der Klimaschutz rutschte nach unten.

Dem Brüsseler Handelsblatt-Team liegt ein Entwurf der EU-Gipfelerklärung sowie ein Protokoll der vorausgegangenen Beratungen zwischen Mitgliedstaaten und Kommission vor. Die Ukraine und die Republik Moldau werden demnach wie erwartet den begehrten Kandidatenstatus erhalten. Ob der gute Wille allerdings auch für die Westbalkanländer reicht, ist unklar. EU-Ratspräsident Charles Michel hat einen separaten Balkangipfel einige Stunden vor dem eigentlichen Treffen angesetzt, um das strittige Thema von der Ukraine-Frage zu trennen.

Es steht viel auf dem Spiel: Wenn es der EU nicht gelingt, Länder wie Serbien oder Albanien in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft an sich zu binden, werden politische Rivalen wie Russland und China ihren Einfluss dort weiter ausbreiten.

(Foto: ddp/abaca press) EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: Der EU-Gipfel wird der Empfehlung der Kommission folgen und der Ukraine den Kandidatenstatus geben.

Es gab vor vier Jahrzehnten schon einmal eine Phase, in der die EU-Erweiterungspolitik vor allem darauf abzielte, Staaten an den Westen zu binden und nicht dem Einfluss Moskaus anheimfallen zu lassen. Die jungen Demokratien Griechenland (1981), Spanien, Portugal (beide 1986) kamen auch deshalb so schnell in die EU.

Rein, rauf, raus – für Aktienanleger gibt es kaum etwas Befriedigenderes als zum richtigen Zeitpunkt in eine Aktie oder einen Börsenindex zu investieren und rechtzeitig wieder auszusteigen. Erstens kann man sich über Kursgewinne freuen – und fühlt sich zweitens schlauer als die tumbe Anlegermasse. Wo sonst im Leben lassen sich schon Gier und Eitelkeit zugleich befriedigen?

Wenn es nur nicht so verflixt schwer wäre, den richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkt zu erwischen. Handelsblatt-Börsenexperte Ulf Sommer hat die wichtigsten Timing-Ansätze am Aktienmarkt auf ihre Stichhaltigkeit untersucht.

Bei manchen dieser Methoden weiß man zwar, dass sie funktionieren, aber nicht warum. Zum Beispiel bei dieser hier: Jedes Mal, wenn der US-Leitindex S&P 500 mindestens sieben Wochen in Folge gefallen ist, so wie es im April und Mai der Fall war, sollte man einsteigen. Denn, so HSBC-Analyst Jörg Scherer: „Zwölf Monate nach solch einer Negativserie lag der S&P immer im Plus – im Durchschnitt betrug der Kurszuwachs knapp über 30 Prozent.“

Das Problem: Seit fast einem Jahrhundert gab es insgesamt nur sechs so lange Verlustserien, zuletzt 2001. Gut möglich also, dass es sich einfach nur um eine Serie von Zufällen handelt, die sich dieses Mal nicht wiederholt. In zwölf Monaten sind wir klüger.

Vergleichsweise einfach ist es hingegen, an der Börse Geld zu verlieren. Bewährte Strategie: In einen branchenspezifischen Investmentfonds investieren, wenn alle Welt (außer den jeweiligen Fondsmanagerinnen und Fondsmanagern) die entsprechende Branche bereits für völlig überbewertet hält.

Der deutsche Tech-Flüsterer Frank Thelen beispielsweise ist mit seinem Fonds „10XDNA Disruptive Technologies“ in den ersten fünf Monaten des Jahres 38 Prozent unter Wasser. Anderen Techfonds erging es ähnlich – sie verloren noch stärker als die entsprechenden Börsenindizes.

Auch wenn die Kurse inzwischen gesunken sind: Ali Masarwah, Fondsexperte bei der Onlineplattform envestor.de, rät von Nachkäufen bei Thelen und Co. ab und kommentiert trocken: „Man sieht an den Verlusten, wer bisher ohne Badehose schwimmen war.“

Fast drei Tage war Emmanuel Macron nach der Schlappe bei den Parlamentswahlen in Frankreich abgetaucht. Am Mittwochabend äußerte sich der Präsident erstmals öffentlich zum Verlust der Mehrheit seines Mitte-Bündnisses in der Nationalversammlung. Macron zeigte sich in einer Fernsehansprache offen für eine feste Koalition, aber auch für wechselnde Mehrheiten je nach Gesetzesvorhaben.

Frankreich erlebt gerade so etwas wie deutsche Verhältnisse. Anders als in der Bundesrepublik sind Koalitionen im politischen System von Frankreich eigentlich nicht vorgesehen – normalerweise hat entweder der Präsident die Mehrheit im Parlament oder die Opposition.

Macron sagte, dass „in den meisten westlichen Demokratien keine politische Kraft alleine die Gesetze machen kann“. Nun müssten auch die Parteien in Frankreich „gemeinsam lernen, anders zu regieren und Gesetze zu erlassen“. Stärkste Oppositionskraft wurde laut vorläufigem amtlichem Endergebnis mit 131 Sitzen die neu geformte Linksallianz inklusive der Grünen. Ach ja: „Ampel“ heißt auf Französisch übrigens „le feu“.

Und dann ist da noch der Flügelstürmer Sadio Mané, der für die kommende Fußallsaison vom FC Liverpool zu Bayern München wechseln wird – seit gestern ist es offiziell. Auf die Frage, auf welcher Position er für die Münchner am liebsten spielen möchte, zeigte der senegalesische Weltstar am Mittwoch auf Bayern-Trainer Julian Nagelsmann und sagte: „Ich bin glücklich, wenn er mich nicht ins Tor und nicht in die Abwehr stellt“.

Ich wünsche Ihnen einen ganzen Tag auf Ihrer Lieblingsposition.

Herzliche Grüße

Ihr

Christian Rickens

Textchef Handelsblatt

Hier können Sie das Morning Briefing abonnieren: